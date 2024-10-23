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23 октября 2024, 18:28 Читати українською

Польша предложила Германии изменить подход к соцпомощи беженцам из Украины

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на недавней встрече с канцлером Германии Олафом Шольцом предложил социальную помощь для украинцев в ФРГ передавать непосредственно Украине. Об этом Сикорский заявил в интервью TVP Info, передает Укринформ.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на недавней встрече с канцлером Германии Олафом Шольцом предложил социальную помощь для украинцев в ФРГ передавать непосредственно Украине.
Фото: depositphotos

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Что известно

Глава польской дипломатии напомнил о двух своих недавних визитах в ФРГ и встрече с канцлером Шольцом.

«Я предложил ему, что социальные выплаты, которые получают украинские беженцы, которые могут составлять до €1200 в месяц, было бы лучше предоставлять непосредственно Украине. Нехорошо, что есть финансовый стимул быть в Германии вместо того, чтобы мужчины воевали на фронте, а женщины — восстанавливали налоговую базу», — отметил Сикорский.

Напомним

Количество поляков, выступающих за принятие украинских беженцев, упало до 53%, что является самым низким показателем с февраля 2022 года, когда 94% респондентов заявили, что поддерживают прием беженцев.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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0
R S
R S
23 октября 2024, 18:53
#
Поляки-(не)братушки хотят, чтобы беженцы в Германии вернулись в Украину?
Блокирование пунктов пропуска, высыпанное зерно, введение пошлин на украинские товары, сокращение помощи укр.беженцам в Польше… А теперь ещё и подстрекательство…

А ведь корни всего этого безобразия лежат в нашей совместной истории…
И кто её забывает, плохо тому.
+
0
asdf2024
asdf2024
23 октября 2024, 18:57
#
Ляхи всё мриют Львов себе вернуть.
+
0
Три літри
Три літри
23 октября 2024, 19:08
#
Засікаю час скільки цей коментар тут провесить.
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