Украина официально предупредила Польшу о намерении судиться из-за зернового эмбарго

«Украина, несмотря на войну и блокирование россией наших портов, придерживается своих обязательств как по Соглашению об ассоциации с ЕС, так и по праву ВТО. Мы не вредили и не намерены вредить польским фермерам. Мы очень ценим поддержку от польского народа и польских семей. Но в случае нарушения торгового права в интересах предвыборного политического популизма Украина будет вынуждена обратиться в арбитраж ВТО по поводу компенсации ущерба за нарушение норм ГАТТ (генеральное соглашение по тарифам и торговле)», — заявил Шмыгаль.

