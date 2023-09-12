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12 сентября 2023, 16:46 Читати українською

Украина официально предупредила Польшу о намерении судиться из-за зернового эмбарго

Украина подаст на Польшу в арбитраж Всемирной торговой организации через зерновое эмбарго. Об этом написал премьер-министр Денис Шмыгаль в соцсети X.

Украина подаст на Польшу в арбитраж Всемирной торговой организации через зерновое эмбарго.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«Украина, несмотря на войну и блокирование россией наших портов, придерживается своих обязательств как по Соглашению об ассоциации с ЕС, так и по праву ВТО. Мы не вредили и не намерены вредить польским фермерам. Мы очень ценим поддержку от польского народа и польских семей. Но в случае нарушения торгового права в интересах предвыборного политического популизма Украина будет вынуждена обратиться в арбитраж ВТО по поводу компенсации ущерба за нарушение норм ГАТТ (генеральное соглашение по тарифам и торговле)», — заявил Шмыгаль.

Ранее «Минфин» писал, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил: « Польша окончательно решила не открывать границу для импорта украинского зерна».

15 сентября Еврокомиссия должна отменить действие своего моратория на импорт украинской кукурузы, пшеницы, семян рапса и подсолнечника в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию.

Читайте: Польша без колебаний подпишет постановление о запрете на импорт украинского зерна — министр

Впрочем, в правительстве Польши неоднократно угрожали в одностороннем порядке продлить действие запрета на импорт зерна из Украины после 15 августа, несмотря на установленные в ЕС правила.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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