Богатыe британцы покидают Великобританию в пользу стран ЕС

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

23 октября 2024, 16:15 Читати українською

Богатыe британцы покидают Великобританию в пользу стран ЕС

До конца 2024 года Великобританию могут покинуть более 9500 обеспеченных людей, обладающих ликвидными активами на сумму не менее $1 млн, причем почти 70% из них (порядка 6500 долларовых миллионеров) направятся в страны Евросоюза. Такие данные приводятся в обновленном прогнозе компаний Henley & Partners и New World Wealth в преддверии объявления нового бюджета Великобритании.

До конца 2024 года Великобританию могут покинуть более 9500 обеспеченных людей, обладающих ликвидными активами на сумму не менее $1 млн, причем почти 70% из них (порядка 6500 долларовых миллионеров) направятся в страны Евросоюза.
Фото: depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Детали

«По сведениям за последние девять месяцев, ожидается, что так называемый „WEXIT“ („Wealthy Brits Exit“ — „отток состоятельных британцев из Великобритании“), затронет 85 центимиллионеров (сверхсостоятельные люди с инвестиционными активами в размере от $100 млн) и 10 миллиардеров, — говорится в прогнозе. — По иронии, 68% из них выбирают европейские государства, что фактически обращает вспять тренды, вызванные Брекзитом (Brexit)».

Куда едут британцы

Среди наиболее популярных стран у обеспеченных британцев — Италия, Мальта, Греция, Португалия, Швейцария, Монако, Кипр, Франция, Испания и Нидерланды.

Следующим по популярности направлением для эмигрирующих граждан Соединенного Королевства станут Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ): ожидается, что туда уедут 800 миллионеров. Еще 720 богачей переедут в США, 300 — в Азиатско-Тихоокеанский регион, 250 — на Карибские острова.

По словам Стюарта Уэйклинга из офиса Henley & Partners в Лондоне, число заявок от британских инвесторов в рамках программы инвестиционной миграции выросло на 160% с октября 2023 года по март 2024-го по сравнению аналогичными двумя кварталами годом ранее. По количеству клиентских запросов за шесть лет Великобритания поднялась с 20-го места на 4-е, добавил он.

В чем причина

Среди ключевых причин массового оттока капитала из Великобритании в Henley & Partners выделяют высокие налоговые ставки и опасения по поводу очередного повышения налогов, которое может быть заложено в бюджете нового правительства, сформированного левоцентристской Лейбористской партией.

В частности, в Великобритании действует одни из самых высоких в мире налогов на прирост капитала и на наследство. В то же время в Сингапуре, ОАЭ и Новой Зеландии налог на прирост капитала вовсе отсутствует, а Канада, Австралия и Мальта не взимают налог на наследство.

Напомним

В июне 2024 года в Henley & Partners прогнозировали, что в текущем году больше всего миллионеров уедут из Китая (- 15,2 тысячи).

Кроме Великобритании, также ожидается отток обеспеченных граждан из Индии (- 4,3 тысячи) и Южной Кореи (- 1,2 тысячи).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
veritas69
veritas69
23 октября 2024, 16:37
#
А з України? чи буде статистика по діючим та колишнім працівникам прокуратур та МСЕКів?
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают evaw, Назар Мандзюк и 8 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами