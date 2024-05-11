Соединенные Штаты выделили Украине новый пакет военной помощи, стоимость которого составляет $400 млн. Президент США Джо Байден подписал соответствующий указ. Об этом сообщается на сайте Белого дома.
США выделили Украине новый пакет военной помощи на $400 миллионов. Что в него входит
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Своим указом Байден распорядился госсекретарю Энтони Блинкену выделить $400 млн на нужды Украины.
Что вошло в новый пакет помощи
В Пентагоне уточнили, что в пакет помощи вошли:
- дополнительные боеприпасы для систем ПВО Patriot;
- дополнительные боеприпасы для NASAMS;
- зенитные ракеты Stinger;
- оборудование для интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров с украинскими системами;
- дополнительные HIMARS и боеприпасы;
- 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
- боевые машины пехоты Bradley;
- бронетранспортеры M113;
- машины с защитой от мин и засад (MRAP);
- прицепы для перевозки тяжелой техники;
- ракеты с оптической наводкой (TOW);
- противотанковые системы Javelin и AT-4;
- высокоточные авиационные боеприпасы;
- высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM);
- стрелковое оружие и дополнительные боеприпасы для стрелкового оружия и гранаты;
- боеприпасы и оборудование для расчистки помех;
- прибрежные и речные патрульные катера;
- средства химической, биологической, радиологической, ядерной защиты;
- запасные части, обучающие боеприпасы, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.
Напомним
«Минфин» писал, что в конце апреля 2024 года глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил, что США выделяют $6 млрд на военную помощь Украине в рамках механизма заказа оружия у американских производителей.
Ранее президент США Джо Байден подписал законопроект о пакете помощи Украине, Израилю и Тайваню на $95,3 млрд. На расходы, связанные с поддержкой Украины, в законопроекте заложили около $61 млрд.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии