Государственная налоговая служба получила право получать от небанковских поставщиков платежных услуг и эмитентов электронных денег информацию об объеме и обороте средств, электронных денег на счетах и электронных кошельках. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.
Налоговая будет получать информацию о средствах небанковских поставщиков платежных услуг
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Постановлением вносятся изменения, согласно которым:
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к небанковским предоставителям платежных услуг и эмитентам электронных денег, которые не предоставили соответствующим контролирующим органам ГНС в установленный законом срок уведомления об открытии или закрытии счетов/электронных кошельков налогоплательщиков, ГНС применяются такие же финансовые санкции, как и к банкам и другим финансовым учреждениям;
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ГНС предоставляется право получать от небанковских предоставителей платежных услуг и эмитентов электронных денег справки в порядке и на основаниях, определенных законодательством, и на основании решения суда — информацию об объеме и обращении средств/электронных денег на счетах/ электронных кошельках;
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ГНС предоставляется право взимать с небанковских предоставителей платежных услуг, эмитентов электронных денег, органа, осуществляющего казначейское обслуживание бюджетных средств, пеню за несвоевременное исполнение ими решений суда, решений руководителя органа взыскания (его заместителя или уполномоченного лица) в случаях, предусмотренных законодательством.
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