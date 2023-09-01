Главное за неделю: Валютные послабления, налог на «сверхдоходы» банков и операции с криптой

Еще десять лет назад Португалия вместе с другими странами южной Европы представляла угрозу финансовому благополучию ЕС, а жителей страны обвиняли в проедании кредитов. Однако с тех пор Португалия демонстрирует один из самых быстрых темпов роста на континенте, привлекает криптоинвесторов, а ее «облачные» стартапы стоят по $10 млрд. Что на самом деле происходит в стране, имеет ли она потенциал для развития и стоит ли в нее инвестировать, разбирался «Минфин».

НБУ в августе продал на межбанке рекордный за полгода объем валюты

Национальный банк в августе 2023 года продал на межбанковском валютном рынке $2,36 млрд. Это самый большой объем с февраля текущего года. Всего с начала 2023 года Нацбанк продал на межбанке $16,57 млрд.

Нацбанк разрешил осуществлять выплаты страховщикам с собственниками из России и Беларуси

Национальный банк со 2 сентября НБУ позволит осуществлять страховые выплаты (возмещения) по договорам страхования страховыми компаниями, конечными бенефициарными владельцами которых являются резиденты России или Белоруссии.

Без паники. НБУ изменил правила игры на валютном рынке: что это значит и как повлияет на курс валют (видео)

В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит о следующем: НБУ изменил правила игры на валютном рынке, почему НБУ изменил правила обмена валюты, валютные депозиты на три месяца, чего дальше ждать от НБУ против отпуска курса, прогноз курса доллара и евро на период с 31 августа по 6 сентября.

Стоит ли Украине вводить евро до вступления в ЕС и когда можно отказаться от гривны

Очередные скачки курса подогревают интерес наших сограждан к идее введения в Украине доллара или евро как единого законного платежного средства. Сторонники этой идеи называют немало плюсов перехода на жесткую валюту. Но поможет ли это решить проблемы украинских финансов?

Почти 180 тысяч украинцев ошибочно получают выплаты как ВПЛ — Верещук

Верификация показала, что около 180 тысяч граждан ошибочно получают выплаты как внутренне перемещенные лица (ВПЛ). Об этом заявила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире национального телемарафона.

Эрик Найман: В условиях войны полной отмены валютных ограничений быть не может

Стабильности гривны пока ничего не угрожает. Национальный банк накапливает резервы и сохраняет большинство валютных ограничений. Но что случится, если ситуация изменится и регулятор отпустит курс в свободное плавание? Об этом и многом другом «Минфину» рассказал Эрик Найман, украинский экономист, основатель и руководитель инвестиционной компании HUG'S.

Вкладчиков заинтересовали депозитами в СКВ: на что обратить внимание при их оформлении

За прошедшие две недели крупные банки активно пересматривали депозитные ставки. Толчком к этому стало решение НБУ о снижении учетной ставки. Вчера регулятор дал еще одну возможность подчиненным откорректировать свои программы для частных клиентов. Об актуальных предложениях для физлиц банков с депозитным портфелем от 2 млрд, и новых правилах на валютном рынке, — в свежем обзоре «Минфина».

Военные ОВГЗ или депозит: «Минфин» подсчитал, где можно заработать больше

ОВГЗ по инвестициям для избранных превращаются в доступный рядовым гражданам инструмент, не только благодаря снижению порога входа, но и упрощению покупки через то же действие. В то же время большинство украинцев продолжают пользоваться для сохранения накоплений проверенными и привычными банковскими депозитами. Минфин сравнил эти два инвестиционных инструмента и подсчитал, где можно заработать больше.

Налог на «сверхдоходы» банков: как будут расплачиваться за это клиенты

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предусматривающий установление 5% налога от объема чистого процентного дохода банков. Налог будет действовать с 2024 по 2026 год включительно и будет платиться дополнительно к налогу на прибыль. Что это значит для банков и их клиентов, рассказала экспредседатель Совета НАБУ, эксперт в сфере финансов Елена Коробкова.

В Киеве кафе и рестораны с сентября будут работать на час дольше

Заведения общепита Киева продлят время работы на один час — до 23:00. Такое решение принял Совет обороны Киева. Оно вступит в силу с 1 сентября.

Налог на операции с криптой может появиться уже в 2024 году: названы условия его введения

В Украине завершилось публичное обсуждение нового криптовалютного законопроекта, его финальный текст направлен на согласование в профильные органы, после чего будет представлен в парламент. Об этом Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) сообщила в ответ на официальный запрос «Минфина». Редакция выяснила, как идет легализация крипторинка и чего ждать его участникам в ближайшем будущем.

Новые валютные послабления: чего действительно хочет НБУ

С 29 августа НБУ ввел очередные валютные послабления по продаже безналичной валюты гражданам. Что заставило регулятора решиться на это решение, разбирался «Минфин».

Как инвестировать в сельское хозяйство, самому не работая на земле

Подбирая новые активы для консервативного инвестиционного портфеля, «Минфин» обратил внимание на аграрный сектор. Он динамично развивается, а доходы профильных компаний растут. Рассказываем, какие из них рассматривал «Минфин», и бумаги которого эмитента добавил в свой портфель.

Сколько платит НБУ, чтобы не дать расти ценам

Нацбанк за 7 месяцев выплатил банкам 48,6 млрд грн по депсертификатам. Критики считают, что это слишком на фоне огромных бюджетных нужд во время войны. Зачем регулятор так много платит банкам по депозитным сертификатам, рассказал замглавы НБУ Сергей Николайчук.

Финкомитет ВР подал законопроект о временном налогообложении сверхприбылей банков

Финансовый комитет Верховной Рады подал законопроект о временном налогообложении сверхприбылей банков. Законопроектом предлагается обложить чистый процентный доход банков по ставке 5% (дополнительно к уплате налога на прибыль предприятий).

Ощадбанк продлил срок действия платежных карт

В связи с военным положением Ощадбанк продлил срок действия всех платежных карточек, в том числе для внутренне перемещенных лиц, до 31 декабря 2023 года.