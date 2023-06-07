Приватбанк, Райффайзен, ПУМБ и остальные: кто и на чем зарабатывал и терял в 1 квартале

На втором году большой войны украинская банковская система смогла улучшить свое финансовое состояние. Убыточных банков стало меньше, а заработки финучреждений заметно подросли. Это в условиях тотального сокращения кредитования и роста кредитных невозвратов. «Минфин» проанализировал отчеты банков за первый квартал 2023 года, сравнил с результатами годичной давности и расскажет, на чем зарабатывал и чем жил финансовый сектор.

Банки нарастили прибыль и платят больше сотрудникам

2023 год начался для наших банков очень оптимистично. Чистая прибыль банковской системы Украины в январе-марте составила 34,1 млрд грн. Как обычно, большая часть заработанного пришлась на государственный Приватбанк (16 млрд грн), но, даже с учетом этого, результат впечатляющий. Он сильно превысил аналогичные показатели пяти предыдущих лет до полномасштабного вторжения:

I квартал 2021 года — 10,9 млрд грн;

I квартал 2020 года — 704 млн грн;

I квартал 2019 года — 12,9 млрд грн;

I квартал 2018 года — 5,2 млрд грн;

I квартал 2017 года — 496,8 млн.

Ну и, конечно, начало этого года оказалось лучше прошлогоднего показателя, когда наша финансовая система испытала первый шок от вторжения страны-террориста.

I квартал 2022-го банковская система закончила с убытком 152,1 млн грн, при этом отрицательный финрезультат был зафиксирован у 25 банков, и самый большой минус показали системщики: Укрэксимбанк (-2 млрд грн), Укргазбанк (-1,4 млрд грн), ОТП Банк (-834,6 млн грн).

Сейчас ситуация намного лучше. В I квартале 2023 года убытки показали только 5 банков, а нынешний ТОП-10 по прибыльности наполовину состоит из некогда убыточных структур.

Если сравнивать квартальную отчетность банков за два года (2022/2023), то видно небольшое сокращение административных/операционных затрат — с 27,04 млрд грн до 26,96 млрд грн — в основном, за счет хозяйственных и прочих сопутствующих расходов.

При этом финансисты не уменьшили расходы на зарплаты персоналу, хотя количество банков за год сократилось с 69 до 65-ти: общий размер зарплат персоналу всей системы остался на уровне 9,8 млрд грн.

А 4-ка госбанков даже начала платить своим работникам больше. Их совокупные расходы по этой статье выросли с 3,9 млрд грн до 4,1 млрд грн. Сильнее всего — в Укргазбанке (на 31,3%) и в Укрэксимбанке (на 9,8%).

Банки очень сильно сократили свои расходы на резервы — с 21,6 млрд грн в I квартале 2022 года до 3,8 млрд грн за аналогичный период 2023-го. Складывается впечатление, что качество кредитных портфелей банков заметно улучшилось. Хотя официальные данные НБУ говорят об обратном: если в начале 2022 года доля неработающих кредитов (NPL) в общем портфеле составляла еще 30,02%, то на текущий момент — уже 39,29%.

Активнее всего резервы расформировывали госбанки, высвободив сразу 1,3 млрд грн. Больше всего в этом преуспели Укргазбанк (на 723 млн грн) и Ощадбанк (на 659 млн грн).

При этом финансисты продолжают держать крупные резервы под ценные бумаги, которые во многом состоят из ОВГЗ. У банков с иностранным капиталом они даже подросли — с 800 млн грн до 930 млн грн, и остаются самыми крупными, по сравнению с другими участниками рынка. По всему видно, что нерезиденты до сих пор видят серьезные риски во вложениях в украинские бумаги.

За год (квартал/квартал) банки заметно увеличили основные доходы:

на 20% — комиссионные (до 13 млрд грн);

на 41% — процентные (до 46,2 млрд грн).

Оценивался показатель чистых процентных и комиссионных доходов/расходов.

Рост комиссионных доходов во многом объясняется увеличением заработков банков на разного рода карточных продуктах для населения при повышении тарифов. «Минфин» уже рассказывал об этом подробно. А вот процентные заработки банков наращивались из разных источников.

Кредитование бизнеса сократилось на треть: 2 банка, которые прирастили займы больше, чем на 500%

Общий размер кредитного портфеля банковской системы с I квартала 2022 года по аналогичный период 2023-го сократился на 17,8% (до 654 млрд грн).

Спад зафиксирован в обоих направлениях:

кредитование бизнеса — минус 11,8% (до 524,5 млрд грн);

кредитование населения — минус 35,2% (до 130,4 млрд грн).

