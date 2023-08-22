Фурса: Привлечение мигрантов — безальтернативная история, можем рассчитывать на 1-2 млн

Разговоры о быстром восстановлении и трехмиллионном ВВП останутся фантазиями, если Украине не будет хватать рабочих рук. Захотят ли украинские беженцы возвращаться в Украину и что могут сделать власти для восстановления рынка труда, в интервью «Минфину» рассказал известный экономист, инвестиционный банкир Сергей Фурса .

По разным оценкам, сейчас за границей находятся от 2,4 до 6,24 млн украинцев. Почему такой разброс?

Есть разные цифры. Одни говорят о 7−8 миллионах, другие называют меньшие данные. Недавно было обнародовано, что количество украинцев, которые обратились за временной защитой за границей, составило 4 млн. На самом деле, мы точно не знаем, сколько людей находится за пределами страны. Миграция продолжается: кто-то выезжает, кто-то возвращается. Кроме того, есть большое количество людей, которые уехали из неподконтрольных территорий Украины. Поэтому точной статистики мы не знаем. Мы понимаем, что это миллионы. И это действительно проблема — для нынешней Украины психологическая, а в долгосрочной перспективе станет экономической.

Сколько людей, по вашему мнению, Украина потеряет из-за миграции?

Это полностью зависит от того, сколько будет длиться война: чем дольше — тем меньше людей вернется. Люди будут обустраивать свой быт за рубежом — или в Европе, или в Канаде, которая, например, достаточно активно привлекает украинских мигрантов. А если так, если люди наладят там свою жизнь, то они никогда сюда не вернутся. В среднем, мы 3−4 млн потеряем.

Не только Канада, другие страны также разрабатывают программы по ускорению интеграции беженцев из Украины. Чем они мотивируются?

То, что наши беженцы способствуют росту экономики как в Польше, в Германии, так и в других странах, — это факт. Они, как минимум, потребляют и тянут рынок потребления вверх. Многие из них уже трудоустроились, то есть являются производительной рабочей силой. Если взять, например, Польшу, то украинские работники стали фактором низкой инфляции в стране. Потому что рабочие руки, которые приезжают в Польшу, дают предложение на рынке труда. Следовательно — нет давления на рост зарплаты, и, в результате, нет роста инфляции.

В целом, сегодня существует понимание, что основной капитал это, на самом деле, не ресурсы, а люди. Именно они создают добавленную стоимость. Поэтому каждая из цивилизованных стран привлекает мигрантов. Это необходимое условие роста экономики. Когда правительства европейских стран сталкиваются с выбором, откуда привлекать мигрантов — из Украины, Африки или Дальнего Востока, то, конечно, они предпочитают украинцев. Мы ментально ближе к местному населению, и нас интегрировать гораздо проще.

Какими последствиями потеря такой доли населения обернется для экономики нашего государства?

Невозможно представить динамично развивающуюся страну, в которой есть проблемы демографического характера. Именно демография является базой для нормального постепенного экономического роста, и речь идет не только о количестве людей, но и о возрастной структуре. То есть мало тех, кто может работать, и много пенсионеров. Собственно, это будет самым большим вызовом для экономики Украины в ближайшие 10−20 лет.

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Проблема может усугубляться, если беженцы не начнут возвращаться, а, наоборот, будут перетаскивать за границу свои семьи. Уже звучали предложения включить определенные сдерживающие факторы.

Миграционные процессы будут продолжаться и после войны, и это будет двустороннее движение. Сейчас там находятся не только женщины и дети, но есть и определенное количество мужчин. Некоторые пересиживают войну, чтобы избежать риска мобилизации, а после ее окончания планируют вернуться в Украину. Но будет определенный процент тех, кто после войны воссоединится с семьей за границей. Но, во всяком случае, запрещать что-либо кому-то недопустимо.

Как массовая иммиграция отразилась на рынке труда? К началу 2023 года, по данным НБУ, около 20% населения были безработными. Насколько остро стоит эта проблема сейчас?

