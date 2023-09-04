Налог на сверхприбыли банков: чем он опасен для вкладчиков и государства

28 августа Даниил Гетманцев подал в Верховную Раду законопроект о временном налогообложении сверхприбылей банков. Он предлагает в течение 2024−2026 годов обложить налогом чистый процентный доход банков по ставке 5% (дополнительно к уплате налога на прибыль предприятий). Деньги предлагается направить в общий фонд бюджета и направить на оборону страны.

Откуда у банков взялись сверхприбыли

Этот законопроект является реакцией на сверхприбыли банков, которые они начали получать после увеличения летом прошлого года учетной ставки НБУ до 25% (только в июле 2023 года она была уменьшена до 22%).

За первую половину 2023 года процентные доходы банков составили 141 млрд грн, в том числе за счет операций с государственными ценными бумагами — 73,5 млрд грн.

Чистые процентные доходы за этот же период составили 93,6 млрд грн. По сравнению с первой половиной 2021 года они выросли на 75%. Из них доход банков от депозитных сертификатов составил 40,3 млрд грн за 2022 год и около 48,6 млрд грн за семь месяцев 2023 года.

За год работы схемы по депозитным сертификатам НБУ банки получили 88,9 млрд грн. Таких результатов они добились благодаря переводу денег клиентов (депозитов и остатков на текущих счетах) в депозитные сертификаты НБУ. Это аналог депозитов для банков.

В результате банки вложили в них почти 500 млрд грн, в том числе и зарплаты военных, и ежесуточно получали почти 300 млн грн дохода.

Больше всего на этом заработали государственные банки, но и коммерческие не отстали. Больше всего получил государственный Приватбанк — 17,8 млрд грн за первое полугодие 2023 года, Креди Агриколь — 7,92 млрд грн, Ситибанк — 7,59 млрд грн, ПУМБ — 7,81 млрд грн, Райфайзен Банк — 7,28 млрд грн, Укрсиббанк — 7,05 млрд грн, Укрэксимбанк — 6,44 млрд грн, перечень можно продолжать.

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Что не так с депозитными сертификатами

Депозитные сертификаты были введены в качестве инструмента, посредством которого Нацбанк сдерживает инфляцию и влияет на сохранение макрофинансовой стабильности. Идея была в том, чтобы население вместо скупки валюты и импортных товаров вкладывало деньги в гривневые инструменты, в частности депозиты. В результате за первое полугодие 2023 года рост объема срочных гривневых депозитов населения составил 23,3%.

Но такая практика имела обратный эффект, и теперь банки все свободные денежные средства вкладывают в депозитные сертификаты и получают более 20% гарантированного дохода при фиксированном курсе гривны. Это парализует всю другую их финансовую активность: зачем кредитовать бизнес или население и рисковать, когда можно получать сверхприбыли ничем не рискуя?

Сложилась парадоксальная ситуация, когда государство срочно нуждается в деньгах на выплаты военным, производство оружия, восстановление энергетики и инфраструктуры и другие неотложные нужды — в это время банки хранят десятки миллиардов на депозитных счетах.

Что уж говорить о потребительском кредитовании и кредитовании бизнеса? Оно в такой ситуации почти не функционирует, потому что совсем не интересно банкам. Да, есть государственная программа «5−7−9», но полученные через нее средства мизерные на фоне потребностей населения и бизнеса, да и получить их может далеко не каждый предприниматель.

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Почему налог на сверхдоходы не поможет

Депозитные сертификаты, с одной стороны, сдерживают инфляцию, а с другой — парализуют экономическую деятельность. Между тем, когда наш враг вкладывает безумные государственные средства в строительство заводов по производству дронов, развитие ВПК и промышленное производство, мы кладем деньги на депозит! Да, это очень прибыльно, но ускоряет ли это нашу победу?

Особенно цинично на этом фоне выглядит инициатива Гетманцева по введению налога на прибыль банков. Вместо того чтобы стимулировать развитие экономики и создавать условия для развития, он нашел очередного «гуся» которого можно пощипать. Как метко заметил глава Монобанка Олег Гороховский, этот налог будет переведен на плечи потребителя за счет удорожания кредитования и введения дополнительных комиссий.