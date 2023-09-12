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12 вересня 2023, 16:46 Читать на русском

Україна офіційно попередила Польщу про намір судитися через зернове ембарго

Україна подасть на Польщу в арбітраж Світової організації торгівлі через зернове ембарго. Про це написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль у соцмережі X.

Україна подасть на Польщу в арбітраж Світової організації торгівлі через зернове ембарго.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«Україна, попри війну і блокування росією наших портів, дотримується своїх зобовʼязань як за Угодою про асоціацію з ЄС, так і за правом СОТ. Ми не мали й не маємо намірів шкодити польським фермерам. Ми дуже цінуємо підтримку від польського народу і польських родин. Але у випадку порушення торгового права в інтересах передвиборчого політичного популізму Україна буде змушена звернутись до арбітражу СОТ щодо компенсації збитків за порушення норм ГАТТ (генеральна угода з тарифів і торгівлі])», — заявив Шмигаль.

Раніше «Мінфін» писав, що прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив: «Польща остаточно вирішила не відкривати кордон для імпорту українського зерна».

15 вересня Єврокомісія повинна скасувати дію свого мораторію на імпорт української кукурудзи, пшениці, насіння ріпаку та соняшнику до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини.

Читайте: Польща «без вагань» підпише постанову про заборону на імпорт українського зерна — міністр

Утім, в уряді Польщі неодноразово погрожували в односторонньому порядку продовжити дію заборони на імпорт зерна з України після 15 серпня, попри встановлені у ЄС правила.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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