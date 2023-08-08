Нарушение финмона: НБУ оштрафовал банк ПУМБ почти на 11 миллионов, а CreditKasa на 2,5 миллиона

Нацбанк в июле оштрафовал три банка: банк ПУМБ на 10,85 миллиона гривен, Кристалбанк на 51 тысячу гривен и ликвидированный банк Конкорд на 400 тысяч гривен. Кроме того, были применены меры воздействия к 16 небанковским финансовым учреждениям. Об этом говорится в сообщении регулятора.

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Нарушивший ПУМБ

ПУМБ допустил нарушение закона о противодействии отмыванию доходов в части ненадлежащей проверки клиента; ненадлежащего выполнения усиленных мер проверки клиента, риск деловых отношений с которым высок; ненадлежащее применение риск-ориентированного подхода; а также не передачи при осуществлении перевода средств информации о плательщике перевода.

Также банк допустил нарушение положения НБУ о финмониторинге в части необеспечения онлайн-мониторинга и последующего мониторинга информации о плательщике переводов средств; необеспечение анализа и выявление финансовых операций клиентов, содержащих индикаторы подозрительности; а также необнаружение всех критериев риска отмывания доходов при анализе информации по результатам проверки клиентов.

Что нарушил Конкорд

Банк «Конкорд» был оштрафован на 400 тысяч гривен за нарушение указанного закона в части несопровождения перевода средств необходимой информацией о получателе и плательщике. Банк 1 августа было решено лишить лицензии и ликвидировать.

Что нарушил Кристалбанк

На 51 тысячу гривен был также оштрафован Кристаллбанк за ненадлежащее применение риск-ориентированного подхода.

Штраф CreditKasa на 2,5 миллиона

Микрокредитная организация CreditKasa (ООО «Укр Кредит Финанс») оштрафована за ненадлежащую организацию и проведение первичного финмониторинга на 2,5 миллиона гривен.

Также регулятор применил штрафы к целому ряду сетей пунктов обмена валют и других финкомпаний, в частности, к ФК «Центрофинанс» — в 500 тысяч гривен, ФК «Альфа-Инвест Груп» и «Премиум Финанс» — на 400 тысяч, ФК «Магнат» — 250 тысяч, ФК «Валта Груп» — 204 тысячи, ФК «Аверс» — 200 тысяч, ФК «Проксима», ФК «Бизнес-партнер» и «Укр-Транс-Кепитал» — по 51 тысячи, ФК «Октава Финанс» — 50 тысяч.

К ФК «Стидва» применен символический штраф в 1,7 тысячи гривен за то, что не стала на учет как субъект первичного финмониторинга, к ФК «Финансовый мир» — письменная оговорка за непредставление вовремя НБУ плана мероприятий по финмониторингу, валютному надзору и надзора по вопросам реализации санкций, а к представительству Willis Polska SA — письменная оговорка за непредставление отчетности по предотвращению и противодействию отмыванию доходов.

Кроме того, за ряд нарушений в сфере финмониторинга на 153 тысячи гривен оштрафована страховая компания «Кредо». В свою очередь, винницкую сеть ломбардов «Приват» оштрафовали на 51 тысячу гривен за игнорирование предварительной оговорки Нацбанка.