1 мая 2026, 19:15

«Национальный кэшбэк» меняет привычки потребителей и стимулирует внутренний рынок — Mastercard

Государственная инициатива по финансовому стимулированию покупки товаров отечественного производства охватила большинство граждан, заставив их пересмотреть свои повседневные расходы и поддержать отечественные бренды. Об этом сообщает компания Mastercard.

Государственная инициатива по финансовому стимулированию покупки товаров отечественного производства охватила большинство граждан, заставив их пересмотреть свои повседневные расходы и поддержать отечественные бренды.

Уровень вовлеченности и изменение поведения покупателей

Согласно результатам исследования, 67% украинцев являются активными пользователями инициативы «Национальный кэшбэк», причем 95% из них дают ей положительную или нейтральную оценку. Финансовый стимул и простота идентификации местной продукции стали главными факторами, способствующими изменениям: 41% участников программы стали чаще выбирать товары украинского производства.

Экономический эффект для розничной торговли и производителей

Представители крупнейших торговых сетей отмечают рост продаж отечественных товаров на 7−9 % за время действия инициативы. Наличие отметки о кэшбэке постепенно становится определяющим критерием для покупателей в ряде потребительских категорий. В то же время сами производители отмечают рост спроса, улучшение узнаваемости торговых марок и повышение лояльности клиентов. Дополнительным результатом стало обновление компаниями товарного ассортимента и ускорение их перехода на европейские стандарты штрих-кодирования.

Социальный срез и структура расходов

Программа выполняет важную социальную функцию: 63% её пользователей принадлежат к семьям с совокупным доходом до 40 тысяч гривен, для которых возврат части средств служит эффективным механизмом экономии. Чаще всего кэшбэк накапливается при покупке продуктов питания, медикаментов и товаров первой необходимости. Полученные выплаты граждане преимущественно направляют на оплату счетов за жилищно-коммунальные услуги: на эту статью расходов приходится 70% всех списаний.

Оценка представителей правительства и технологических партнеров

Министр экономики, экологии и сельского хозяйства Алексей Соболев отметил, что программой ежемесячно пользуются около 4,8 миллиона человек. По его словам: недавнее введение дифференцированных ставок от 5% до 15% позволяет сфокусировать поддержку на тех категориях, где наблюдается наибольшее давление импорта, сохраняя при этом общий бюджет программы неизменным. Генеральный директор Mastercard в Украине и Молдове Инга Андреева подчеркнула важность технологической интеграции экосистемы, которая объединяет банковский сектор, ритейл и миллионы покупателей.

Источник: Минфин
