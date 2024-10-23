Украина может не получить 4 млрд евро от ЕС в рамках инструмента Ukraine Facility в 2024 году, если Верховная Рада не примет до конца октября законопроект № 12039 о соглашении со следствием по коррупционным делам. Об этом говорится в письме Министерства иностранных дел Украины, которое обнародовал заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.
Украина может не получить 4 миллиарда евро от ЕС в 2024 году
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
В письме МИД отмечается, что украинская сторона нарушила сроки выполнения условий в рамках Ukraine Facility, касающиеся принятия законопроекта о соглашении со следствием по коррупционным делам.
Такое условие должны были выполнить до конца третьего квартала, но законопроект только в первом чтении был принят 9 октября.
«Если до конца октября не принять законопроект о соглашениях со следствием № 12039 — деньги от ЕС в этом году не получим. А это 4 млрд евро, которые перейдут на следующий год», — написал Железняк в Telegram.
По его словам, на принятие этого законопроекта остается 3 пленарных дня.
В министерстве также обратили внимание, что в случае, если Украина не выполнит условия, под угрозой может оказаться решение
Читайте также: Минэкономики запустило дашборд для отслеживания реализации Плана по программе Ukraine Facility
Украина Facility
В течение 2024−2027 годов 50 млрд евро от ЕС будут направлены на финансирование государственного бюджета, стимулирование инвестиций, а также техническую поддержку в реализации программы.
Ukraine Facility будет включать три ключевых компонента:
- прямая поддержка государственного бюджета (38,27 млрд. евро, из которых 33 млрд. евро в форме кредитов и 5,27 млрд. евро в форме грантов);
- специальный инвестиционный инструмент для покрытия рисков в приоритетных секторах (6,97 млрд. евро);
- техническая поддержка в осуществлении реформ, а также покрытие процентов по кредитам, в том числе полученным ранее (4,76 млрд евро).
Комментарии - 1