Work.ua рассказал, кому повышают зарплаты и кого ищут работодатели

В бизнес-сезон рынок труда вошел с новыми рекордами по количеству вакансий. Как работодатели реагируют на дефицит кадров, исследовал Work.ua. «Минфин» публикует ключевые факты.

Где больше всего работы

В августе работодатели опубликовали 102 748 предложений работы. Это на 10% больше, по сравнению с июлем. Напомним, что до полномасштабного вторжения на сайте было более 100 000 вакансий, а после 24 февраля их количество упало до 6 000. Через полтора года рынок труда Украины максимально приблизился к отметке восстановления.

Восстановление происходит неравномерно. Например, в категории «Маркетинг, реклама, PR» речь идет о 87%, а в ІТ — всего 57%.

Неизменная пятерка областей по количеству работы и дальше продолжает наращивать количество вакансий: Харьковская (3 732), Одесская (6 927), Львовская (9 705), Днепропетровская (9 831) и Киевская (33 283). Кстати, Киевская область также среди лидеров прироста (+11% к июлю) вместе с Хмельницкой (+12%, 2 555 вакансий), Ровенской (+16%, 2 163), Житомирской (+27%, 2 054) и Черниговской областями (+29%, 1237).

Какие категории обеспечивают украинцев работой? Это «Розничная торговля» (прирост +9%, по сравнению с июлем, 12 497 вакансий), «Продажа, закупка» (+1%, 13 449), «Рабочие специальности, производство» (+11%, 18 853) и «Сфера обслуживания» (+11%, 19 449). Впервые отметку в 10 000 пересекли категории, которые составляют самое большое количество вакансий: «Логистика, склад, ВЭД» (+9%, 10 179) и «Гостинично-ресторанный бизнес, туризм» (+14%, 10 861).

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Кого ищут работодатели

Осень — пора нового учебного года и высокого бизнес-сезона. Эта тенденция четко прослеживается и на рынке труда, поскольку показали значительный рост категории «Образование, наука» (+37%, 5 519 вакансий) и «Управление персоналом, HR» (+12%, 1 894). Также заметно увеличилось количество предложений работы в категориях «Культура, музыка, шоу-бизнес» (+47%, 724), «Гостинично-ресторанный бизнес, туризм» (+14%, 10 861), «Сфера обслуживания» (+11%, 19 449).

Эта же тенденция прослеживается и по конкретным должностям: спрос работодателей больше всего вырос на педагогов. Поэтому получаем следующие изменения в августе:

учитель английского (+52% к июлю, 1 202 вакансии);

учитель математики (+50%, 234);

офис-менеджер (+47%, 255);

учитель начальных классов (+38%, 263);

коррекционный педагог (+36%, 154);

фитнес-тренер (+36%, 218);

преподаватель немецкого (+35%, 149);

воспитатель (+34%, 844);

упаковщик (+31%, 750);

посудомойщик (+30%, 311).

А вот в абсолютных цифрах самые востребованные специалисты — бухгалтеры (3 334 вакансии), повара (3 447), водители (3 504), менеджеры по продажам (6 608), продавцы-консультанты (8 591).

В августе стало заметно, как работодатели реагируют на дефицит кадров. Значительно выросла доля вакансий для людей с инвалидностью (+17%, 7 978 вакансий), студентов (+18%, 19 507), ветеранов (+26%, 4 936) и пенсионеров (+27%, 3 505). Также работодатели чаще готовы работать с кандидатами без опыта (+19%, 36 196).

Поиск кандидатов на вакансии становится задачей со звездочкой

Широкий выбор вакансий позволяет соискателям выбирать, а значит — отправлять резюме только на интересные предложения. К тому же все больше людей находят свою работу, а новых соискателей прибывает все меньше. Так, в августе общее количество обновивших или создавших резюме соискателей снизилось еще на 2% (350 994), по сравнению с июлем. Все это влияет на конкуренцию среди соискателей, которая в августе снизилась на 9%, что снова приблизило рынок к дефициту кадров уровня 2021 года.

Такая ситуация выгодна соискателям: они могут устанавливать свои условия на рынке труда. Рекрутерам же придется прилагать усилия для того, чтобы привлечь самых лучших кандидатов. Как правило, такая ситуация положительно влияет на культуру найма и мотивации сотрудников. В частности, работодатели должны предлагать соискателям дополнительные поощрения, такие как неденежные стимулы, и работать на удержание сотрудников в компании.

За кого самая высокая и самая низкая конкуренция

Кого общая тенденция по конкуренции не коснулась, так это айтишников. Ведь здесь уже пятый месяц продолжаются настоящие «голодные игры» за должности программиста Java и Javascript, Python-программиста, тестировщика, UI/UX-дизайнера и Front-end-разработчика. По этим позициям конкуренция в 30 раз превышает средние показатели рынка.

