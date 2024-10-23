Богатыe британцы покидают Великобританию в пользу стран ЕС

До конца 2024 года Великобританию могут покинуть более 9500 обеспеченных людей, обладающих ликвидными активами на сумму не менее $1 млн, причем почти 70% из них (порядка 6500 долларовых миллионеров) направятся в страны Евросоюза. Такие данные приводятся в обновленном прогнозе компаний Henley & Partners и New World Wealth в преддверии объявления нового бюджета Великобритании.

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Детали

«По сведениям за последние девять месяцев, ожидается, что так называемый „WEXIT“ („Wealthy Brits Exit“ — „отток состоятельных британцев из Великобритании“), затронет 85 центимиллионеров (сверхсостоятельные люди с инвестиционными активами в размере от $100 млн) и 10 миллиардеров, — говорится в прогнозе. — По иронии, 68% из них выбирают европейские государства, что фактически обращает вспять тренды, вызванные Брекзитом (Brexit)».

Куда едут британцы

Среди наиболее популярных стран у обеспеченных британцев — Италия, Мальта, Греция, Португалия, Швейцария, Монако, Кипр, Франция, Испания и Нидерланды.

Следующим по популярности направлением для эмигрирующих граждан Соединенного Королевства станут Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ): ожидается, что туда уедут 800 миллионеров. Еще 720 богачей переедут в США, 300 — в Азиатско-Тихоокеанский регион, 250 — на Карибские острова.

По словам Стюарта Уэйклинга из офиса Henley & Partners в Лондоне, число заявок от британских инвесторов в рамках программы инвестиционной миграции выросло на 160% с октября 2023 года по март 2024-го по сравнению аналогичными двумя кварталами годом ранее. По количеству клиентских запросов за шесть лет Великобритания поднялась с 20-го места на 4-е, добавил он.

В чем причина

Среди ключевых причин массового оттока капитала из Великобритании в Henley & Partners выделяют высокие налоговые ставки и опасения по поводу очередного повышения налогов, которое может быть заложено в бюджете нового правительства, сформированного левоцентристской Лейбористской партией.

В частности, в Великобритании действует одни из самых высоких в мире налогов на прирост капитала и на наследство. В то же время в Сингапуре, ОАЭ и Новой Зеландии налог на прирост капитала вовсе отсутствует, а Канада, Австралия и Мальта не взимают налог на наследство.

Напомним

В июне 2024 года в Henley & Partners прогнозировали, что в текущем году больше всего миллионеров уедут из Китая (- 15,2 тысячи).

Кроме Великобритании, также ожидается отток обеспеченных граждан из Индии (- 4,3 тысячи) и Южной Кореи (- 1,2 тысячи).