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25 июля 2023, 15:20 Читати українською

Реальный ВВП Украины вырос на 21%

Рост реального валового внутреннего продукта Украины во втором квартале 2023 года по отношению ко второму кварталу 2022 года составил около 20−21%. Об этом сообщили в Институте экономических исследований и политических консультаций (ИЭД), передает Интерфакс-Украина.

Рост реального валового внутреннего продукта Украины во втором квартале 2023 года по отношению ко второму кварталу 2022 года составил около 20−21%.

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Рост ВВП

«Пока стремительный рост. Но будет существенное замедление во втором полугодии», — отметили в институте.

В ежемесячном экономическом мониторинге за июнь ИЭИ отметил, что одной из причин высоких темпов роста экономики, который институт в июне оценил в 15,3% по сравнению с 20,9% в мае и почти 22% в апреле, является низкая база сравнения в аналогичном периоде 2022 года.

Указывается, что подрыв дамбы Каховской ГЭС привел к ухудшению показателей в металлургии и добыче железной руды, реальная валовая добавленная стоимость (ВДС) в добывающей отрасли осталась на уровне прошлого года, при этом энергетика из-за ремонта показала худшие показатели, чем в июне 202 года.

Читайте: Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Украины

Институт отметил, что в июне, в отличие от января-мая, показатели в сельском хозяйстве отражают еще и растениеводство, и, по оценке ИЭД, реальная валовая стоимость в отрасли выросла на 3,4%.

Согласно мониторингу, продолжается дальнейшее восстановление в ряде отраслей перерабатывающей промышленности, в частности, в машиностроении и пищевой промышленности, что с учетом низкой базы в прошлом году удержало рост в секторе на уровне около 20%. В то же время ВДВ перерабатывающей промышленности осталась существенно ниже уровня довоенного 2021 года.

Институт отметил, что реальная ВДС в торговле и транспорте в июне продолжила расти высокими темпами, но с низкой базой.

В мониторинге также уточняется, что с учетом объявленных Госстатом показателем ИЭД пересмотрело показатели падения реального ВВП за первый квартал этого года по сравнению с первым кварталом прошлого года до 10,5% по предварительной оценке около 13%.

Читайте: ВВП не досчитается 0,2%: НБУ просчитал для Минфина экономические последствия разрушения Каховской ГЭС

Нацбанк Украины в конце апреля улучшил прогноз роста экономики страны в 2023 году до 2% с 0,3% в январском прогнозе, оценивая спад в первом квартале 13,5%.

Министр финансов Сергей Марченко в середине мая сообщил о повышении правительственного прогноза роста ВВП в 2023 году до 3,2% с 1%.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
Alex2006
Alex2006
25 июля 2023, 15:36
#
Бідні кабанчики, як тепер розповідати казочки як усе погано))
+
+15
Бедный папа
Бедный папа
25 июля 2023, 15:58
#
Слива НБУ 0.6 лярда в неделю — всё хорошо… но не у всех
+
0
Alex2006
Alex2006
25 июля 2023, 16:06
#
Так то навпаки добре, зараз витягують гривню з ринку, а потім відкуплять по 33−35.
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