Продолжается борьба также за должности, предусматривающие возможность работы удаленно: видеомонтажер, специалист чата, копирайтер и ретушер.

Напротив, самая низкая конкуренция за рабочие и строительные должности: сборщик верха обуви, автомаляр, кузнец, горняк, пилорамщик, инструментальщик, штамповщик, проходчик, кровельщик. По сравнению с июлем, из перечня должностей с самой низкой конкуренцией исчезли медицинские работники, кроме должности заведующего аптекой.

В этом месяце в перечень областей с самой большой конкуренцией попали: Киевская, Харьковская, Винницкая, Львовская и Запорожская. С наименьшей: Закарпатская, Черновицкая, Ивано-Франковская, Житомирская и Хмельницкая. Как видим, удаленность региона от линии фронта уже не является залогом легкого поиска кандидатов.

На рынке труда стало меньше молодежи и людей без опыта

Согласно данным системы управления наймом (СУН) от Work.ua, количество соискателей, которые создали или обновили резюме, в августе составило 350 994. Среди них 58% женщин и 42% мужчин. Больше всего прибыло соискателей по таким должностям: администратор интернет-магазина, офис-менеджер, музыкальный руководитель, микробиолог, анестезиолог, учитель изобразительного искусства. Что касается регионов, то незначительный прирост соискателей наблюдается в Херсонской и Николаевской областях, что свидетельствует о положительной динамике возвращения переселенцев.

Статистика гласит, что на рынке труда заметно уменьшилось количество молодежи. В частности, по сравнению с июлем, стало на 39% меньше соискателей до 18 лет и на 7% меньше кандидатов в возрасте от 18 до 24 лет. Это может быть связано с началом учебного года и завершением сезона летних подработок.

Что касается опыта соискателей, то, по сравнению с июлем, рынок труда пополняется благодаря кандидатам с опытом работы от 2 лет. При этом, количество соискателей без опыта снизилось на 8%.

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Зарплаты продолжают расти

В последний месяц лета средняя зарплата в Украине снова выросла и составляет 17 500 грн (+500 грн к июлю). Рост произошел в Киевской области (+275 грн — до 19 275 грн.), Львовской (+500 грн — до 17 500 грн.) и Одесской (+175 грн — до 17 500 грн.).

Самый больший рост зарплат в категориях:

с 32 500 грн до 35 000 грн — «Топ-менеджмент, руководство высшего звена»;

с 33 000 грн до 34 000 грн — «Недвижимость»;

с 22 500 грн до 23 500 грн — «Транспорт, автобизнес»;

с 16 500 грн до 17 000 грн — «СМИ, издательство, полиграфия»;

с 16 000 грн до 17 000 грн — «Юриспруденция».

Больше всего выросла зарплата по (не руководящим, не IТ) должностям:

с 53 000 грн до 55 000 грн — медиабайер;

с 36 250 грн до 41 250 грн — эндодонтист;

с 32 500 грн до 35 000 грн — рихтовщик;

с 32 500 грн до 34 000 грн — координатор по сбыту.

Стабильно среди самых оплачиваемых должностей, где не изменилась зарплата, мы видим водителей-международников (42 500 грн), риелторов (35 000 грн), а также автоэлектриков, автомехаников, бурильщиков, главных инженеров, дизелистов (30 000 грн).

При этом, наименее оплачиваемые должности от 6 750 грн до 11 000 грн по росту: консьерж, санитар, уборщик, интервьюер, посудомойщик, ассистент ветеринарного врача, работник линии раздачи.​

Чего ждать осенью

Конкуренция на рынке труда идет на спад, так что дефицит кадров становится еще более острым. Работодатели реагируют на это увеличением предложений для соискателей без опыта, ветеранов, людей с инвалидностью, студентов, пенсионеров. Такое сотрудничество для многих может стать новым, но очень положительным опытом. Обратную ситуацию наблюдаем в IT, где количество кандидатов на одну вакансию в разы превышает среднюю ситуацию на рынке.

Однако, любой вызов может стать не помехой, а трамплином для развития. Ведь конкуренция всегда приводит к росту и поиску новых решений. В частности, дефицит кадров стимулирует работодателей бороться с предубеждениями, выращивать кадры внутри компании, усовершенствовать внутреннюю культуру и строить крепкий HR-бренд. Все это оказывает более глобальное влияние на экономику страны.

Постепенное увеличение зарплаты влияет на процесс найма, однако дефицит кадров все еще не преодолен. Поэтому работодателям нужно использовать разные пути для рекрутинга самых лучших сотрудников и обращать внимание и на неденежную мотивацию. Также незначительное влияние на скорость закрытия вакансии оказывает удаленность региона от линии фронта.