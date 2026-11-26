В состав правления Sense Bank вошла Виктория Пугач — ее кандидатуру по результатам конкурса утвердил наблюдательный совет банка. На этой должности она будет отвечать за операционный блок.

Виктория Пугач — эксперт с более чем тридцатилетним опытом работы в банковской сфере. На протяжении профессиональной деятельности занимала руководящие должности в АО «ПриватБанк», Государственном ипотечном учреждении и АО «Ощадбанк». Ее профессиональная экспертиза охватывает следующие направления: операционная деятельность, банковские операции, бухгалтерский учет, внутренний контроль. Имеет два высших образования: магистр по специальности «Учет и аудит» (Киевский государственный экономический университет им. В. Гетьмана), экономист по специальности «Банковское дело» (Украинская академия банковского дела).

Как отмечают в финучреждении, назначение Виктории Пугач призвано усилить операционное направление банка, оптимизировать ключевые внутренние процессы и повысить устойчивость системы внутреннего контроля.