Проблема безработицы в Украине вообще отсутствует. Да, она остро стояла в прошлом году в первые несколько месяцев после начала войны, когда многие бизнесы приостановили деятельность. Сейчас, наоборот, более уместно говорить о дефиците кадров. Эта проблема будет ключевой и после завершения войны, когда в полной мере заработает бизнес и когда будет восстановление Украины. Мы будем ее чувствовать в ближайшие 5−10 лет.

Как правило, когда что-то в дефиците, происходит рост его стоимости. Почему же зарплаты до сих пор не достигли довоенного уровня?

Война не позволяет бизнесу рассчитывать на увеличение прибыли, а потому увеличение зарплат происходит крайне слабо.

Президент и правительство озвучили очень амбициозную цель роста украинской экономики до $1 трлн в течение 10 лет. Кто будет создавать этот валовой продукт?

Давайте серьезно не рассматривать цифру триллион — это, скорее, фантазии. Что касается того, кто будет создавать валовый продукт, — мы нуждаемся в трудовых мигрантах и Украина должна их привлекать. Во любом случае, миграция будет. Вопрос — как она будет происходить: или хаотично, и мы будем напоминать Францию, или контролируемо, как в Австралии, Канаде, согласно государственной программе.

Что для этого нужно сделать государству?

Во-первых, для иностранцев нужно упростить получение разрешения на работу. В Украине с этим сложно — такое впечатление, что мы Швейцария. Во-вторых, государство должно определить, условно говоря, качество мигрантов: национальность, уровень образования, возрастной состав, религия и т. д. Также дать ответ на вопрос, что мы предложим этим людям, где они будут жить, насколько глубоко мы хотим их ассимилировать и т. д. , то есть занять здесь проактивную позицию.

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Есть ли уже в Украине программы возвращения украинских мигрантов и привлечения иностранцев?

Я не слышал. Не исключаю, что они находятся в разработке. Но это очень непопулярная тема. Украинское общество, к сожалению, очень ксенофобное и не понимает, насколько важна миграция. Потому политики боятся об этом говорить. В этом, по сути, состоит самая большая проблема. Потому что, если об этом не говорить, не решать, то все пойдет по хаотическому сценарию и нам будет хуже.

Если привлекать иностранцев, из каких стран потенциально они могут быть?

На европейских жителей не будем надеяться, особенно в большом количестве. Даже если мы будем делать все правильно, предложить более высокий уровень жизни, чем в странах ЕС, не сможем еще десятки лет. Может быть миграция из тех регионов, где хуже. Это, к примеру, Средняя Азия: Узбекистан, Туркменистан, Киргизия. Здесь даже проще интегрировать людей, потому что есть где-то условно общее советское прошлое, общий менталитет, достаточный уровень образования. По традиции, они работали в россии, но сейчас они ее массово покидают и мы можем частично их перехватывать.

Второе направление, которое мы теоретически можем разрабатывать, — это Юго-Восточная Азия. Там большая густота населения, сосредоточена половина земного шара. Конечно, они будут искать другие территории расселения, потому что там тесно. Плюс скажется глобальное потепление.

В тех регионах не совсем комфортный климат, и чем дальше, тем он будет становиться более неблагоприятным для жизни. Люди из Бангладеша, Индии, Пакистана и других стран будут пытаться уехать. Но мы должны осознавать, что оттуда будут ехать люди менее образованные и далекие от украинской ментальности. Впрочем, многое зависит от того, насколько проактивную позицию займут украинские власти, и как будут влиять на эти процессы.

Что именно вы подразумеваете под проактивной позицией?

Приведу пример: в Австралию приехало много сирийских беженцев, но все они оказались христианами. Почему? Потому что Австралия, понимая, что христиан интегрировать легче, чем мусульман, заявили о готовности принимать и содействовать, упрощая определенные процедуры и открывая более широкие возможности именно для христиан. То же должна делать Украина — определять, кто нам нужен, и регулировать этот процесс.

