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11 мая 2024, 16:02 Читати українською

Apple близка к интеграции функций ChatGPT в iPhone — Bloomberg

Apple заключила соглашение с OpenAI по использованию технологии стартапа на iPhone, являющегося частью внедрения функций искусственного интеллекта на устройствах «яблочной» компании. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Apple заключила соглашение с OpenAI по использованию технологии стартапа на iPhone, являющегося частью внедрения функций искусственного интеллекта на устройствах «яблочной» компании.
Фото: freepik.com

Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Обе компании завершают согласование условий договора об использовании функций ChatGPT в iOS 18, последующей операционной системе iPhone.

Соглашение с OpenAI позволит Apple предложить популярного чат-бота как часть новых функций искусственного интеллекта, которые компания планирует анонсировать в следующем месяце.

Apple также провела переговоры с Google по лицензированию чат-бота Gemini. Эти переговоры не привели к соглашению, но продолжаются.

Представители Apple, OpenAI и Google отказались от комментариев.

Читайте также: Apple разрабатывает ИИ-чипы, стремясь получить преимущество в гонке вооружений с искусственным интеллектом

Apple планирует произвести фурор в мире искусственного интеллекта в июне, когда она проведет свою ежегодную Всемирную конференцию разработчиков (WWDC). Согласно данным Bloomberg, компания будет запускать некоторые из будущих функций искусственного интеллекта через центры обработки данных, оснащенные процессорами.

В прошлом году главный исполнительный директор Apple Тим Кук сказал, что он лично использует ChatGPT, но добавил, что есть несколько проблем, которые нужно решить. Он пообещал, что новые функции ИИ появятся в продуктах Apple на «очень продуманной основе».

Стоит отметить, что в июне 2024 года выйдет beta-версия iOS 18. Попробовать ее смогут те, кто зарегистрируется в программе тестирования. Релиз для всех пользователей компания традиционно проведет осенью — в сентябре, во время презентации новых iPhone 16.

Напомним

«Минфин» писал, что, по словам аналитика Haitong International Securities Джеффа Пу, Apple ускорила свою работу над сложными устройствами. Ранее от разных источников стало известно, что это будет гибрид MacBook или iPad с двумя экранами.

Кроме этого, уже в конце 2026 года на рынке должен дебютировать складывающийся iPhone, для которого рассматривают два варианта экрана: 7,9 дюйма и 8,3 дюйма. Это диагональ в разложенном состоянии.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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