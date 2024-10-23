Трейдеры поставили на рост биткоина до $80 000 в ноябре — Bloomberg

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

23 октября 2024, 18:05 Читати українською

Трейдеры поставили на рост биткоина до $80 000 в ноябре — Bloomberg

Трейдеры на рынке опционов наращивают ставки на рост курса биткоина до рекордного уровня в $80,000 к концу ноября, независимо от того, кто выиграет президентские выборы в США, пишет Bloomberg.

Трейдеры на рынке опционов наращивают ставки на рост курса биткоина до рекордного уровня в $80,000 к концу ноября, независимо от того, кто выиграет президентские выборы в США, пишет Bloomberg.► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиОпционыПодразумеваемая волатильность для опционов на BTC, срок действия которых истекает около дня выборов 5 ноября, повышена, причем ставки смещены в сторону колл-опционов, дающих право купить криптовалюту по новым максимальным ценам.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Опционы

Подразумеваемая волатильность для опционов на BTC, срок действия которых истекает около дня выборов 5 ноября, повышена, причем ставки смещены в сторону колл-опционов, дающих право купить криптовалюту по новым максимальным ценам.

«Я считаю, что рыночный консенсус состоит в том, что биткоин, скорее всего, будет показывать хорошие результаты независимо от исхода выборов», — сказал Дэвид Лавант, руководитель отдела исследований в FalconX. «Наш анализ показывает, что активность опционов в преддверии предстоящих выборов демонстрирует заметное смещение вверх».

Влияние выборов

Кандидат от республиканцев и бывший президент Дональд Трамп открыто поддерживает криптовалюты, настолько, что биткоин рассматривается как так называемая «ставка на Трампа». Тем временем Камала Харрис пообещала поддерживать регуляторные рамки для индустрии. Это контрастирует с подавлением рынка при администрации Байдена. Неполитические факторы, такие как дальнейшее снижение ставок Федеральной резервной системой, также способствуют оптимизму.

Биткоин достиг рекордного уровня в $73,737 в марте 2024 года.

Моніторинг обмінників. Обирайте вигідні курси та надійні сервіси для обміну криптовалюти з Minfin.com.ua

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает MAYBAH и 4 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами