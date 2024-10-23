Arm может отменить лицензию Qualcomm на производство чипов. Акции обеих компаний отреагировали падением

Arm Holdings может отменить лицензию, позволяющую давнему партнеру Qualcomm Inc. использовать интеллектуальную собственность Arm для разработки микросхем. Об этом сообщает Bloomberg.

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Arm, базирующаяся в Великобритании, направила Qualcomm 60-дневное уведомление об отмене так называемого архитектурного лицензионного соглашения, согласно документу. Контракт позволяет Qualcomm создавать собственные чипы на основе стандартов принадлежащих Arm.

Противостояние грозит дестабилизировать рынки смартфонов и персональных компьютеров, а также нарушить финансовую и операционную деятельность двух влиятельных компаний в полупроводниковой индустрии.

Падение акций Qualcomm

Акции Qualcomm упали около 5% на предыдущих торгах в среду после закрытия на уровне $173,18 в Нью-Йорке во вторник. Акции Arm упали примерно на 1,1% к открытию американских рынков после предварительного закрытия на уровне $152,58.

Qualcomm продает сотни миллионов процессоров для смартфонов Android на базе архитектуры ARM. Если отмена лицензии вступит в силу, компании, возможно, придется прекратить продажу продуктов, составляющих большую часть ее примерно $39-миллиардного дохода, или столкнется с исками о возмещении огромных убытков.

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Этот шаг усиливает юридическую борьбу, которая началась после того, как в 2022 году Arm подала в суд на базирующуюся в Сан-Диего (США) компанию Qualcomm за одного из крупнейших клиентов за нарушение контракта и нарушение прав на торговую марку.

Сообщая о расторжении контракта, Arm предоставляет американской компании восьминедельный срок для урегулирования спора.

Что говорят в Qualcomm

Представители Arm отказались от комментариев. Представитель Qualcomm заявил, что британская компания пытается «вытеснить давнего партнера».

«Это выглядит как попытка сорвать юридический процесс, и ее требование о расторжении сделки абсолютно безосновательно. Мы уверены, что права Qualcomm по соглашению с Arm будут подтверждены», — заявили в компании.

Юридическая борьба

Юридическая борьба между Arm и Qualcomm началась после того, как в 2021 году Qualcomm приобрела стартап по разработке чипов Nuvia.

Разработки Nuvia в области микропроцессоров стали центральными для новых чипов для персональных компьютеров, которые Qualcomm продает таким компаниям как HP и Microsoft. Эти процессоры являются ключевым компонентом новой линейки ноутбуков, ориентированных на искусственный интеллект.

Ранее на этой неделе Qualcomm объявила о планах внедрить разработку Nuvia — под названием Oryon — в свои более широко используемые чипы Snapdragon для смартфонов.

Британская компания говорит, что это нарушает сделку и требует уничтожить предыдущие наработки Nuvia, созданные для приобретения Nuvia.

Мнение аналитиков

«Шаг Arm по отмене архитектурной лицензии Qualcomm выглядит как попытка получить преимущество перед судебным разбирательством, запланированным на 16 декабря», — отметили аналитики Bloomberg.

По их словам, иск Arm против Qualcomm, вероятно, закончится заключением согласованной лицензии, которая предоставит производителю чипов право настраивать архитектуру Arm, но по более высокой ставке роялти, чем платила Nuvia.

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