Через 5 лет исчезнет 83 млн рабочих мест: кому уже сейчас стоит менять профессию

Развитие искусственного интеллекта все больше влияет на рынок труда. Во время Всемирного экономического форума эксперты представили отчет Future of Jobs 2023, сформированный на основе опроса 803 компаний. Об основных его выводах и изменениях, которых ожидают работодатели, рассказали на портале Work.ua. «Минфин» публикует ключевые тезисы.

Сколько людей готовы поменять работу

Согласно отчету, примерно 2 млрд работников в мире работают неофициально — это почти 70% работников в развивающихся странах с низким уровнем дохода, а также 18% в странах с высоким уровнем дохода.

Данные компаний CultureAmp и Adecco показывают, что более четверти работников (33% и 27% соответственно) не видят себя в своей текущей компании через два года. Чуть меньше половины работников (42% и 45%, согласно CultureAmp и Adecco) активно рассматривают возможности работы в разных компаниях.

Основная причина смены работы — уровень заработной платы. Это подтверждают опросы компаний CultureAmp и Randstad. 52% респондентов Randstad заявляют, что их беспокоит влияние экономической неопределенности на их занятость, а 61% участников опроса Adecco переживают, что их зарплата не соответствует расходам на жизнь в условиях растущей инфляции.

Внедрение технологий — драйвер трансформации рынка труда

Более 85% опрошенных организаций определяют использование новых технологий и расширение цифрового доступа, как самые вероятные тренды трансформации бизнеса в течение следующих пяти лет. Более 75% компаний планируют внедрять технологии анализа обширных данных, облачные вычисления и искусственный интеллект в течение следующих пяти лет.

Влияние большинства технологий на рабочие места ожидается положительным. Самыми большими факторами роста количества рабочих мест будут аналитика больших данных, технологии по управлению климатом и окружающей средой, а также шифрование и кибербезопасность.

Что касается внедрения роботов, данные Международной федерации робототехники показывают, что количество промышленных роботов на 10 тыс. работников продолжало быстро расти в течение последних пяти лет в разных странах. Плотность роботов выросла почти в два раза за последние 5 лет и достигла в среднем 126 промышленных роботов на 10 тыс. работников.

Сегодня 34% всех бизнес-задач выполняются машинами, а остальные — 66% — людьми.

Потенциальный объем автоматизации и дополнения будет еще больше расширяться в течение следующих нескольких лет, когда технологии ИИ будут развиваться и найдут основное применение в различных секторах.

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Исследования показали, что большие языковые модели уже автоматизируют 15% задач. В сочетании с программами, которые могут корректировать проблемы с существующими языковыми моделями (например, фактические неточности), эта доля может вырасти до 50%.

Профессии, которые сократятся

В течение следующих пяти лет будет потеряно 83 миллиона рабочих мест и создано 69 миллионов. Это приведет к сокращению глобальных рынков труда на 14 миллионов рабочих мест.

Самое большое сокращение рабочих мест на 2027 год ожидается на административных должностях и в сфере безопасности, торговли. Самое большое сокращение рабочих мест ожидается по должностям:​

Клерки по вводу данных

Административный персонал и ответственные секретари

Работники бухгалтерии

Охранники

Домработники

Кассиры

Клерки материально-технического учета

Сборщики и фабричные рабочие

Сотрудники почтовой службы

Банковские кассиры

Продавцы магазина

Специалисты по телемаркетингу

Работники по обслуживанию клиентов

Менеджеры по бизнес-обслуживанию и администрированию

Продавцы от дома к дому (в полях), уличные торговцы, а также смежные работники

Дополнительно ожидается, что работники с базовым образованием и женщины столкнутся со снижением уровня занятости.

Какие профессии будут пользоваться спросом

Ожидается значительный рост количества рабочих мест в сфере образования (+10%), сельского хозяйства (+30%) и цифровой торговли. Прогнозируется рост профессий, связанных с цифровыми технологиями.

Самый большой рост рабочих мест ожидается по должностям:

Операторы сельскохозяйственного оборудования

Водители тяжелых грузовиков и автобусов

Учителя профессионально-технического образования

Механики и ремонтники машин

Специалисты по развитию бизнеса

Конструкторы по строительству и смежные профессии

Преподаватели университетов и ВУЗов

Инженеры-электротехнологи

Рабочие листового и конструкционного металла, формовщики и сварщики

Учителя специального образования

Водители легких грузовиков или служб доставки

Цифровые специалисты по трансформации

Строители

Специалисты по устойчивому развитию

Специалисты по цифровому маркетингу и стратегии.

Самые важные навыки — аналитическое, творческое мышление, технологическая грамотность

Аналитическое мышление считается основным лидирующим навыком, который занимает самую большую долю среди всех навыков и составляет в среднем 9%.

Важность когнитивных навыков растет быстрее всего, что отражает важность решения сложных проблем на рабочем месте. Опрошенные предприятия сообщают, что креативное мышление приобретает значение несколько быстрее аналитического. