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23 октября 2024, 18:56 Читати українською

Фонд гарантирования с 2012 года выплатил вкладчикам банков более 100 млрд грн возмещения

С 26 февраля 2012 по 1 октября 2024 Фонд гарантирования вкладов физических лиц выплатил вкладчикам банков, переданных в управление Фонда, гарантированное возмещение на общую сумму свыше 100 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

С 26 февраля 2012 по 1 октября 2024 Фонд гарантирования вкладов физических лиц выплатил вкладчикам банков, переданных в управление Фонда, гарантированное возмещение на общую сумму свыше 100 млрд грн.
Фото: НБУ

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«С принятием в 2012 году обновленного законодательства система гарантирования вкладов в Украине претерпела важные изменения. В частности, Фонд получил полномочия по выводу банков с рынка. Кроме того, сократился срок начала выплат с трех месяцев до 20 рабочих дней. В разы возросла гарантированная сумма возмещения, а на время действия военного положения и три месяца спустя выплачивается 100% гарантированных вкладов.

Также с началом вторжения внедрили систему онлайн-выплат через банки-агенты и услугу «Возвращение вкладов» в мобильном приложении Действия. За последние 12 лет Фонд возместил более 100 млрд грн гарантированных вкладов", — объясняет и.о. директора-распорядителя Фонда Ольга Белай.

Всего с начала основания Фонда сумма выплат гарантированного возмещения составила 104,7 млрд грн.

Отметим, что выплату гарантированного возмещения Фонд производит из собственных ресурсов. На 1 октября текущего года накоплено более 39,3 млрд грн.

В октябре 2024 года Фонд выплатил вкладчикам ликвидируемых банков 7,3 млн грн гарантированного возмещения.

В частности, вкладчики АО «Мегабанк» получили 2,3 млн грн, АО «АКБ «Конкорд» — 1,6 млн грн, АО «МР банк» — более 1,0 млн грн, а также более 1,0 млн грн возместили владельцам АО «Банк Форвард».

Напомним

«Минфин» писал, что Фонд гарантирования вкладов физических лиц на этой неделе выставляет на продажу активы одиннадцати ликвидируемых банков на общую сумму 2,78 млрд грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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