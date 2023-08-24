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24 августа 2023, 10:10 Читати українською

Налоговая будет получать информацию о средствах небанковских поставщиков платежных услуг

Государственная налоговая служба получила право получать от небанковских поставщиков платежных услуг и эмитентов электронных денег информацию об объеме и обороте средств, электронных денег на счетах и электронных кошельках. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

Государственная налоговая служба получила право получать от небанковских поставщиков платежных услуг и эмитентов электронных денег информацию об объеме и обороте средств, электронных денег на счетах и электронных кошельках.

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Постановлением вносятся изменения, согласно которым:

  • к небанковским предоставителям платежных услуг и эмитентам электронных денег, которые не предоставили соответствующим контролирующим органам ГНС в установленный законом срок уведомления об открытии или закрытии счетов/электронных кошельков налогоплательщиков, ГНС применяются такие же финансовые санкции, как и к банкам и другим финансовым учреждениям;

  • ГНС предоставляется право получать от небанковских предоставителей платежных услуг и эмитентов электронных денег справки в порядке и на основаниях, определенных законодательством, и на основании решения суда — информацию об объеме и обращении средств/электронных денег на счетах/ электронных кошельках;

  • ГНС предоставляется право взимать с небанковских предоставителей платежных услуг, эмитентов электронных денег, органа, осуществляющего казначейское обслуживание бюджетных средств, пеню за несвоевременное исполнение ими решений суда, решений руководителя органа взыскания (его заместителя или уполномоченного лица) в случаях, предусмотренных законодательством.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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mantis05
mantis05
24 августа 2023, 13:04
#
По-тихоньку НП выживают из Украины. Здабулi.
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