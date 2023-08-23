В Украине хотят по-новому начислять пенсии: что изменят и сколько будут платить

В Правительстве работают над новой схемой расчета пенсий, чтобы их размер составлял более 40% от среднего заработка. О дальнейшем реформировании пенсионной системы, готовности международных партнеров финансировать расходы на социальную сферу и субсидии на отопительный период, в интервью Укринформ рассказала министр социальной политики Оксана Жолнович. «Минфин» выбрал ключевые тезисы.

О дальнейшем движении пенсионной системы

Если говорить о солидарной пенсии, она должна покрывать определенный процент заработка, который человек получал на протяжении жизни, для поддержания того уровня, к которому этот человек привык. Во всех странах этот уровень покрытия измеряется процентно. Это эталон. Если ты проработал 30−35 лет, то 40% от твоего среднего уровня заработка должен получать и на пенсии.

Мы сейчас прорабатываем даже больший процент, чтобы солидарная и накопительная часть превышала 40% заработка. Это сложные расчеты, потому что на 11 миллионов пенсионеров в Украине примерно 13 миллионов человек, которые платят социальные взносы. Поэтому, чтобы пенсионер получал 6−7 или 10 тысяч гривен, его работающий «визави» должен уплатить чуть больше 10 тысяч гривен социального взноса. Мало кто в Украине платит такой большой ЕСВ. Поэтому необходимый ресурс нужно искать в другом месте, и мы сейчас над этим работаем.

А еще есть вопросы социальной справедливости. Действующая формула расчета пенсии на основе индексаций очень занижает реальную стоимость заработка. Скажем, пенсия в 2000-м в 300 гривен в эквиваленте к средней заработной плате была неплохой. А сейчас с индексацией — это просто мизер. Индексация постоянно «отстает», и это несправедливо.

Сейчас работаем над тем, чтобы у каждого человека был четкий алгоритм начисления пенсии, учитывая отработанный стаж и уплаченные взносы. И чтобы этот алгоритм был всегда привязан к каким-либо базовым величинам.

У накопительной пенсии свои особенности. Во-первых, мы не хотим увеличить нагрузку ни на работника, ни на работодателя, вводя обязательные накопления. Поэтому на начальном этапе государство часть бремени возьмет на себя. Еще очень важно упростить процесс администрирования. А также разработать надежные механизмы инвестирования, чтобы эти деньги работали, чтобы они не были потеряны.

Так что пенсионную реформу мы очень скрупулезно просчитываем. Но уверена, что к концу года выйдем с конкретным результатом.

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О бюджетных приоритетах и партнерской поддержке

Расходы на социальную сферу с началом полномасштабной войны выросли. Не намного, не так, как хотелось бы, но все же. В прошлом году наш бюджет составил около 700 миллиардов гривен. Сейчас — совокупно 840 миллиардов. Очевидно, что нам нужно учитывать инфляционный риск и тот факт, что большое количество людей пересекает черту бедности, поэтому нам нужно увеличивать ресурс для поддержки. Поэтому, при расчете наших предложений на следующий бюджетный год, будем учитывать три предпосылки:

увеличение количества людей с инвалидностью и, соответственно, большие потребности для их реабилитации и обеспечения вспомогательными средствами;

увеличение средств на покрытие бедности, обеспечение базовых потребностей;

развитие услуг, о чем я раньше говорила. Деньги без услуги не дадут человеку выйти из того сложного положения, в котором он оказался.

Учитывая эти три составляющие, мы и будем планировать наше бюджетирование.

И, конечно, продолжим обращаться к нашим донорам за дополнительной финансовой поддержкой.

Страны ЕС планируют трехлетнюю поддержку, и Соединенные Штаты, и правительство Великобритании. Они откликаются на наши предложения, на обоснованные потребности. Мы согласовываем все статьи расходов. Доноры тщательно смотрят на все наши КРІ. Все транши привязаны к конкретным показателям — например, упрощение администрирования или уровня цифровизации. Мы очень четко выполняем эти критерии, поэтому есть плодотворный диалог с донорами.

Пока я слышала заявления от партнеров: мы с вами столько, сколько это потребуется. Наша задача обеспечить не просто диалог, а очень четкий отчет, на что мы эти средства тратим, четкое обоснование цифр и уровня эффективности.

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О прогнозах

Размеры назначенных выплат точно будут сохранены, их никто не будет уменьшать. Будем стараться увеличить пособия по бедности, но процент этого увеличения, конечно, зависит от переговоров с нашими международными партнерами.

Пенсии будут гарантированно выплачиваться, как и сейчас. Наполнение Пенсионного фонда во многом зависит от наших военных. Такое большое количество людей, которые получают достойные заработные платы и с них уплачивают единый социальный взнос, позволяет наполнять бюджет фонда, и даже провести индексацию. Мы же понимаем, что масштабная война еще будет продолжаться, поэтому рассчитываем примерно на такие же поступления в Пенсионный фонд, как и в прошлом году. Если найдем дополнительный ресурс, то сможем увеличить выплаты.

Об индексации пенсий. Это требование, определенное законом, хотя на время военного положения его разрешено не проводить. В этом году мы ее сделали. В следующем году попытаемся также, но сложно сказать, что будет ждать нас в начале весны после еще одной сложной зимы. Поэтому пока планируем, а жизнь покажет.

Что касается субсидий на отопительный сезон — они обязательно будут. Это наша приоритетная помощь. Сейчас полностью цифровизируем эту услугу. С декабря такую помощь можно будет оформить в «Дії» в один клик. Летом произошло повышение цен на энергоресурсы, поэтому мы понимаем, что увеличится количество людей, нуждающихся в такой услуге. И мы готовимся к этому.