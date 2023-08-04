НБУ возобновляет плановые инспекционные проверки банков

Правление Национального банка утвердило план проведения инспекционных проверок банков IV квартал 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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В соответствии с утвержденным планом в IV квартале 2023 года будут проведены плановые инспекционные проверки 8 банков, в частности:

План инспекционных проверок составлен с учетом риск-ориентированного подхода, ввиду специфики и сложности операций банка, уровня рисков его деятельности и определенной общей оценки SREP (Supervisory Review and Evaluation Process — процесс надзорной проверки и оценки).

Напомним

В мае Нацбанк приступил к оценке устойчивости банков для определения реального состояния банковского сектора в условиях военного времени.

Ранее «Минфин» писал, что НБУ с 29 июля возобновляет осуществление плановых выездных проверок деятельности банков и небанковских учреждений в сфере финансового мониторинга, санкционного законодательства и валютного надзора.