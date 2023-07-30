С 2024 года въезд в Европейский Союз будет платным, сообщается на сайте ЕС.
Безвиз не поможет. Въезд в ЕС станет платным с 2024 года
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Что известно
Так, со следующего года украинцы и граждане других стран, в которых действует безвизовый режим с Евросоюзом, должны будут иметь разрешение на поездки для въезда в большинство европейских стран и платить обязательный сбор на въезд по программе ETIAS (Система авторизации в Европу).
Разрешение на поездку ETIAS является обязательным условием въезда для безвизовых граждан, путешествующих в любую из 30 европейских стран. Он привязан к паспорту путешественника. Он действует до трех лет или до истечения срока действия паспорта.
Если гражданин получает новый паспорт, ему нужно получить новое разрешение на путешествие ETIAS.
Стоимость оформления разрешения составляет 7 евро с одного человека. Получить его необходимо не позднее чем за 96 часов до запланированного пересечения границы с Евросоюзом независимо от вида транспорта, которым лицо планирует воспользоваться.
Имея разрешение ETIAS на путешествия, можно въезжать на территорию европейских стран сколько угодно для краткосрочного пребывания — как правило, до 90 дней в течение любого 180-дневного периода.
Получать разрешение ETIAS следует только в случае краткосрочных безвизовых поездок в ЕС. Если лицо имеет визу или карту резидента, никаких дополнительных разрешений оформлять не нужно.
Комментарии - 7
Плата не відміняє безвіз, це взагалі окрема (і так, нова) процедура. Яка до слова цілком можливо дозволить користуватись автоматичними терміналами, а не стояти у чергах до прикордонників у кабінках яки вдивляються у вас та ваші документи та задають різні питання.
ну чтоб прежде чем писать понимать процедуру и что к чему ?
на границе вы должны затоможить / растоможить авто , вас взвешивают (проверяют что нет ничего лишнего в машине) , осматривают машину , а вот если вы это все прошли , то вот то самое малое это паспортный контроль .
При этом вся хрень творится на украинской части таможни . легко можно простоять 6−8 часов , потом заехать и увидеть что в терминале нет ни одного другого автомобиля …
Просто скажите что вы проходили или нет таможню . У вас все знания — теоретические .
данная система просто отсеет криминал и нарушителей законодательства ЕС . Все .
чтоб исправить ситуацию на таможно надо 1 — сильно *** таможенников 2. расширить пункты на большее количество машин .
да , второе , есть пункты где нашу страну представляет *** туалет из досок с щелями и вагончик .
Олекасій, ви вчергове потрапили пальцем у небо. Проходив багато разів.
Але новина не про митницю, тим більш не про українську митницю. І навіть не про порівняння складності проходження митниці проти проходження прикордонників. Новина про вʼїзд до країн ЄС.
Нагадаю вам на всяк випадок що так звана «Шенгенська зона» та ЄС не співпадають тому частину європейських країн ці зміни не зачипають.