США выделили Украине новый пакет военной помощи на $400 миллионов. Что в него входит

Соединенные Штаты выделили Украине новый пакет военной помощи, стоимость которого составляет $400 млн. Президент США Джо Байден подписал соответствующий указ. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

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Своим указом Байден распорядился госсекретарю Энтони Блинкену выделить $400 млн на нужды Украины.

Что вошло в новый пакет помощи

В Пентагоне уточнили, что в пакет помощи вошли:

дополнительные боеприпасы для систем ПВО Patriot;

дополнительные боеприпасы для NASAMS;

зенитные ракеты Stinger;

оборудование для интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров с украинскими системами;

дополнительные HIMARS и боеприпасы;

155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;

боевые машины пехоты Bradley;

бронетранспортеры M113;

машины с защитой от мин и засад (MRAP);

прицепы для перевозки тяжелой техники;

ракеты с оптической наводкой (TOW);

противотанковые системы Javelin и AT-4;

высокоточные авиационные боеприпасы;

высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM);

стрелковое оружие и дополнительные боеприпасы для стрелкового оружия и гранаты;

боеприпасы и оборудование для расчистки помех;

прибрежные и речные патрульные катера;

средства химической, биологической, радиологической, ядерной защиты;

запасные части, обучающие боеприпасы, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.

Напомним

«Минфин» писал, что в конце апреля 2024 года глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил, что США выделяют $6 млрд на военную помощь Украине в рамках механизма заказа оружия у американских производителей.

Ранее президент США Джо Байден подписал законопроект о пакете помощи Украине, Израилю и Тайваню на $95,3 млрд. На расходы, связанные с поддержкой Украины, в законопроекте заложили около $61 млрд.