Из 65 действующих банков кредитования юрлиц увеличили лишь 16. Крупнейшие приросты в абсолютных значениях зафиксированы у этой пятерки:

Ощадбанк — на 7,8 млрд грн (на 13%); Приватбанк — на 5,9 млрд грн (на 29%); Укргазбанк — на 2,2 млрд грн (на 4%); Укрэксимбанк — на 1,1 млрд грн (на 1%); Универсалбанк — на 870,7 млн грн (на 36%).

Неожиданные и аномально крупные всплески кредитования корпораций показали:

Идея Банк — на 560% (до 75,6 млн грн);

Банк Фамильный — на 552% (до 22,7 млн грн).

Эти банки не играли сколько-нибудь заметной роли в кредитовании бизнеса и резкое увеличение их портфелей можно объяснить выдачей нескольких кредитов при низкой базе сравнения.

Была структура, которая обнулила корпоративный портфель, — Украинский банк реконструкции и развития. Компании закрыли перед ним свои задолженности, а новых кредитов он не выдал.

Еще 48 из 65 работающих банков урезали свои корпоративные портфели и один (БТА Банк) сохранил его на нулевом значении. Самое масштабное сокращение кредитования бизнеса в абсолютных значениях произошло у банков, которые ранее активно работали в этом направлении, — все банки с иностранным капиталом:

Креди Агриколь Банк — на 11 млрд грн (на 34%); ОТП Банк — на 10,6 млрд грн (на 31%); Райффайзен Банк — на 10,4 млрд грн (на 16%); Сенс Банк — на 10,3 млрд грн (на 27%); Укрсиббанк — на 9,5% млрд грн (на 41%).

Если финансисты будут продолжать в том же духе, то скоро вылетят из ТОП-10 крупнейших корпоративных кредиторов. Но пока этот рейтинг не меняется за счет ранее выданных бизнесу займов.

Кредитование населения упало на треть: 5 банков, которые продолжают кредитовать

Еще больше сократилась выдача займов физлицам. Кредитование населения в I квартале 2023 года (по сравнению с I кварталом 2022-го) провалилось на 35,2%, а приросты портфелей показали лишь 7 банков, которые ранее были незаметны на этом рынке:

Банк «Украинский капитал» — на 502,6 млн грн (на 2114%); РВС Банк — на 11 млн грн (на 282%); Банк Альянс — на 5,3 млн грн (на 9%); Асвио Банк — на 734 тыс. грн (на 3%); БТА Банк — 187 тыс. грн (на 8%); Агропросперис Банк — на 133 тыс. грн (2638%); Европромбанк — на 52 тыс. грн (на 1%).

Это все приросты. Еще 5 банков сохранили в ритейле нулевые объемы: Кредит Европа Банк, Дойче Банк ДБУ, ИНГ Банк Украина, СЭБ Корпоративный банк и Украинский банк реконструкции и развития.

Оставшиеся 53 банка показали по итогам января-марта сокращение кредитования физлиц: больше собирали с людей ранее выданные займы, чем выдавали новые. Сильнее всего финансирование населения сократила эта пятерка:

Сенс Банк (бывший Альфа-Банк) — на 12,8 млрд грн (на 52%); Приватбанк — на 10,9 млрд грн (на 19%); ПУМБ — на 10,3 млрд грн (на 54%); ОТП Банк — на 4,7 млрд грн (на 56%); Укрсиббанк — на 4,5 млрд грн (на 76%).

Кроме одного (Укрсиббанка), это все лидеры розницы, которые остаются в топе даже после сокращения портфелей.

На сайте «Минфина» нередко фиксируются жалобы граждан на закрытие/урезание кредитных лимитов по картам. Чаще всего финансисты объясняют это своей кредитной политикой на текущий момент. По-видимому, банки считают это направление рисковым для себя.

Как банки зарабатывали на ОВГЗ

Рисковать и наращивать свои вложения финучреждения готовы в ценные бумаги. С I квартала 2022 года общий портфель ОВГЗ банковской системы вырос на 1,6% — до 537,3 млрд (на 1 апреля 2023 г.).

Казалось бы, небольшое увеличение, но, однако, это и не спад, как в кредитовании. Общие вложения банков в гособлигации на 2,4% превысили общие объемы кредитования того же корпоративного сектора. Финансисты открыто говорят, что государство им выгоднее кредитовать, чем бизнес. Там нет невозвратов.

Хотя общая динамика по портфелям выглядит не так оптимистично. 44 из 65 банков уменьшили свои вложения в ОВГЗ, трое (ИНГ Банк Украина, Банк Портал и ПроКредит Банк) — оставили на нулевом уровне, один (Коминвестбанк) — не изменил. Но вот 17 банков докупили гособлигаций, и этих покупок хватило, чтобы перекрыть уменьшение у всех остальных.

