Налоговая будет получать информацию о средствах небанковских поставщиков платежных услуг

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Постановлением вносятся изменения, согласно которым:

к небанковским предоставителям платежных услуг и эмитентам электронных денег, которые не предоставили соответствующим контролирующим органам ГНС в установленный законом срок уведомления об открытии или закрытии счетов/электронных кошельков налогоплательщиков, ГНС применяются такие же финансовые санкции, как и к банкам и другим финансовым учреждениям;

ГНС предоставляется право получать от небанковских предоставителей платежных услуг и эмитентов электронных денег справки в порядке и на основаниях, определенных законодательством, и на основании решения суда — информацию об объеме и обращении средств/электронных денег на счетах/ электронных кошельках;