Apple сообщила о квартальной выручке в размере 111,2 млрд долларов, превзойдя ожидания

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
1 мая 2026, 19:37 Читати українською

Apple сообщила о квартальной выручке в размере 111,2 млрд долларов, превзойдя ожидания

Корпорация Apple сообщила о квартальной выручке в размере 111,2 миллиарда долларов, превзойдя ожидания рынка благодаря высокому спросу на новую линейку смартфонов. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Корпорация Apple сообщила о квартальной выручке в размере 111,2 миллиарда долларов, превзойдя ожидания рынка благодаря высокому спросу на новую линейку смартфонов.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Финансовые результаты и лидерство на рынке

Во втором квартале выручка Apple от продаж iPhone выросла на 21,7%, достигнув почти 57 миллиардов долларов. Главным фактором роста стали активные обновления устройств пользователями, которых заинтересовала линейка iPhone 17. Это позволило компании превзойти прогнозы аналитиков с Уолл-стрит, после чего ее акции на постмаркете выросли на 2%. Маржинальность валовой прибыли (соотношение чистой прибыли к общей выручке) достигла 49,3%, что является самым высоким показателем за всю историю продаж смартфонов компании.

По данным аналитической компании Counterpoint, высокие продажи, в частности на китайском рынке, обеспечили Apple первое место по доле на мировом рынке смартфонов по итогам мартовского квартала. Эксперты отмечают, что позиция в премиальном сегменте пока защищает компанию от стремительного роста цен на память. Руководство ожидает сохранения положительной динамики: прогнозируется, что в текущем квартале доходы вырастут на 14−17%, хотя эксперты ожидали роста лишь на 10%.

Передача полномочий

После многих лет во главе компании Тим Кук официально передаст должность генерального директора Джону Тернусу 1 сентября. Во время своего 89-го отчета о прибылях Кук отметил, что выбрал именно это время благодаря солидным показателям продаж, добавив, что нет никого, кому бы он доверял больше. В свою очередь Тернус назвал такую возможность невероятной честью и высоко оценил дорожную карту будущих продуктов Apple, хотя воздержался от раскрытия деталей.

Дефицит полупроводников и подорожание комплектующих

Финансовый директор Кеван Парех сообщил, что результаты могли бы быть ещё лучше: этому помешали ограниченные поставки передовых микросхем. Компания также недооценила спрос на компьютеры Mac, из-за чего покупателям приходится дольше ждать свои заказы. В то же время Кук предупредил о значительном подорожании памяти после июньского квартала из-за высокого спроса на компоненты со стороны Nvidia и других игроков в сфере искусственного интеллекта. По прогнозам исследовательской фирмы IDC, в 2026 году мировые поставки смартфонов могут упасть на 13% из-за высоких затрат на память. Это больше всего ударит по производителям бюджетных устройств на базе операционной системы Android, выпуск которых становится нерентабельным. Благодаря этому Apple и Samsung имеют шанс увеличить свою долю рынка. Для закрепления позиций Apple перешла в наступление с агрессивным ценообразованием на свои устройства начального уровня, среди которых iPhone 17e и новый MacBook Neo.

Вызовы в сфере искусственного интеллекта и запуск складного смартфона

Быстрое развитие технологий создает еще одну проблему для Apple: конкуренты получают большую долю самых быстрых чипов от Taiwan Semiconductor, что ограничивает возможности выпускать iPhone в соответствии со спросом потребителей. Собственные разработки Apple в сфере нейросетей пока отстают от передовых технологий, хотя компания получает доход от комиссий за подписки на приложение ChatGPT от OpenAI в экосистеме iOS. Чтобы улучшить позиции в этом направлении, ожидается выпуск обновленной и более умной версии голосового помощника Siri. Кроме того, передача полномочий Тернусу состоится накануне ожидаемого анонса нового складного смартфона. По прогнозам Counterpoint, эта модель сможет занять около половины североамериканского рынка складных устройств уже в текущем году.

Читайте также: Эпоха Тима Кука подходит к концу: Apple назначила нового генерального директора

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами