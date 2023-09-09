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9 сентября 2023, 15:03 Читати українською

Хмельницкий продал свою долю в ТРЦ Ocean Plaza бизнес-партнеру

Столичный бизнесмен Василий Хмельницкий продал свою долю (33,35%) в ТРЦ Ocean Plaza бизнес-партнеру, владельцу инвесткомпании Q Partners Андрею Иванову. Об этом Хмельницкий сообщил в Facebook.

Столичный бизнесмен Василий Хмельницкий продал свою долю (33,35%) в ТРЦ Ocean Plaza бизнес-партнеру, владельцу инвесткомпании Q Partners Андрею Иванову.
Фото: ucsc.org.ua

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«На прошлой неделе были официально финализированы все соглашения по продаже моей доли ТРЦ Ocean Plaza моему давнему партнеру Андрею Иванову», — написал Хмельницкий.

Владельцем еще 66,65% является государство в лице Фонда госимущества. Сумму сделки бизнес-партнеры не раскрывают.

«Более трех лет назад мы с моим партнером Василием Хмельницким достигли договоренности, согласно которой я буду постепенно выкупать девелоперскую компанию UDP, инвестиции которой уже долгое время находились под моим управлением. Соглашение по выкупу 33,35% акций ТРЦ „Оушен Плаза“, что является частью UDP, является логическим продолжением процесса», — прокомментировал Иванов агентству «Интерфакс-Украина».

Напомним

«Минфин» писал, что в конце июня 2023 года Фонд государственного имущества официально стал владельцем 66,65% доли в ТРЦ Ocean Plaza.

10 июня Кабинет министров передал Фонду госимущества в управление государственную часть столичного торгово-развлекательного центра Ocean Plaza.

Государственная доля ТРЦ Ocean Plaza — это 66,65% доли уставного капитала компании «Инвестиционный союз «Лыбидь», которой принадлежит этот торгово-развлекательный центр.

В марте 2023 г. Высший антикоррупционный суд своим решением взыскал в государственную собственность эту долю у подсанкционных российских олигархов Аркадия и Игоря Ротенбергов. Стоимость изъятых активов составляет $300 млн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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