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12 вересня 2023, 13:43 Читать на русском

Польща не дозволить затопити себе українським зерном — прем’єр-міністр Моравецький

Польща остаточно вирішила не відкривати кордон для імпорту українського зерна. Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у соцмережі X.

Польща остаточно вирішила не відкривати кордон для імпорту українського зерна.

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Українське зерно

«Польща не дозволить затопити нас українським зерном. Незалежно від того, яким буде рішення чиновників Брюсселя, ми не відкриємо наші кордони», — наголосив він.

У відео до повідомленні Моравецький наголосив, що зараз Євросоюз визначається з тим, чи зберігати для Польщі та інших сусідів України тимчасове ембарго на імпорт українського продовольства, запроваджене навесні.

«Я вам скажу, чим це закінчиться: ми не відкриємо кордон. Вони повинні це враховувати, бо лише полякам вирішувати, як мають виглядати справи у нашому власному домі», — сказав він.

Читайте: Польща «без вагань» підпише постанову про заборону на імпорт українського зерна — міністр

Нагадаємо

15 вересня Єврокомісія повинна скасувати дію свого мораторію на імпорт української кукурудзи, пшениці, насіння ріпаку та соняшнику до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини.

Утім, в уряді Польщі неодноразово погрожували в односторонньому порядку продовжити дію заборони на імпорт зерна з України після 15 серпня, попри встановлені у ЄС правила.

Джерело: Мінфін
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