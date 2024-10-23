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23 октября 2024, 19:38 Читати українською

Украина может не получить 4 миллиарда евро от ЕС в 2024 году

Украина может не получить 4 млрд евро от ЕС в рамках инструмента Ukraine Facility в 2024 году, если Верховная Рада не примет до конца октября законопроект № 12039 о соглашении со следствием по коррупционным делам. Об этом говорится в письме Министерства иностранных дел Украины, которое обнародовал заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.

Украина может не получить 4 млрд евро от ЕС в рамках инструмента Ukraine Facility в 2024 году, если Верховная Рада не примет до конца октября законопроект № 12039 о соглашении со следствием по коррупционным делам.
Фото: pixabay.com

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В письме МИД отмечается, что украинская сторона нарушила сроки выполнения условий в рамках Ukraine Facility, касающиеся принятия законопроекта о соглашении со следствием по коррупционным делам.

Такое условие должны были выполнить до конца третьего квартала, но законопроект только в первом чтении был принят 9 октября.

«Если до конца октября не принять законопроект о соглашениях со следствием № 12039 — деньги от ЕС в этом году не получим. А это 4 млрд евро, которые перейдут на следующий год», — написал Железняк в Telegram.

По его словам, на принятие этого законопроекта остается 3 пленарных дня.

В министерстве также обратили внимание, что в случае, если Украина не выполнит условия, под угрозой может оказаться решение Совета Е С о предоставлении Украине до 35 млрд евро в виде кредита, поскольку некоторые страны блока могут использовать аргумент о невыполнении Киевом своих обязательств.

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Украина Facility

В течение 2024−2027 годов 50 млрд евро от ЕС будут направлены на финансирование государственного бюджета, стимулирование инвестиций, а также техническую поддержку в реализации программы.

Ukraine Facility будет включать три ключевых компонента:

  • прямая поддержка государственного бюджета (38,27 млрд. евро, из которых 33 млрд. евро в форме кредитов и 5,27 млрд. евро в форме грантов);
  • специальный инвестиционный инструмент для покрытия рисков в приоритетных секторах (6,97 млрд. евро);
  • техническая поддержка в осуществлении реформ, а также покрытие процентов по кредитам, в том числе полученным ранее (4,76 млрд евро).
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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asdf2024
asdf2024
23 октября 2024, 21:15
#
Закон который требует принять ес против коррупции возмутителен для влады))))За этим требованием явно стоит путлер)))
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