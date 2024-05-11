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11 мая 2024, 14:01 Читати українською

Акции IT-гиганта EPAM обрушились после выхода отчета за первый квартал

IT-гигант EPAM Systems 9 мая опубликовал финансовый отчет за первый квартал 2024 года. После чего акции компании рухнули с $249 до $181. Об этом свидетельствуют данные Finance Yahoo.

IT-гигант EPAM Systems 9 мая опубликовал финансовый отчет за первый квартал 2024 года.
Фото: facebook.com/designbrewphl

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На последнем закрытии торгов стоимость акций EPAM составила $181,93. В год максимальная цена акций была на уровне $317,50.

Квартальный отчет EPAM

В течение первого квартала 2024 года в рамках программы выкупа акций компания выкупила 396 000 акций за $120,6 млн.

По данным квартального отчета EPAM, доходы компании упали по сравнению с первым кварталом прошлого года на 3,8% или на $45,5 млн — с $1,21 млрд до $1,16 млрд.

Однако у компании увеличился чистый доход на 13,9% или на $14 млн по сравнению с первым кварталом 2023 года.

В январе-марте 2024 года в EPAM выросла чистая прибыль — до $116 млн. Это на 13,5% больше, чем за аналогичный период 2023 года ($102 млн).

Прогноз на 2024 год

Ранее EPAM прогнозировал рост доходов в 2024 году (в пределах от 1% до 4%). Однако, пока компания не видит предпосылок для этого и пересмотрела свой прогноз.

Ожидается, что годовая выручка снизится примерно на 1,4% и будет составлять ориентировочно от $4,57 млрд до $4,67 млрд.

Во втором квартале EPAM ожидает выручку в размере от $1,13 до $1,14 млрд.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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