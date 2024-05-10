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10 мая 2024, 18:45 Читати українською

Валютная выручка от экспорта черных металлов выросла на 17%

Металлургические предприятия Украины за январь-апрель текущего года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличили поступления от экспорта черных металлов на 16,56% — до $959 млн. Это следует из данных Государственной таможенной службы, передает ЭП.

Металлургические предприятия Украины за январь-апрель текущего года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличили поступления от экспорта черных металлов на 16,56% - до $959 млн.

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На черные металлы за этот период пришлось 7,14% от общего объема поступлений от экспорта товаров против 6,18% за январь-апрель прошлого года. В апреле поступления от экспорта черных металлов составили $207 млн.

Импорт аналогичной продукции Украиной в январе-апреле текущего года вырос на 25,8% — до $454 млн. В апреле ввезено продукции на $131 млн.

За четыре месяца 2024 года Украина также снизила экспорт метизов на 8,1% — до $306 млн. В апреле они экспортированы на $77 млн.

Импорт метизов за этот период увеличился на 47,2% — до $326 млн. В апреле этой продукции импортировано на $92 млн.

Источник: Минфин
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