Декларация о доходах-2023: как расстаться с налоговой, а кого она не «отпустит»

Вооруженная агрессия заставила миллионы украинцев уехать за границу. Значительное количество наших граждан инвестирует или открывает бизнес в других странах и расширяет географию своей деятельности, оставаясь в Украине. Такие граждане должны решить вопрос: в каком государстве необходимо декларировать полученные в 2023 году доходы и уплачивать с них налоги, по каким ставкам и в каком порядке. Об этом «Минфину» рассказал управляющий партнер KAC Group Владимир Гаркуша.

Налоговым кодексом Украины определено, что физическое лицо является резидентом Украины, если:

имеет место жительства в Украине или временное место жительства также в иностранном государстве;

если лицо имеет место постоянного проживания в иностранном государстве, но имеет более тесные личные или экономические связи (центр жизненных интересов) в Украине. Если невозможно определить центр жизненных интересов, лицо считается резидентом, если в Украине находится не менее 183 дней в течение налогового года.

если невозможно определить резидентский статус физического лица, используя предыдущие правила, оно считается резидентом, если является гражданином Украины.

Аналогичные определения налогового резидентства есть в большинстве государств. Возможны ситуации, когда два государства одновременно сочтут лицо своим резидентом и будут претендовать на налогообложение его доходов. В таких случаях действуют положения Международных договоров об избежании двойного налогообложения, подписанных Украиной с другими государствами. Они имеют приоритет перед нормами локального законодательства стран-участниц.

В Украине нет официальной процедуры потери или отмены статуса налогового резидента. Когда лицо теряет гражданство Украины, то оно фактически теряет статус налогового резидента.

Если лицо получило Свидетельство на постоянное проживание за границей, то о факте изменения налогового резидентства свидетельствуют:

снятие с регистрации места жительства в Украине и последующее пребывание в Украине менее 183 дней в течение налогового года;

наличие зарубежных активов: собственного жилья, бизнеса, подтвержденных инвестиций и банковских счетов в другом государстве;

присвоение налогового номера, уплата налогов в другом государстве;

наличие медицинской страховки; уплата коммунальных и других платежей по новому месту жительства, что подтверждает изменение экономических и жизненных интересов;

решение суда об утрате статуса налогового резидента.

Следует помнить, что налоговые органы считают резидентами всех украинцев, которые при выезде за границу не подали последнюю налоговую Декларацию и не получили справку об отсутствии обязательств перед бюджетом. Такая Декларация должна подаваться не позднее чем за 60 календарных дней, предшествующих выезду за границу на постоянное место жительства (ПМЖ).

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Кто обязан декларировать в Украине доходы вне зависимости от места пребывания

физические лица — контролеры иностранных компаний (КИК), которые представляют первый отчет о КИК в 2023 году;

резиденты, независимо от места их пребывания, которые осуществляли операции с украинскими инвестиционными активами (ценными бумагами, корпоративными правами) и получали дивиденды;

резиденты, получившие доходы из иностранных источников (заработная плата, вознаграждение по гражданско-правовым договорам и т. п. ), в том числе граждане, получившие пособие от иностранных государств и их государственных фондов, а также дивиденды от иностранных компаний;

), в том числе граждане, получившие пособие от иностранных государств и их государственных фондов, а также дивиденды от иностранных компаний; резиденты, независимо от места их пребывания, получившие доходы от предоставления имущества в лизинг, аренду или субаренду, если наниматель является физическим лицом, не являющимся субъектом хозяйствования, а также от операций по отчуждению имущества.

На некоторые моменты, на всякий случай, налоговая обратила особое внимание. Например, в Разъяснении ГНСУ от 12.05.2023 года «Об налогообложении доходов физических лиц — резидентов, полученных из источников за пределами Украины» четко указано, что доход, полученный физическим лицом — резидентом из источников за пределами Украины, включается в общий годовой налогооблагаемый доход как иностранный доход и облагается налогом на доходы физических лиц и военным сбором на общих основаниях.

Относительно ставок налогов на доходы физических лиц (в т.ч. из источников за пределами Украины) следует принять во внимание Закон N 8401, вступивший в силу 1 августа 2023 года. Этим Законом предусмотрена отмена единого налога 2% для ФОП и возврат к ставке в 5%.

Но украинские ставки налогов, включая базовую ставку в 18%, не идут по сравнению с, например, чешским в 23%, куда выехало полмиллиона украинцев, или польским — 36%, где украинских граждан около полутора миллиона. А налогообложение в Испании (зарегистрировано более 150 000 украинских вынужденных переселенцев) составляет 54%. Кроме того, испанское законодательство предусматривает обложение доходов лиц, получивших местное налоговое резидентство, независимо от места их получения. То есть, включая доходы, источником происхождения которых является Украина.

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Почему это важно

Реальная практика свидетельствует о некотором инфантильном отношении наших граждан, получивших право на временное пребывание (ПВП) и местную налоговую регистрацию за рубежом, до налогообложения как на текущий момент, так и на перспективу. Дело в том, что Украина в 2023 году имплементировала в законодательство необходимые международные нормы по автоматическому обмену финансовой и налоговой информацией — CRS.

То есть в обозримой перспективе налоговые органы Украины будут автоматически получать, например, информацию с банковских счетов граждан Украины в зарубежных банках со всеми вытекающими последствиями. Следует понимать, что зарубежный банк в процессе прохождения клиентом процедур комплайенса и due diligence требует от клиента предоставления полной личной информации, включая украинский паспорт, ИНН (индивидуальный налоговый номер) и объяснение источников происхождения средств.

И местная налоговая регистрация не всегда решает вопрос. По внутренним правилам финансового мониторинга банк в большинстве своем посылает информацию как в местные налоговые органы, так и в украинские. Особенно если клиент банка имеет активы в Украине или получает доходы, источником происхождения которых является также Украина.

Следовательно, гражданам Украины, имеющим ПВП за рубежом и получающим доходы как из зарубежных, так и украинских источников, следует серьезно отнестись к перспективам подачи деклараций в 2023 году независимо от места их пребывания.

Основные два акцента:

первый — они граждане Украины независимо от места нахождения, второй — игнорирование реалий существующего законодательства приведет к существенным штрафным санкциям.

Что следует сделать уже сейчас

Систематизировать и проанализировать существенную информацию и документы, имеющие значение для определения налогового резидентства гражданина Украины с учетом существующего законодательства.

Особо обратить внимание на налогообложение собственных доходов в контексте соответствующего Соглашения об избежании двойного налогообложения между Украиной и страной своего местопребывания.

В зависимости от специфики получаемых доходов определиться с приемлемой ставкой налогов и процедурами их взыскания в разных странах. Самостоятельно или с привлечением специалистов составить индивидуальный план декларирования полученных доходов в Украине или в стране своего проживания во избежание «множественного налогового резидентства».

В случае принятия соответствующего взвешенного решения провести процедуру изменения налогового резидентства законным способом.