Украина официально предупредила Польшу о намерении судиться из-за зернового эмбарго

Украина подаст на Польшу в арбитраж Всемирной торговой организации через зерновое эмбарго. Об этом написал премьер-министр Денис Шмыгаль в соцсети X.

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«Украина, несмотря на войну и блокирование россией наших портов, придерживается своих обязательств как по Соглашению об ассоциации с ЕС, так и по праву ВТО. Мы не вредили и не намерены вредить польским фермерам. Мы очень ценим поддержку от польского народа и польских семей. Но в случае нарушения торгового права в интересах предвыборного политического популизма Украина будет вынуждена обратиться в арбитраж ВТО по поводу компенсации ущерба за нарушение норм ГАТТ (генеральное соглашение по тарифам и торговле)», — заявил Шмыгаль.

Утиск war и российской блокады наших партий, Украина является fulfilling свої obligations під союзом союзу с EU и WTO правом. Мы не испытываем harming Polish farmers. We greatly appreciate the support of the Polish people and Polish families… — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) September 12, 2023

Предыстория

Ранее «Минфин» писал, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил: « Польша окончательно решила не открывать границу для импорта украинского зерна».

15 сентября Еврокомиссия должна отменить действие своего моратория на импорт украинской кукурузы, пшеницы, семян рапса и подсолнечника в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию.

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Впрочем, в правительстве Польши неоднократно угрожали в одностороннем порядке продлить действие запрета на импорт зерна из Украины после 15 августа, несмотря на установленные в ЕС правила.