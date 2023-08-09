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9 августа 2023, 16:37 Читати українською

Падение рубля продолжается: Курс приблизился к 100 за доллар США

Падение русского рубля продолжается на фоне значимого оттока валюты, ухудшения условий наружной торговли и санкций в связи с войной против Украины. Об этом пишет Bloomberg.

Падение русского рубля продолжается на фоне значимого оттока валюты, ухудшения условий наружной торговли и санкций в связи с войной против Украины.
Фото: depositphotos

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Падение рубля

Как отмечает издание, рубль ослаб на 23% по отношению к доллару в этом году, что переместило его в тройку самых худших развивающихся валют вместе с турецкой лирой и аргентинским песо.

«Рубль торговался ниже 97 за доллар сегодня и приближается к отметке 100 за доллар, уровень, последний раз наблюдавшийся в течение первого месяца после того, как российский лидер Владимир Путин отдал приказ о вторжении в Украину в феврале 2022 года», — говорится в сообщении.

Днем в среду, 9 августа, американская валюта торговалась по 97,48 рубля, это рекорд за последние 16 месяцев — с 25 марта 2022 года.

Курс евро превысил отметку в 107 рублей. На максимуме он стоил 107,1 рубля.

Что ждать

Психологически важная отметка в 100 рублей за доллар может быть достигнута в ближайшее время, считает Георгий Ващенко, заместитель руководителя исследовательского отдела Freedom Finance Global, находящегося в Астане.

«Я бы не ожидал, что тенденция к ослаблению прекратится», — сказал Ващенко.

Источник: Минфин
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