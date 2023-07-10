Рынок недвижимости: где сейчас жилье покупают больше всего и сколько за него платят

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

10 июля 2023, 9:24 Читати українською

Рынок недвижимости: где сейчас жилье покупают больше всего и сколько за него платят

Инвестировать деньги в недвижимость — все еще один из самых популярных способов сохранения средств среди украинцев, хотя полномасштабная война внесла свои коррективы. На какие квартиры стоит обращать внимание и как отличается цена в регионах, в колонке для NV рассказала руководитель сектора по развитию продаж OLX Недвижимость Оксана Остапчук. «Минфин» публикует ключевые тезисы публикации.

Инвестировать деньги в недвижимость - все еще один из самых популярных способов сохранения средств среди украинцев, хотя полномасштабная война внесла свои коррективы.

Первичный или вторичный рынок

Те, кто готов сейчас инвестировать, вкладывают средства в жилую недвижимость, которая полностью готова или находится на финальной стадии строительства. Менее рискованно выглядят вложения во вторичный рынок, однако доходность такого жилья под вопросом. Из-за того, что при покупке квартиры на вторичном рынке необходимо оплатить полную стоимость жилья, налоги, при необходимости вложиться в ремонт, и только потом сдавать квартиру в аренду, — у такого варианта очень долгий период окупаемости.

В случае продажи жилья со вторичного рынка необходимо ждать, пока ваш тип недвижимости вырастет в цене, и подобрать удачный момент, чтобы продать квартиру и максимально заработать при этом. На цену могут повлиять конъюнктура рынка, развитие инфраструктуры в этой локации, этажность, наличие дополнительных обязательных сейчас «благ» — таких как: укрытие, отсутствие вблизи военных объектов или объектов критической инфраструктуры.

У вложений в недвижимость всегда был определенный перечень угроз, сейчас самая большая из них — это боевые действия в стране. В любой момент жилье, в которое инвестировали, может быть уничтожено. Следующая угроза вложений в первичную недвижимость — это сдача дома в эксплуатацию с опозданием на длительное, иногда неопределенно длительное время, или превращение ЖК в долгострой.

Прежде чем вкладывать средства в жилье с первичного рынка, важно понимать, за какие средства строится дом: за средства вкладчиков, инвесторов или собственными средствами застройщика. Эта информация говорит о том, как на процесс строительства будут влиять дальнейшие события в стране и другие внешние факторы.

При выборе варианта жилья для инвестиций, на которое будет спрос, с точки зрения аренды и продажи, нужно обращать внимание на следующее: текущую инфраструктуру и будущий план ее развития. Например, распространенным вариантом в столице является покупка жилья вблизи станций метро, которые строят и планируют открыть через несколько лет.

Важным фактором сейчас и в последующие годы будет оставаться наличие укрытия в доме или поблизости, а также квартиры на средних или низких этажах, которые считаются более безопасными.

Как отличаются цены в регионах

Во Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской областях быстрее всего восстановился рынок недвижимости и строительство новостроек. А это значит, что объектов, в которые можно вложить деньги, в этих областях больше.

Существует гипотеза, что, даже после победы и начала восстановления, западные области все равно останутся интересными для многих потенциальных покупателей, к тому же большая часть людей из других регионов, которые сейчас там арендуют жилье, задумается о покупке собственной квартиры или дома.

Тенденция, когда люди предпочитают меньшие и спокойные города в противовес украинским мегаполисам, прочно закрепилась в обществе. Сейчас на платформе OLX «Недвижимость» мы наблюдаем повышенный спрос (больше довоенного) как к городам на западе Украины (Закарпатская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Хмельницкая области), так и в центре страны (Винницкая, Полтавская, Черкасская, Кировоградская области).

По данным OLX, в топе городов по количеству предложений продажи первичного жилья по состоянию на апрель 2023 находятся:

  • Киев (более 12 тысяч объявлений, медианная стоимость жилья составляет 3 млн грн),
  • Одесса (количество объявлений о продаже первичной недвижимости почти такое же, как и в столице, и составляет чуть больше 12 тысяч, медианная стоимость — 1,8 млн грн),
  • Ивано-Франковск (9 тысяч объявлений, медианная цена — 1,4 млн грн),
  • Львов (6 300 объявлений, медианная цена — 3 млн грн),
  • Харьков (около 5,5 тыс. объявлений, медианная стоимость — 1,5 млн грн).

Учитывая количество людей, которые выехали за границу, сложно понять, вернутся ли они обратно домой, будут ли готовы выбрать большой город для дальнейшей жизни. В этом состоит сложность прогнозировать, можно ли будет быстро продать или сдать в аренду квартиру.

Как проверить надежность продавца

Перед покупкой жилья, во избежание рисков, важно проанализировать и изучить все данные и документы от застройщика или собственника. В таком случае хорошим вариантом будет обратиться за консультацией к юристам, у которых есть соответствующая специализация и доступ к разным реестрам, и которые могут помочь избежать рисков с покупкой жилья. Промониторить застройщика можно и самостоятельно, самое легкое и простое, с чего начать, — это проверить самому в интернете в открытых источниках репутацию застройщика, почитать о нем отзывы, посмотреть, сколько в среднем строятся его объекты и насколько вовремя сдаются.

При инвестировании во вторичный рынок, где продавцом является физическое лицо, обязательными этапами являются: проверка информации в Едином реестре должников, проверка недвижимости на арест в Едином государственном реестре судебных решений. В Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество можно пересмотреть сведения о правах на недвижимое имущество, их обременения, а также об объектах и субъектах этих прав. Внимание следует обратить также на то, не прописан ли никто в квартире и нет ли задолженностей по коммунальным платежам.

Читайте также: Куда инвестировать военным: 6 простых и доходных инструментов

Как и любые инвестиции, вложения в недвижимость позволяют сохранить сбережения, нивелировать риски повышения курса, инфляции и, в перспективе, приумножить средства. Спрос на рынке недвижимости в Украине активно возвращается к уровню довоенного, уже работают госпрограммы, такие как «єОселя», которые позволяют покупать квартиры в ипотеку под минимальный процент годовых.

Автор:
Остапчук Оксана
Руководитель сектора по продажам OLX Недвижимость Остапчук Оксана
Комментировать

Комментарии - 3

+
+37
SkeptikUA
SkeptikUA
10 июля 2023, 10:55
#
Реклама, розходимось.
+
+37
Игорь УА
Игорь УА
10 июля 2023, 11:19
#
Глава КГС Кушнир, просил передать что он очень просит вкладывать в первичный рынок недвижимости.
+
+8
korvin29
korvin29
10 июля 2023, 11:43
#
Стоимость недвиги будет определяться наличием работы и размером заработной платы, результатом окончания войны, приближенность к границе с россией и донбассом.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами