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23 октября 2024, 19:22 Читати українською

Аэропорт Хитроу впервые за четыре года рассматривает возобновление выплат акционерам

Аэропорт Хитроу с 2020 года не выплачивал дивидендов своим акционерам. В настоящее время компания рассматривает такую возможность на фоне увеличения потока пассажиров. Об этом пишет The Guardian.

Аэропорт Хитроу с 2020 года не выплачивал дивидендов своим акционерам.

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Игры и концерты увеличили поток

На увеличение потока оказали влияние Олимпийские игры в Париже, поскольку услугами аэропорта пользовались зрители. Также положительно повлияли на пассажиропоток выступления в Лондоне звезд, таких как Тейлор Свифт и Брюса Спрингстина. Общее количество пассажиров в этом году уже достигло 63 миллиона.

Выплаты дивидендов

В заявлении компании для фондового рынка говорится, что дивиденды на 2024 год не прогнозируются, но «вероятно» они их выплатят в зависимости от финансовых показателей.

Эта новость появилась на фоне того, что за первые девять месяцев года Хитроу получил прибыль в размере 696 миллионов фунтов стерлингов по сравнению с 618 миллионами фунтов стерлингов за тот же период годом ранее.

Хитроу последний раз выплачивал своим основным акционерам 100 миллионов фунтов стерлингов дивидендов в феврале 2020 года, как раз перед пандемией коронавируса.

Источник: Минфин
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