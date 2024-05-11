Укрпочта будет продавать посылки, которые не забрали за полгода

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

11 мая 2024, 15:03 Читати українською

Укрпочта будет продавать посылки, которые не забрали за полгода

Укрпочта будет выставлять на продажу посылки, которые были не востребованы и поэтому не вручены в течение шести месяцев. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Укрпочта будет выставлять на продажу посылки, которые были не востребованы и поэтому не вручены в течение шести месяцев.
Фото: Укрпочта

Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Такие посылки компания будет выставлять на продажу в рамках аукционов на площадке Prozorro.Sale.

Отмечается, что аналогичный подход распространен среди международных почтовых операторов и логистических компаний, таких как Amazon, USPS, FedEx, Royal Mail и многих других.

Почтовые отправления, которые получатель не унес в течение двух недель, Укрпочта отправляет обратно отправителю. Если отправитель в течение двух недель также не отнимает посылку, то она поступает на специально оборудованный склад, где хранится полгода.

В течение этого периода и получатель и отправитель имеют право по заявлению получить посылку. Если они по каким-либо причинам этого не сделали, то теперь посылка может быть продана на аукционе.

«Таким образом, компания получит возможность компенсировать расходы, которые она понесла на логистику и хранение почтовых отправлений в течение этого периода», — говорится в сообщении.

Начальная цена за каждую невостребованную посылку составляет 10 грн. Посылки объединены в паллеты, содержащие до 100 единиц и продаются как один лот. Лоты будут формироваться рандомно, а все посылки будут продаваться нераспакованными с удалением адресной информации.

«Ни компания, ни потенциальные покупатели к оглашению результатов аукциона не будут знать, что они содержат. Для устранения возможности коррупционной составляющей формирования лотов работники компании не могут участвовать в аукционах», — добавили в компании.

Невостребованные посылки

Гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский рассказал, что на складах компании находятся десятки тысяч невостребованных посылок, которые хранятся там более полугода. Раньше такие почтовые отправления просто уничтожались.

Остерегайтесь мошенников

Часто мошенники используют мировую практику по продаже неврученных посылок, рассылая SMS-сообщение с предложением приобрести одну посылку. На аукционах компании будут продавать только групповые лоты. Поэтому, если вам предлагают приобрести одну посылку, это признак мошеннических действий.

Напомним, украинцев предупредили, что в последнее время активизировались рассылки обманчивых сообщений от имени Укрпочты.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
Nasams Here
Nasams Here
11 мая 2024, 15:28
#
Так ми й повірили)
+
0
bonv
bonv
11 мая 2024, 15:47
#
Ані компанія, ані потенційні покупці до оголошення результатів аукціону не знатимуть, що вони містять.
Не вірю:) (с)
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами