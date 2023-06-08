Рынок труда в Украине: Кого ищут работодатели и какую зарплату предлагают

В мае на украинском рынке труда продолжились положительные тенденции, говорится в обзоре Work.ua.

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Какие тенденции на рынке труда

По данным Work.ua, в мае компании разместили 90 023 вакансии — рост составил более 9%. Рынок труда догоняет по показателю май 2021 и даже январь 2022 года. Июнь может стать месяцем, когда будет установлен новый рекорд.

Где наибольшее количество вакансий

В мае рост количества вакансий наблюдается особенно в прифронтовых областях и регионах на западе Украины.

Наибольший прирост, если сравнить с апрелем, был зафиксирован в Тернопольской (+17% — 2171 вакансия), Ивано-Франковской (+14% — 2832), Сумской (+13% — 828), Ровенской (+13% — 1 868) и Харьковской (+12% — 3131) областях.

Лидировать по количеству размещенных вакансий продолжают Киевская — 28410, Львовская — 8781, Днепропетровская — 8511, Одесская область — 6455, продолжает расти и удерживаться в пятерке и Харьковщина с 3131 предложением работы.

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Прирост вакансий

Интенсивнее всего прирастали вакансии для должностей «Водитель экскаватора» (+47%), «Маляр» (+45%), «Прораб» (+42%), «Горничная» (+41%), «Водитель погрузчика» (+40%)).

Также выросло количество вакансий по должностям разнорабочий, строитель, сантехник, пиццайоло, управляющий сетью магазинов.

Как изменились зарплаты

В мае наблюдался дальнейший рост средней зарплаты по Украине, которая составила 16500 грн.

В целом, с начала года зарплата выросла на 10% (с 15 000 до 16 500 грн). Также выросли заработные платы в отдельных регионах Украины. Например, в Днепропетровской области с 15 000 до 16 000 грн, в Киевской — с 18 000 до 18 200 грн, а в Одесской — с 15 500 до 16 000 грн.

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7 самых высоких зарплат по должностям:

52 500 грн — медиабаер;

40 000 грн — водитель-международник;

32 500 грн — эндодонтист;

30 000 грн — руководитель строительного проекта, менеджер по работе с супермаркетами, рихтовщик, риелтор, тонировщик;

29 000 грн — курьер по авто;

28 000 грн — координатор по сбыту, региональный менеджер;

27 550 грн — арматурщик, бизнес-аналитик, главный инженер, дизелист, начальник отдела кадров.

Среди категорий с высокой зарплатой сохраняется стабильность. Лидирует «Недвижимость» и «Топ-менеджмент, руководство высшего звена», где предлагают 30 000 грн. В категории «Транспорт, автобизнес» средняя зарплата составляет 20 500 грн, в «Продажи, закупки» — 20 000 грн, а «Маркетинг, реклама, PR» — 19 000 грн.

Самые маленькие зарплаты в мае получали библиотекари и консьержи (по 7 000 грн), парковщики (7 875 грн), санитары (8 000 грн), уборщики (8 500 грн), посудомойщики (9 000 грн) и мастера производственного обучения (9 500 грн).

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что рынок труда стремительно восстанавливается, что создает новые вызовы для работодателей, главный из которых — дефицит квалифицированных кадров.