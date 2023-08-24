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24 августа 2023, 8:40 Читати українською

Европейцам уже не нужно много газа: как отреагировали цены

Нестабильные цены вынуждают европейские домохозяйства и заводы переходить на более экологичные виды топлива быстрее, чем ожидалось. Прошлогодний ажиотаж на рынке газа сошел на нет, но потребление не восстанавливается. О причинах рассказывает The Wall Street Journal. «Минфин» публикует перевод статьи.

Нестабильные цены вынуждают европейские домохозяйства и заводы переходить на более экологичные виды топлива быстрее, чем ожидалось.

Солнечная революция

Спрос на природный газ в Европе не восстановился, несмотря на снижение цен. Базовая цена TTF в регионе упала на 85%, по сравнению с прошлым годом, когда Европа старалась побыстрее заполнить газохранилища на зиму после прекращения поставок из россии. Цены упали отчасти из-за того, что европейские газохранилища уже заполнены. На прошлой неделе целевой показатель достиг 90% от мощностей, что более чем на два месяца опережает график, установленный Европейским союзом в прошлом году.

При этом базовый спрос также снизился. Судя по данным отслеживания спроса на газ в Европе, полученным от аналитического центра Bruegel, потребление газа в первом квартале этого года было на 18% ниже, чем в среднем в 2019—2021 гг., и на 19% ниже — во втором квартале. Спад ускорился, по сравнению с падением на 12%, зафиксированным в прошлом году.

Восстановлению потребления газа, в частности, мешает более слабый экономический рост. По словам эксперта рынка Бена Макуильямса, еще одна причина может быть связана с тем, что более низкие оптовые цены еще не дошли до конечных пользователей.

Другие факторы будут более постоянными, особенно новые технологии. Европейская ассоциация тепловых насосов сообщила, что в 2022 году продажи тепловых насосов увеличились на 39%. В настоящее время они установлены в 16% жилых и коммерческих зданий Европы, и часто заменяют газовые котлы.

Для работы тепловых насосов требуется электричество, которое часто вырабатывается с использованием газа, но здесь ситуация тоже меняется. Количество новых установок для генерации солнечной энергии подскочило на рекордные 47% в 2022 году, а в прошлом году возобновляемые источники энергии впервые произвели больше электроэнергии в Европе, чем газ.

Производство СПГ растет — где покупатели

Один из факторов неопределенности в отношении будущего спроса на газ связан с тем, удастся ли нормализовать европейскую промышленность, включая химическую отрасль и производство удобрений. Международное энергетическое агентство считает, что до половины снижения промышленного спроса на газ в Европе в прошлом году связано с остановками производства.

Некоторые компании, чья бизнес-модель традиционно зависела от дешевого российского газа, перенесли производство в регионы с более низкими затратами, такие как США, где стоимость газа составляет примерно четверть от европейских спотовых цен.

Европейские цены на газ останутся нестабильными до тех пор, пока в 2025 году не увеличатся мировые поставки сжиженного природного газа. В понедельник цена TTF выросла на 5% из-за опасений по поводу забастовок на австралийском терминале СПГ. Компании могут не захотеть снова запускать европейские заводы до тех пор, пока расходы на электроэнергию в регионе не станут более предсказуемыми.

По оценкам Оксфордского института энергетических исследований, до полномасштабного вторжения в Украину ожидалось, что с 2021 по 2030 год мировой спрос на газ увеличится на 18%. Затем прогноз сократился до 10%. Более низкие ожидания в плане роста связаны с резким сокращением расходов в Европе, а также принятием Закона о снижении инфляции в США, который ускорит переход на возобновляемые источники энергии в стране.

Ничто из этого не является идеальным условием для американских производителей СПГ, которые вкладывают миллиарды долларов в новое производство. По оценкам Wood Mackenzie, судя по проектам, которые уже получили финансирование, и проектам, находящимся в процессе реализации, американские мощности по экспорту СПГ могут удвоиться к концу десятилетия.

Действительно, Европе понадобится большое количество СПГ в течение следующих нескольких лет, чтобы восполнить дефицит российского трубопроводного газа. Но чем быстрее регион откажется от газа, тем скорее экспортерам придется найти новые пункты назначения — по крайней мере, для части грузов. Ожидается, что страны, которые по-прежнему потребляют много угля для производства электроэнергии, такие как Индия и Пакистан, в итоге перейдут на газ, чтобы сократить выбросы углекислого газа, при условии, что цены снизятся настолько, чтобы сделать этот переход доступным.

«Окно возможностей для природного газа сужается по всему миру, хотя азиатские рынки, зависящие от угля, обеспечат перспективы роста в среднесрочном периоде», — считает аналитик МЭА по рынку энергоносителей Гергей Мольнар.

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Покупатели и продавцы природного газа получили совершенно разный опыт на фоне рекордных прошлогодних цен, а репутация топлива, как дешевого и надежного вида энергии, сильно пострадала. Темпы изменений на европейском газовом рынке повышают риски избытка.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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mlp711141
mlp711141
24 августа 2023, 9:34
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Переход с угля на газ практически не уменьшит выбросы СО2, но уменьшит другие выбросы вредных веществ.
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