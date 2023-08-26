Строителям платят больше, чем менеджерам: как изменился рынок труда за время войны

На рынке труда сложилась интересная ситуация: количество вакансий только на 85% возобновилось до довоенных показателей. В то же время, количество предложений о работе на 21% выше, чем в рекордном 2021 году. Кого ищут работодатели и кому готовы платить больше всех, ЭП рассказала Мария Абдулина, руководитель направления «OLX робота». «Минфин» выбрал главное.

Такую ситуацию на рынке можно объяснить стремительным ростом потребности в сфере рабочих специальностей. Также одна из причин — существенное сокращение населения Украины, что в свою очередь ставит работодателей, особенно в масрекрутинге, перед ситуацией дефицита рабочих рук.

Относительно уровня зарплат, то есть случаи, когда уровень ежемесячной оплаты остался на том же уровне, однако с учетом изменения курса гривны и роста цен это означает существенное снижение дохода.

По данным Пенсионного Фонда Украины, средняя заработная плата за I квартал 2023 составляет 13 423 грн. Официальная «минималка» сейчас — 6 700 гривен, хотя ведутся разговоры о ее поднятии до уровня чуть более 8 тысяч в течение 2023 года, однако соответствующий законопроект пока не принят.

По данным OLX Работа за 2023 год, средняя зарплата по Украине составляет 18 914 грн. Для сравнения, в 2021 году этот показатель был 15 256 грн.

Чьи зарплаты больше всего «пострадали»

Руководящие должности или высокооплачиваемые специалисты корпоративного сектора традиционно оказались первыми «под ударом», когда пришлось оптимизировать расходы компании. Уменьшились номинальные зарплаты или доля бонусов или бенефитов фактически во всех «офисных» профессиях и у руководителей.

Пострадали все профессии из сферы культуры и развлечений. К сожалению, не редкими стали ситуации, когда музыканты переквалифицируются в водителей или курьеров. С одной стороны хорошо то, что есть востребованные профессии с невысоким порогом входа, где можно сразу начать зарабатывать. С другой стороны, это огромный удар по культурному развитию страны в частности.

Российская агрессия против Украины также отразилась на количестве привлеченных работников в сфере сельского хозяйства и состоянии их зарплат. Из-за заминирования сельскохозяйственных угодий, уменьшения урожая, потери источников сбыта — предприятия понесли колоссальные убытки.

Строители и водители наращивают вес

В 2023 году возросла заработная плата у строителей, ведь во время войны увеличилась потребность в проведении работ по восстановлению пострадавших городов, домов, восстановлению инфраструктуры.

Сейчас в 2023 году медианная зарплата — 55 203 грн, в 2022 году — 40 322 грн, а в 2021 составила 38 138 грн. Однако существенного всплеска вакансий в сфере строительства все же нет, поскольку большая часть строительных проектов была полностью или частично остановлена.

Когда начнется массовое восстановление в разных городах, ожидается весомый рост спроса на строителей и соответственно рост их зарплат.

На OLX Работа наблюдаем постоянный спрос на водителей всех видов доставок (локальных, междугородных, габаритных международных) для логистики продуктовых сетей и водителей спецтехники.

По сравнению с прошлым годом количество вакансий увеличилось на 13%, зарплата у водителей увеличилась на 11% и сейчас ее средний показатель составляет 44 559 грн. В настоящее время существует большая потребность в перевозке гуманитарной помощи, грузов и материалов для восстановления инфраструктуры, всех видов логистики и пассажирских перевозок.

Хотя на самом деле водители разного профиля были востребованы во все времена, нынешнее — не исключение.

Туризм «просыпается»

Неожиданно приятно наблюдать рост в сфере туризма после драматического понижения сегмента с началом великой войны. По данным OLX Работа, количество вакансий по сравнению с прошлым годом выросло на 42% (2022 год — 3 794 вакансии, 2023 год — 6 604).

Заслуга этого в том, что восстанавливается внутренний туризм и возобновила работу сфера гостеприимства в относительно «безопасных» областях.

У кого самый высокий потенциал к росту

На сервисе OLX Работа мы видим, что наивысшую оплату услуг на рынке предлагают представителям профессий синих воротничков. Среди них есть отдельные примеры вакансий, которых можно ожидать наибольший рост заработной платы в ближайшем будущем.

Из-за повышенной востребованности в проведении электрических работ и обслуживании электрооборудования можно ожидать роста зарплат электриков и электротехников.

Со своей стороны, также наблюдаем стабильно высокий спрос на доставку товаров и услуг электронной коммерцией. Поэтому потенциально ожидаем еще большего роста вовлечённости водителей в сфере логистики, для проведения восстановительных работ и, соответственно, роста их зарплат.

Из-за увеличения использования техники и машин в различных отраслях, включая производство, строительство и транспорт, рост оплаты труда ожидается также у механиков и технических рабочих.

Высокий потенциал для повышения зарплаты у представителей строительной сферы. За последний год оплата труда по данным OLX Работа выросла на 27% и составляет 55 203 грн.

Одним из главных факторов, влияющих на заработную плату, является спрос на услуги, а запрос на строителей начал расти. Война уже привела к необходимости новых строительных проектов, связанных восстановлением жилищного фонда, инфраструктурных объектов, построением безопасных помещений и т. д.

И если сейчас все еще недостаточно специалисты вовлечены в этой сфере по сравнению с 2021 годом, то в будущем ожидаем существенный рост.

Следует отметить, хотя вышеперечисленные профессии могут иметь потенциал для роста оплаты работы, конкретный рост заработной платы может варьироваться в любом случае.

Заработная плата сейчас зависит от многих факторов, таких как географическое расположение, близость к линии проведения военных действий, состояния экономики, уровня квалификации, опыта работы и других факторов.