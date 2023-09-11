Польща «без вагань» підпише постанову про заборону на імпорт українського зерна — міністр

Міністр економічного розвитку та технологій Польщі Вальдемар Буда заявив, що «без вагань» підпише постанову про заборону на імпорт українського зерна після 15 вересня, якщо Європейська комісія відмовиться її продовжити. Про це він сказав у понеділок в ефірі Польського радіо .

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Ембарго на зерно

Міністр заявив, що поки польські фермери не продадуть свій урожай, пускати на ринок Польщі українське зерно не можна.

Зараз Польща розглядає два варіанти: перший — продовження обмежень, термін дії яких закінчується 15 вересня, на рівні Євросоюзу, другий — збереження поточних обмежень на рівні національних правил.

«У мене є повноваження видати постанову, яка на національному рівні блокуватиме імпорт до Польщі. Я без вагань скористаюсь цим інструментом цього тижня, якщо не буде такого рішення Європейської комісії», — сказав Буда.

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Постанова буде підписана в п'ятницю або суботу, додав він.

«Ми підтримуємо формулу коридорів солідарності, з цим немає проблем. Проте ми не дозволимо українському зерну дестабілізувати польський ринок», — сказав польський міністр.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вважає намір Польщі й надалі блокувати експорт українського зерна в умовах агресії рф «недружнім і популістським кроком», який «сильно вдарить по світовій продовольчій безпеці та економіці України». Він закликав Європейську Комісію забезпечити безперешкодний експорт українського продовольства до ЄС.

Перший віцепрем'єр-міністр — міністр економіки і торгівлі Юлія Свириденко, своєю чергою, допустила, що Україна може запровадити дзеркальні заходи щодо деяких товарів із Польщі.