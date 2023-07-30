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30 июля 2023, 12:16 Читати українською

Безвиз не поможет. Въезд в ЕС станет платным с 2024 года

С 2024 года въезд в Европейский Союз будет платным, сообщается на сайте ЕС.

С 2024 года въезд в Европейский Союз будет платным, сообщается на сайте ЕС.►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахЧто известноТак, со следующего года украинцы и граждане других стран, в которых действует безвизовый режим с Евросоюзом, должны будут иметь разрешение на поездки для въезда в большинство европейских стран и платить обязательный сбор на въезд по программе ETIAS (Система авторизации в Европу).

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что известно

Так, со следующего года украинцы и граждане других стран, в которых действует безвизовый режим с Евросоюзом, должны будут иметь разрешение на поездки для въезда в большинство европейских стран и платить обязательный сбор на въезд по программе ETIAS (Система авторизации в Европу).

Разрешение на поездку ETIAS является обязательным условием въезда для безвизовых граждан, путешествующих в любую из 30 европейских стран. Он привязан к паспорту путешественника. Он действует до трех лет или до истечения срока действия паспорта.

Если гражданин получает новый паспорт, ему нужно получить новое разрешение на путешествие ETIAS.

Стоимость оформления разрешения составляет 7 евро с одного человека. Получить его необходимо не позднее чем за 96 часов до запланированного пересечения границы с Евросоюзом независимо от вида транспорта, которым лицо планирует воспользоваться.

Имея разрешение ETIAS на путешествия, можно въезжать на территорию европейских стран сколько угодно для краткосрочного пребывания — как правило, до 90 дней в течение любого 180-дневного периода.

Получать разрешение ETIAS следует только в случае краткосрочных безвизовых поездок в ЕС. Если лицо имеет визу или карту резидента, никаких дополнительных разрешений оформлять не нужно.

Источник: Минфин
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Комментарии - 7

+
+60
Три літри
Три літри
30 июля 2023, 12:47
#
Мінфін продовжує розгоняти зраду ігноруючи критику під попередніми статтями.

Плата не відміняє безвіз, це взагалі окрема (і так, нова) процедура. Яка до слова цілком можливо дозволить користуватись автоматичними терміналами, а не стояти у чергах до прикордонників у кабінках яки вдивляються у вас та ваші документи та задають різні питання.
+
+15
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
30 июля 2023, 13:54
#
А вы вообще пересекали хоть раз европейскую границу ? по земле или по воздуху ?

ну чтоб прежде чем писать понимать процедуру и что к чему ?

на границе вы должны затоможить / растоможить авто , вас взвешивают (проверяют что нет ничего лишнего в машине) , осматривают машину , а вот если вы это все прошли , то вот то самое малое это паспортный контроль .

При этом вся хрень творится на украинской части таможни . легко можно простоять 6−8 часов , потом заехать и увидеть что в терминале нет ни одного другого автомобиля …

Просто скажите что вы проходили или нет таможню . У вас все знания — теоретические .

данная система просто отсеет криминал и нарушителей законодательства ЕС . Все .

чтоб исправить ситуацию на таможно надо 1 — сильно *** таможенников 2. расширить пункты на большее количество машин .

да , второе , есть пункты где нашу страну представляет *** туалет из досок с щелями и вагончик .
+
0
Три літри
Три літри
30 июля 2023, 14:46
#
Просто скажите что вы проходили или нет таможню. У вас все знания — теоретические

Олекасій, ви вчергове потрапили пальцем у небо. Проходив багато разів.

Але новина не про митницю, тим більш не про українську митницю. І навіть не про порівняння складності проходження митниці проти проходження прикордонників. Новина про вʼїзд до країн ЄС.
Нагадаю вам на всяк випадок що так звана «Шенгенська зона» та ЄС не співпадають тому частину європейських країн ці зміни не зачипають.
+
+75
lemosik542
lemosik542
30 июля 2023, 13:18
#
Кто придумывает эти припизднутые заголовки? Звучит так, будто там не 7 евро, а 7 тыс. евро. Причём которые если не заплатить, то вас прям высекут плетью на границе и назад отправят.
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
30 июля 2023, 13:56
#
Согласен, 7 евро ни о чем , тем более на 3 года . чисто психологический напряг , а вдруг лицом не вышел …
+
+15
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
30 июля 2023, 14:03
#
И зато если лицом не вышел — узнаете до выезда , а не проехав 1000 км .
+
0
Три літри
Три літри
30 июля 2023, 14:49
#
Іноді ви здатні писати щось адекватне, от як зараз. Це безперечно ще один плюс нової системи.
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