Крупнейшие сокращения портфелей ОВГЗ произошли у таких банков:

Ситибанк — на 6,5 млрд грн (на 76%); Сенс Банк — на 5,4 млрд грн (на 47%); Аккордбанк — на 4,5 млрд грн (на 48%); Коминбанк — на 3,2 млрд грн (на 71%); РВС Банк — на 2,5 млрд грн (на 72%).

Чаще всего они дожидались погашения старых бумаг и не докупали новых, реже шли перепродажи на вторичном рынке. Хотя ситуация может меняться, если Нацбанк продолжит усложнять нерезидентам вывод процентов (купонов), полученных по гособлигациям.

Недавно регулятор потребовал для вывода доходов сохранения 3-месячных инвестиций в бумагах. Это не понравилось иностранцам, которые делают ставку на ОВГЗ с более ранними погашениями, да и просто демонстрировали лояльность к украинской власти, не протестуя против запрета после начала войны на вывод средств от погашений наших гособлигаций (со временем разрешили репатриацию процентов).

Крупнейшими покупателями гособлигаций стали госструктуры и банки, которые активно привлекают вклады населения и показали такие приросты портфелей:

Приватбанк — на 40,8 млрд грн (на 20%);

Универсалбанк (monobank) — на 7,1 млрд грн (на 83%);

Укрэксимбанк — на 5,4 млрд грн (на 11%);

Райффайзен Банк — на 2,4 млрд грн (на 16%);

А-Банк — на 1,2 млрд грн (на 2067%).

Кабмин, как акционер госбанков, часто просит свои структуры купить его ОВГЗ, чтобы помочь с финансированием госбюджета. А остальные банки стали активнее скупать гособлигации в 2023 году после того, как Нацбанк позволил за счет них формировать сильно возросшие обязательные резервы по выбранному списку бумаг (входящему в бенчмарк НБУ). Держать резервы в ОВГЗ выгоднее, чем в живых деньгах, ведь по ценным бумагам еще насчитывается процентная ставка.

Старый топ держателей гособлигаций покинули Аккордбанк и Укрсиббанк. Теперь он выглядит так:

До полномасштабного вторжения банки любили брать кредиты рефинансирования НБУ под 11% и за их счет скупать гособлигации Кабмина. Но после повышения учетной ставки с 10% до 25% летом 2022 года стали активно гасить эти займы — ставка по ним подскочила до 27%.

Увеличение кредитных долгов перед Нацбанком в I квартале 2023 года не зафиксировал никто. 46 банков погасили его рефинансирование, а оставшиеся структуры остались на нулевых значениях. Самые крупные суммы НБУ выплатили Сенс Банк (11,5 млрд грн) и три госбанка: Укрэксимбанк (16,2 млрд грн), Ощадбанк (7,2 млрд грн) и Укргазбанк (7,2 млрд грн).

Хотя заемщиков, которые выплачивают дорогие займы НБУ, хватает.

27%-е кредиты Нацбанка сейчас нельзя отбить на покупке ОВГЗ или вложениях в депозитные сертификаты НБУ. Даже после того, как регулятор установил максимальную ставку по своим бумагам на уровне 25%, когда начал привлекать средства на 3 месяца. Так что можно не сомневаться, что банки постараются и дальше гасить займы регулятора.

А инвестировать продолжат в ОВГЗ (особенно при дальнейшем ужесточении требований по резервам) и депсертификаты Нацбанка. В апреле 2023 года многих заинтересовали не овернайт-сертификаты НБУ (со ставкой 20%), а 3-месячные под 25% годовых. Из числа наибольших инвесторов выделяли Приватбанк, ПУМБ, Укргазбанк, Укрэксимбанк, в то же время чуть более полутора десятков банков еще не вкладывались в среднесрочные бумаги НБУ.

По итогам І квартала 2023 года именно на ценных бумагах банковская система заработала большую часть своего процентного дохода — 51% (34,7 млрд грн). На населении и бизнесе заметно меньше. Структура процентного дохода следующая:

доходы от ценных бумаг — 51% (34,7 млрд грн);

доходы от операций с юрлицами — 31,5% (21,5 млрд грн);

доходы от операций с физлицами — 17,5% (11,9 млрд грн).

Высокая доходность — не главное: кому несет свои сбережения население

Чтобы наращивать свои вложения в депозитные сертификаты Нацбанка, банкам нужно активнее привлекать среднесрочные вклады населения — от 3 месяцев и дольше. Причем это должны быть депозиты без права досрочного расторжения, которые с 1 июня приравняли по статусу к текущим счетам (с повышенным уровнем резервов). Чем больше финансисты соберут такого ресурса, тем больше 3-месячных депсертификатов под 25% годовых позволит им купить НБУ.

На 5 июня средняя ставка по 3-месячным вкладам населения находилась на уровне 13,27%, а по 12-месячным — 15,1% годовых. Максимальные доходности достигают 19−20% (с акциями и надбавками). Но даже при сборах депозитов по таким ценам банки могут неплохо зарабатывать, вкладываясь в депозитные сертификаты под 25%. Что многие и делают.

