Украина может не получить 4 миллиарда евро от ЕС в 2024 году

Украина может не получить 4 млрд евро от ЕС в рамках инструмента Ukraine Facility в 2024 году, если Верховная Рада не примет до конца октября законопроект № 12039 о соглашении со следствием по коррупционным делам. Об этом говорится в письме Министерства иностранных дел Украины, которое обнародовал заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.

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В письме МИД отмечается, что украинская сторона нарушила сроки выполнения условий в рамках Ukraine Facility, касающиеся принятия законопроекта о соглашении со следствием по коррупционным делам.

Такое условие должны были выполнить до конца третьего квартала, но законопроект только в первом чтении был принят 9 октября.

«Если до конца октября не принять законопроект о соглашениях со следствием № 12039 — деньги от ЕС в этом году не получим. А это 4 млрд евро, которые перейдут на следующий год», — написал Железняк в Telegram.

По его словам, на принятие этого законопроекта остается 3 пленарных дня.

В министерстве также обратили внимание, что в случае, если Украина не выполнит условия, под угрозой может оказаться решение Совета Е С о предоставлении Украине до 35 млрд евро в виде кредита, поскольку некоторые страны блока могут использовать аргумент о невыполнении Киевом своих обязательств.

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Украина Facility

В течение 2024−2027 годов 50 млрд евро от ЕС будут направлены на финансирование государственного бюджета, стимулирование инвестиций, а также техническую поддержку в реализации программы.

Ukraine Facility будет включать три ключевых компонента: