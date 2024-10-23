Трейдеры поставили на рост биткоина до $80 000 в ноябре — Bloomberg

Трейдеры на рынке опционов наращивают ставки на рост курса биткоина до рекордного уровня в $80,000 к концу ноября, независимо от того, кто выиграет президентские выборы в США, пишет Bloomberg.

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Опционы

Подразумеваемая волатильность для опционов на BTC, срок действия которых истекает около дня выборов 5 ноября, повышена, причем ставки смещены в сторону колл-опционов, дающих право купить криптовалюту по новым максимальным ценам.

«Я считаю, что рыночный консенсус состоит в том, что биткоин, скорее всего, будет показывать хорошие результаты независимо от исхода выборов», — сказал Дэвид Лавант, руководитель отдела исследований в FalconX. «Наш анализ показывает, что активность опционов в преддверии предстоящих выборов демонстрирует заметное смещение вверх».

Влияние выборов

Кандидат от республиканцев и бывший президент Дональд Трамп открыто поддерживает криптовалюты, настолько, что биткоин рассматривается как так называемая «ставка на Трампа». Тем временем Камала Харрис пообещала поддерживать регуляторные рамки для индустрии. Это контрастирует с подавлением рынка при администрации Байдена. Неполитические факторы, такие как дальнейшее снижение ставок Федеральной резервной системой, также способствуют оптимизму.

Биткоин достиг рекордного уровня в $73,737 в марте 2024 года.

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