Именно для этого большинство украинских банков, которые сворачивают кредитование населения и бизнеса, продолжают собирать депозиты физлиц в военное время — чтобы разместить их у Нацбанка. Регулятор не скрывает, что заинтересован в этом, поскольку старается свернуть избыток денежной массы в 400 млрд грн, которые были напечатаны в рамках открытой эмиссии для поддержки страны после начала полномасштабного вторжения. Так НБУ сдерживает рост инфляции.

По итогам I квартала 2023 года (в сравнении с I кварталом 2022 года) больше всего депозитные портфели физлиц увеличили системные банки:

Приватбанк — на 85,7 млрд грн (на 34%); Ощадбанк — на 44,7 млрд грн (на 36%); Универсалбанк — на 12,2 млрд грн (на 30%); Райффайзен Банк — на 9,3 млрд грн (на 19%); Укргазбанк — на 5,6 млрд грн (на 22%).

Более высокие ставки не являются главным конкурентным преимуществом таких структур, они заманивают вкладчиков благодаря клиентскому потоку, как например, государственный Приват и Ощадбанк, через которые идут выплаты военнослужащим и соцвыплаты. А также за счет широкой сети отделений и удобных продуктов.

Без оттоков тоже не обошлось. Сильнее всего депозитные портфели физлиц сократились у такой 5-ки банков:

Сенс Банк — на 4,3 млрд грн (на 9%);

Идея Банк — на 547 млн грн (на 17%);

Банк Восток — на 246,7 млн грн (на 5%);

МетаБанк — на 113,4 млн грн (на 37%);

Индустриалбанк — на 99,1 млн грн (на 7%).

Всего оттоки вкладов населения зафиксированы у 19 банков, еще три сохранили нулевые портфели: Ситибанк, Дойче Банк ДБУ и ИНГ Банк Украина. Состав ключевых держателей вкладов физлиц остался старым.

Совокупно банковская система за год (I квартал 2022/ I квартал 2023) увеличила депозитный портфель физлиц на 23% — до 944,6 млрд грн. Именно эти средства являются костяком финансового рынка, поскольку размещаются на более-менее продолжительные сроки.

Прирост по вкладам юрлиц и небанковским финучреждениям был существеннее — на 44% (до 1,02 млрд грн). Но на эти средства банки могут меньше положиться из-за их краткосрочности. В основном, вкладывают их в короткие (overnight) депозитные сертификаты НБУ под 20% годовых.

Общая пассивная база (физлица + юрлица) банковской системы увеличилась на 34%, и достигла к 1 апреля 2023 года 2 трлн грн.

Оттоки капитала перед тестированием

Оперируя 2 млрд грн клиентских денег, у украинских банков сейчас собственных уставных фондов на общую сумму 405 млрд грн (сократились на 0,4% за год). А собственных капиталов вообще на 251,5 млрд грн — это за вычетом резервов, непокрытых убытков и пр. Что на 17% ниже показателя I квартала 2022 года.

Причем сильное сокращение собственных капиталов произошло у крупных банков:

Сенс Банк — на 6,1 млрд грн (на 45%); Укрэксимбанк — на 4,9 млрд грн (на 47%); Укргазбанк — на 1,6 млрд грн (на 17%); ПроКредит Банк — на 801 млн грн (на 25%); Идея Банк — на 585 млн грн (на 38%).

Чаще всего уменьшение происходило из-за увеличения резервов и покрытия убытков.

Увеличение собственного капитала также было, и здесь в лидерах также крупные структуры. Например, Приватбанк показал прирост сразу на 33,2 млрд грн, Укрсиббанк — на 5,4 млрд грн (на 58%), а Ситибанк — на 4 млрд грн (на 135%). Обычно, они происходили за счет расформирования резервов и зачисления в капитал прибыли прошлых лет.

Десятка наиболее капитализированных банков по итогам I квартала 2023 года выглядит так:

Однако, ее состав может сильно измениться по итогам стресс-тестирования Нацбанка, о начале которого уже заявил регулятор. Проверки и тестирование пройдет 20-ка системных банков. НБУ переоценит качество их кредитных портфелей и, если выявит там скрытые проблемы или новые невозвраты, то точно потребует от подопечных дополнительного формирования резервов. Это сразу выльется в сокращение собственных капиталов.

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Насколько критичным будет сокращение, станет ясно после отчета Нацбанка. Но в своем постановлении он напомнил, что вправе потребовать докапитализацию со стороны акционеров. Результаты стресс-тестирования НБУ пообещал обнародовать в I квартале 2024 года. Тогда же должно стать ясно, в каком объеме денежных вливаний будет нуждаться наша банковская система.