Этим вопросом Украина должна заниматься уже сейчас, или это можно отложить до победы?

Пока у нас война, ясно, никто не поедет. Но подготовительную базу нужно делать уже. То есть продумывать, прорабатывать все механизмы и готовить общество. Чтобы развеять все страшилки о мигрантах, которых российская пропаганда изображала, как разбойников и насильников, с которыми страшно будет выйти на улицы. Со всем этим нужно работать, чтобы по окончании войны мы смогли быстро восполнить нехватку трудовых ресурсов, а не начали всю работу с нуля.

Возможен ли рост экономики за счет внутренних ресурсов и резервов, ведь, например, ЕС пообещал нам выделить на восстановление свыше €50 млрд, США — $1,3 млрд?

Привлечение мигрантов — безальтернативная история. Эти деньги, так или иначе, будут идти в Украину. Но одно дело, если будет достаточно рабочих рук, чтобы их осваивать. И совсем другое, когда эти деньги уходят в страну, где некому работать, где безумная проблема депопуляции.

Если рассматривать возможность возвращения украинских мигрантов — насколько это реально и благодаря чему этого можно достичь?

Они либо вернутся, либо не вернутся. Говорить о каких-то специальных программах по возвращению украинских мигрантов или диаспоры нет смысла. Для украинцев, живущих в Украине, и для тех, кто уехал, но рассматривает возможность вернуться, должны быть одинаковые условия. Преференции для одних за счет других — путь в никуда. О специальных программах речь может идти, если это касается людей, которые потеряли жилье из-за войны. Но это другая история.

В случае украинских беженцев, нашей диаспоры или даже трудовых мигрантов из других стран, — все, что нужно, это помочь им быстрее адаптироваться и найти работу.

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Если изучать предыдущие конфликты, к примеру, в той же Югославии, было ли массовое возвращение беженцев, или они все же осели в Европе? И чему учит этот пример Украину?

Обращаться к опыту других стран нет смысла, поскольку эта война не похожа на другие. Это будет исключительно украинская история.

Вы предположили, что после войны мы можем потерять около 3 млн населения только из-за миграции. Если восполнить эту нехватку мигрантами из других стран, что это будет означать для общества?

Вряд ли на это можно надеяться. Такая цифра достигается только в очень развитых странах Европы. Мы можем рассчитывать на 1−2 млн. Для экономики это будет плюс, а для общества — многое зависит от государства, от программ, направленных как на интеграцию мигрантов, так и адаптацию украинского общества к их восприятию.

Украинское общество живет в прошлом, очень часто не понимая контекст мировой истории и современного мира. Мигранты являются обычной частью каждой, даже самой развитой страны, сейчас не существует монокультурного, монорасового общества. Даже в Японии, которая очень националистическая и очень обособленная, уже 3% иностранцев.

Таким образом Япония выравнивает ситуацию из-за проблем старением населения и депопуляции. Поэтому привлечение мигрантов — это неотвратимый процесс и к нему нужно готовиться.

Ваше видение, как в дальнейшем будут проходить эти процессы?

После войны обязательно будет возобновление и будет интеграция в Европу. Но когда именно это произойдет — неизвестно. Мы можем пойти по пути Польши, которая четко и быстро выполняла условия программы МВФ по реформированию и евроинтеграции. А можем двигаться по пути Болгарии — это саботаж реформ и хаос. Пока мы стоим ближе к последнему, но есть еще все шансы выбрать другой вариант.

Как изменится рынок труда после войны? Какие профессии будут самыми востребованными в Украине?

На первом этапе самая большая у нас потребность будет в обычных рабочих руках, которые смогут отстраивать Украину, — прежде всего, дороги, дома, предприятия. Поэтому строители станут той основой, от которого будет отталкиваться уже все остальное.