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7 сентября 2023, 14:30 Читати українською

Способны ли украинские компании платить европейские зарплаты

Украинский бизнес привык к «теплой ванной» низких зарплат работникам, но этот период, похоже, заканчивается. Повышение мобильности граждан внутри страны, выезд за границу миллионов беженцев и открытие границ после победы заставят работодателей существенно повышать зарплаты. Есть ли у них для этого возможности, и к каким последствиям могут привести более высокие доходы работников, рассуждал старший экономист Центра экономической стратегии Юрий Гайдай.

Украинский бизнес привык к «теплой ванной» низких зарплат работникам, но этот период, похоже, заканчивается.

Почему украинцам платят меньше

Несколько дней назад управляющий партнер Lorton Investments Евгений Найштетик очень точно сформулировал: «Довольно много общаюсь с украинскими предпринимателями, которые хотят масштабировать свой успешный опыт в цивилизованных странах. Впрочем, у подавляющего большинства есть две основные проблемы: нужно платить зарплаты и нужно платить налоги. Когда пересчитывают, в основном, бизнес модель не бьется».

А дальше Евгений пишет, что 44% украинской экономики в тени, а зарплаты, по сравнению даже с Польшей, могут отличаться в разы. И выводит тезис: «Рецепт успеха по-украински — не плати налоги и обесценивай труд. […] Дешевые люди никогда не смогут построить цивилизованную жизнь, а теневая экономика никогда не создаст общественного блага».

Что касается «обесценивания труда» и «дешевых людей» — не все так просто. Низкие зарплаты — это не глобальный сговор жлобоватых украинских предпринимателей. Зарплаты в конкурентном производственном секторе всегда упираются в предельную производительность труда. То есть украинские предприниматели, как и любые другие, которые конкурируют на глобальных рынках, готовы платить работникам не больше, чем те создают добавленной стоимости. Это немного упрощение, но долгосрочно, на стремящихся к равновесию рынках — так.

Хороший пример «для учебника» здесь — айтишечка. Она работает на глобальном рынке, и, что немаловажно, рынок труда здесь тоже глобальный и мобильный. Поэтому зарплаты разработчиков подтягиваются к глобальному уровню, который ограничен продуктивностью, которая +/- одинаковая в разных странах, при условии сопоставимой управленческой культуры. Зарплаты могут быть чуть меньше с поправкой на стоимость жизни, но это уже нюансы.

Но предприниматели максимизируют свою прибыль. Поэтому, хотя зарплаты и ограничены сверху производительностью, предприниматели стремятся платить как можно меньше. И наши, и американские, и немецкие. И вот «как можно меньше» определяется внутренним рынком труда.

Хорошим маркером состояния внутреннего рынка труда являются цены на услуги, которые не продашь за границу, — кафе и рестораны, ремонт одежды, сантехника. У нас исторически стоимость всего этого была очень низкой.

Предприниматели долгое время купались в «теплой ванне» дешевой рабочей силы. Которая была слишком инертной, чтобы поехать работать за границу, в другой регион, или переквалифицироваться — в ту же айтишечку.

Ну ладно, здесь дело не только в нашей инертности — способствовать мобильному, хорошо работающему рынку труда является также задачей государства. Это и о быстром транзите по стране (скоростные поезда, хорошие дороги), и об эффективных и актуальных программах переобучения взрослых, и о базовой подготовке детей к взрослой жизни. И вот это уже упирается в налоги и работающие институции. И зарплаты в госсекторе — врачей, учителей — тоже упираются в налоги.

Завершение «теплой ванны»

Проблема в том, что «теплая ванна» дешевой рабочей силы — расслабляет. Зачем инвестировать в производительность, если есть копеечная рабочая сила? Зачем сотрудничать с местными властями для создания городской среды и качественных услуг, которые будут содержать людей, а не подталкивать их уехать в мир быстрых бесшумных трамваев, безопасных и продуманных велодорожек и хороших школ?

«Теплая ванна» дешевой рабочей силы начала заканчиваться еще лет 5−7 назад, крупные промышленные владельцы с опозданием, но начали задумываться в направлении изменений. Превращение Мариуполя, проект «Метинвест Политехника» — это все об этом.

Сейчас демографический кризис жестко дал под дых. Это пока менее ощутимо в крупных городах, куда стекаются временно перемещенные, поддерживая предложение на рынке труда, но проблема будет становиться все острее и давить на внутренний рынок труда.

А еще же впереди открытие европейского рынка труда для украинцев. И чем быстрее — тем лучше. Мои коллеги из ЦЭС, которые проводили исследования по беженцам, считают, что открытие европейского рынка будет парадоксально способствовать возвращению многих украинцев, которые потеряют мотивацию цепляться за европейский вид на жительство.

«Ну и хорошо, зарплаты вырастут» — скажете вы. Но, нет. Хорошо — когда рост зарплат идет нога в ногу с производительностью.

Если зарплаты растут, а производительность — нет, бизнес вылетает в трубу. Или население теряет доступ к тому, что воспринималось, как само собой разумеющееся. Круасан+кофе за 8−10 евро в кафе на Подоле будут недосягаемы для значительной части украинского «среднего класса».

Большой вопрос, сможет ли украинский бизнес нарастить производительность нужными темпами. Потому что это о капитальных инвестициях и управленческой культуре.

Как можно предположить из цитаты Евгения в начале статьи, первый тест Европой после украинской «теплой ванны» дешевой рабочей силы и налогов, которые можно не платить, пройдут далеко не все.

Но, в конце концов, так и работает рынок (в идеале) — отсеивает неэффективных, давая простор для развития более способным.

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И здесь мы снова возвращаемся к острой необходимости создания условий, которые будут способствовать инвестициям. Инвестициям, которые позволяют повысить производительность и сгладить эффект демографии. И вырваться из «middle-income trap» довольно необычным способом.

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

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Alpenstein
Alpenstein
7 сентября 2023, 14:35
#
Частка зарплати в собівартості української продукції - біля 15%.

Підняття зарплати суттєво не впливає на собівартість. Окрім, можливо, сфери ІТ, де майже всі затрати — це оплата праці програмістів.
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gorobezus
gorobezus
7 сентября 2023, 17:20
#
Ну это по отраслям смотреть надо. В добывающей промышленности — там и 5% процентов норма. А в каком-нибудь генделе — так там зп персонала процентов 30−50. Тут дело даже не в структуре себестоимости, а в структуре штатного расписания. Где в Европе вы видели такое количество охранников на производстве? Или те же кладовщики, которых в Европе нет как вида. Дурные нормы бухучета и вследствие этого раздутый штат бухгалтеров — отдельная песня. Ну и кумовство — куда ж без него. Все скопом приводит к тому что непосредственно занятый на производстве тянет еще двоих, и зп низкая, и туда идти никто не хочет, на производственные должности ибо головняка много, а денег мало.
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Abramon
Abramon
7 сентября 2023, 15:16
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Цікава стаття.
На мою думку на одній сфері послуг далеко «не заїдеш».
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gorobezus
gorobezus
7 сентября 2023, 16:18
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А вот знаете — никого из будущих компаний-покойников не жалко. В принципе для компаний необходимо ввести что-то вроде трудовой как у работников, чтобы каждый устраивающийся мог посмотреть — а стоит ли сюда устраиваться.
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