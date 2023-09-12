Польща не дозволить затопити себе українським зерном — прем’єр-міністр Моравецький

Польща остаточно вирішила не відкривати кордон для імпорту українського зерна. Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у соцмережі X.

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Українське зерно

«Польща не дозволить затопити нас українським зерном. Незалежно від того, яким буде рішення чиновників Брюсселя, ми не відкриємо наші кордони», — наголосив він.



У відео до повідомленні Моравецький наголосив, що зараз Євросоюз визначається з тим, чи зберігати для Польщі та інших сусідів України тимчасове ембарго на імпорт українського продовольства, запроваджене навесні.

Polska nie pozwoli, żeby zalało nas ukraińskie zboże.

Niezależnie od tego, jaka będzie decyzja brukselskich urzędników, nie otworzymy naszych granic. https://t.co/KvqvIYWQFz — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) September 12, 2023

«Я вам скажу, чим це закінчиться: ми не відкриємо кордон. Вони повинні це враховувати, бо лише полякам вирішувати, як мають виглядати справи у нашому власному домі», — сказав він.

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Нагадаємо

15 вересня Єврокомісія повинна скасувати дію свого мораторію на імпорт української кукурудзи, пшениці, насіння ріпаку та соняшнику до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини.

Утім, в уряді Польщі неодноразово погрожували в односторонньому порядку продовжити дію заборони на імпорт зерна з України після 15 серпня, попри встановлені у ЄС правила.