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2 июля 2023, 12:58 Читати українською

ВВП на $1 триллион: Кабмин планирует изменить экономическую модель Украины

Украина нуждается в новой экономической модели, которая позволит увеличить ВВП страны до $1 трлн за 10 лет. Об этом на заседании Кабмина заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Украина нуждается в новой экономической модели, которая позволит увеличить ВВП страны до $1 трлн за 10 лет.
Фото: .kmu.gov.ua

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Новая экономика Украины

Комплексную стратегию новой экономики Украины разработает и представит Министерство экономики. Ведущими в этой экономической модели будут частный капитал и предприниматели.

Роль государства в экономике будет кардинально уменьшена, продолжена приватизация и завершена реформа корпоративного управления, проведена радикальная дерегуляция, оцифрованы все услуги и сервисы для бизнеса.

«В центре должна быть не просто цифра ВВП. Новые рабочие места и новые бизнесы — это показатели, по которым будет проведена оценка работы», — сказал Шмыгаль на заседании правительства.

Читайте: НБУ ожидает улучшения прогноза роста ВВП в 2023 году

Он добавил, что одним из ключевых элементов новой модели является ставка на переработку: «Не экспорт сырья, а экспорт готовой продукции. Включение Украины в европейские и глобальные цепочки производства».

Предполагается, что в рамках создания цифрового государства правительственный аппарат не будет существовать в его сегодняшнем виде, а его заменит Центр правительства.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
2 июля 2023, 13:04
#
Ого… це ріст на десятки відсотків щороку. Хотілося б, але корупція всюди, від дитсадка і до міністерств. Тому, Денис може помріяти…
+
0
SZlats
SZlats
2 июля 2023, 13:11
#
ООО Лапшой 2019 запахло … очередные вбросы не о чем
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