Укрпочта будет продавать посылки, которые не забрали за полгода

Укрпочта будет выставлять на продажу посылки, которые были не востребованы и поэтому не вручены в течение шести месяцев. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Такие посылки компания будет выставлять на продажу в рамках аукционов на площадке Prozorro.Sale.

Отмечается, что аналогичный подход распространен среди международных почтовых операторов и логистических компаний, таких как Amazon, USPS, FedEx, Royal Mail и многих других.

Почтовые отправления, которые получатель не унес в течение двух недель, Укрпочта отправляет обратно отправителю. Если отправитель в течение двух недель также не отнимает посылку, то она поступает на специально оборудованный склад, где хранится полгода.

В течение этого периода и получатель и отправитель имеют право по заявлению получить посылку. Если они по каким-либо причинам этого не сделали, то теперь посылка может быть продана на аукционе.

«Таким образом, компания получит возможность компенсировать расходы, которые она понесла на логистику и хранение почтовых отправлений в течение этого периода», — говорится в сообщении.

Начальная цена за каждую невостребованную посылку составляет 10 грн. Посылки объединены в паллеты, содержащие до 100 единиц и продаются как один лот. Лоты будут формироваться рандомно, а все посылки будут продаваться нераспакованными с удалением адресной информации.

«Ни компания, ни потенциальные покупатели к оглашению результатов аукциона не будут знать, что они содержат. Для устранения возможности коррупционной составляющей формирования лотов работники компании не могут участвовать в аукционах», — добавили в компании.

Невостребованные посылки

Гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский рассказал, что на складах компании находятся десятки тысяч невостребованных посылок, которые хранятся там более полугода. Раньше такие почтовые отправления просто уничтожались.

Остерегайтесь мошенников

Часто мошенники используют мировую практику по продаже неврученных посылок, рассылая SMS-сообщение с предложением приобрести одну посылку. На аукционах компании будут продавать только групповые лоты. Поэтому, если вам предлагают приобрести одну посылку, это признак мошеннических действий.

Напомним, украинцев предупредили, что в последнее время активизировались рассылки обманчивых сообщений от имени Укрпочты.