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11 мая 2024, 8:23 Читати українською

США выделили Украине новый пакет военной помощи на $400 миллионов. Что в него входит

Соединенные Штаты выделили Украине новый пакет военной помощи, стоимость которого составляет $400 млн. Президент США Джо Байден подписал соответствующий указ. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Соединенные Штаты выделили Украине новый пакет военной помощи, стоимость которого составляет $400 млн.
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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Своим указом Байден распорядился госсекретарю Энтони Блинкену выделить $400 млн на нужды Украины.

Что вошло в новый пакет помощи

В Пентагоне уточнили, что в пакет помощи вошли:

  • дополнительные боеприпасы для систем ПВО Patriot;
  • дополнительные боеприпасы для NASAMS;
  • зенитные ракеты Stinger;
  • оборудование для интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров с украинскими системами;
  • дополнительные HIMARS и боеприпасы;
  • 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
  • боевые машины пехоты Bradley;
  • бронетранспортеры M113;
  • машины с защитой от мин и засад (MRAP);
  • прицепы для перевозки тяжелой техники;
  • ракеты с оптической наводкой (TOW);
  • противотанковые системы Javelin и AT-4;
  • высокоточные авиационные боеприпасы;
  • высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM);
  • стрелковое оружие и дополнительные боеприпасы для стрелкового оружия и гранаты;
  • боеприпасы и оборудование для расчистки помех;
  • прибрежные и речные патрульные катера;
  • средства химической, биологической, радиологической, ядерной защиты;
  • запасные части, обучающие боеприпасы, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.

Напомним

«Минфин» писал, что в конце апреля 2024 года глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил, что США выделяют $6 млрд на военную помощь Украине в рамках механизма заказа оружия у американских производителей.

Ранее президент США Джо Байден подписал законопроект о пакете помощи Украине, Израилю и Тайваню на $95,3 млрд. На расходы, связанные с поддержкой Украины, в законопроекте заложили около $61 млрд.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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