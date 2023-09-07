НБУ отнес Укрстройинвестбанк в категорию неплатежеспособных

Правление Национального банка приняло решение № 310-рш/БТ об отнесении Укрстройинвестбанка к категории неплатежеспособных. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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Нацбанк отметил, что доля финучреждения составила 0,04% от активов платежеспособных банков по состоянию на 1 сентября 2023, следовательно, отнесение Укрстройинвестбанка к категории неплатежеспособных не влияет на стабильность банковского сектора Украины.

Причина решения

«Решение принято в связи с невыполнением АО „Укрстройинвестбанк“ письменного требования Национального банка Украины, неучет в полном объеме замечаний Национального банка к Плану мероприятий, отсутствие действенных мер по улучшению финансового состояния и приведение Банком своей деятельности в соответствие с требованиями законодательства Украины, в том числе нормативно-правовых актов Национального банка, после отнесения его к категории проблемных, роста рисков по выполнению АО „Укрстройинвестбанк“ своих обязательств перед вкладчиками и другими кредиторами», — заявил НБУ.

4 августа 2023 года правление Нацбанка, руководствуясь статьей 75 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», приняло решение отнести Укрстройинвестбанк в категорию проблемных.

Основанием такого решения стало невыполнение банком без обоснованных причин решения НБУ об ограничении осуществления отдельных видов операций.

Со дня отнесения Укрстройинвестбанка к категории проблемных финансовое состояние банка существенно ухудшилось, а менеджмент и владельцы существенного участия не приняли надлежащих мер по предотвращению наступления неплатежеспособности.

Владелец банка

По состоянию на 1 января 2023 года ключевым владельцем Укрстройинвестбанка с долей 74,93% акций является гражданка Украины Светлана Демьяненко.

Возмещение вкладов

В НБУ заявили, что каждый вкладчик Укрстройинвестбанка получит от Фонда гарантирования вкладов физических лиц возмещение в полном размере вклада, включая проценты, начисленные по состоянию на конец дня, предшествующий дню начала процедуры вывода банка с рынка, кроме случаев, предусмотренных в части четвертой статьи 26 Закон Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц».

В целом, возможная сумма выплат гарантированной суммы вкладчикам Укрстройинвестбанка по состоянию на 1 сентября 2023 года составляет 606 млн грн.