ЕИБ предоставит до 30 миллионов евро в поддержку малого и среднего бизнеса в Украине

Кабинет Министров Украины 10 мая принял решение, которое позволит привлечь двум украинским банкам до 30 млн. евро от Европейского инвестиционного банка. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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«Эти средства будут дальше направлены на поддержку украинского малого и среднего бизнеса путем улучшения условий льготного кредитования», — отметил глава правительства.

Он отметил, что Украина ценит поддержку европейских партнеров во всех областях. Бюджетная поддержка ЕС с начала этого года составила уже $6,5 млрд.

Напомним

«Минфин» писал, что в Украине объем портфеля совместных с Европейским инвестиционным банком проектов в государственном и частном секторе является самым большим за все годы сотрудничества — он составляет более 7 млрд евро.