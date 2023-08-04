НБУ выпустил новую оборотную памятную монету (фото)

В канун Дня Воздушных Сил ВСУ Национальный банк презентовал новую оборотную памятную монету «ПВО — надежный щит Украины» номиналом 10 грн. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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Новая монета продолжает серию «Вооруженные Силы Украины» и посвящена подвигам и героизму воинов противовоздушной обороны, самоотверженно и ежедневно защищающих небо Украины.

По своим характеристикам монета идентична обычной оборотной монете номиналом 10 гривен образца 2018 года. Однако ее реверс тематический и содержит военную символику.

Реверс

На реверсе монеты изображена пусковая установка «Patriot» на фоне стилизованного радара, выявляющая цель, и надпись вверху по кругу «ПВО — надежный щит Украины».

Аверс

Аверс монеты — идентичен аверсу оборотной монеты номиналом 10 грн образца 2018 года, на нем в центре в обрамлении древнерусского орнамента размещены номинал монеты, год чеканки и герб Украины.

Как и все другие оборотные монеты Украины, оборотная памятная монета «ПВО — надежный щит Украины» обязательна к приему по ее номиналу для всех видов наличных платежей и зачисления на счета.

Реализация таких монет как нумизматической продукции банками-дистрибьюторами не будет осуществляться. НБУ будет подкреплять оборотными памятными монетами банки и СИТ-компании для последующего выдачи их клиентам.

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Приниматься эти монеты от клиентов также будут в качестве обычных оборотных монет номиналом 10 гривен. Постепенно в наличное обращение будет введено около 10 млн штук таких оборотных памятных монет.

Характеристики

Национальный банк Украины вводит в наличный оборот 4 августа 2023 года.

Монета номиналом 10 грн изготовлена из сплава на основе цинка с никелевым покровом.

Масса — 6,4 г.

Диаметр — 23,5 мм.

Тираж — 10 000 000 штук (в том числе 500 000 — сувенирная продукция в виде специально оформленных роликов).

Группа монеты — рифленая.

Дизайн реверса монеты выполнила Татьяна Балута.

Скульптор — Владимир Демьяненко.

Специально оформленные ролики

В то же время, часть тиража оборотной памятной монеты «ПВО — надежный щит Украины» будет сформирована в специально оформленные ролики. Они будут реализовываться в качестве сувенирной продукции с 9 августа 2023 года в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка и банками-дистрибьюторами (Укргазбанк, Радабанк, Таскомбанк, Приватбанк).

В ролик будет входить 25 оборотных памятных монет «ПВО — надежный щит Украины». На сувенирной упаковке ролика изображена пусковая установка «Patriot». Тираж роликов — 20 тысяч штук.