НБУ возобновляет плановые инспекционные проверки банков

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

4 августа 2023, 9:02 Читати українською

НБУ возобновляет плановые инспекционные проверки банков

Правление Национального банка утвердило план проведения инспекционных проверок банков IV квартал 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Правление Национального банка утвердило план проведения инспекционных проверок банков IV квартал 2023 года.
Фото: bank.gov.ua

Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

В соответствии с утвержденным планом в IV квартале 2023 года будут проведены плановые инспекционные проверки 8 банков, в частности:

План инспекционных проверок составлен с учетом риск-ориентированного подхода, ввиду специфики и сложности операций банка, уровня рисков его деятельности и определенной общей оценки SREP (Supervisory Review and Evaluation Process — процесс надзорной проверки и оценки).

Напомним

В мае Нацбанк приступил к оценке устойчивости банков для определения реального состояния банковского сектора в условиях военного времени.

Ранее «Минфин» писал, что НБУ с 29 июля возобновляет осуществление плановых выездных проверок деятельности банков и небанковских учреждений в сфере финансового мониторинга, санкционного законодательства и валютного надзора.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
+15
MaxTirpiz
MaxTirpiz
4 августа 2023, 10:17
#
За виключенняя ТАС та, А банку — у переліку дрібнота, яка ймовірно піде під ніж НБУ у майбутньому.
+
0
yarg
yarg
4 августа 2023, 10:59
#
Проверки не прекращались. Просто они были безвыездными. но разницы — реально никакой. Крупняк уже весь проверили — остались эти мелкие…
+
0
jakiro
jakiro
4 августа 2023, 11:13
#
Чи значить це, що всі ці банки закриють?
+
0
MaxTirpiz
MaxTirpiz
4 августа 2023, 11:15
#
Не одразу, але зачистка ринку продовжиться з малюків
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает jakiro и 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами