Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на недавней встрече с канцлером Германии Олафом Шольцом предложил социальную помощь для украинцев в ФРГ передавать непосредственно Украине. Об этом Сикорский заявил в интервью TVP Info, передает Укринформ.
Польша предложила Германии изменить подход к соцпомощи беженцам из Украины
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Что известно
Глава польской дипломатии напомнил о двух своих недавних визитах в ФРГ и встрече с канцлером Шольцом.
«Я предложил ему, что социальные выплаты, которые получают украинские беженцы, которые могут составлять до €1200 в месяц, было бы лучше предоставлять непосредственно Украине. Нехорошо, что есть финансовый стимул быть в Германии вместо того, чтобы мужчины воевали на фронте, а женщины — восстанавливали налоговую базу», — отметил Сикорский.
Напомним
Количество поляков, выступающих за принятие украинских беженцев, упало до 53%, что является самым низким показателем с февраля 2022 года, когда 94% респондентов заявили, что поддерживают прием беженцев.
Комментарии - 3
Блокирование пунктов пропуска, высыпанное зерно, введение пошлин на украинские товары, сокращение помощи укр.беженцам в Польше… А теперь ещё и подстрекательство…
А ведь корни всего этого безобразия лежат в нашей совместной истории…
И кто её забывает, плохо тому.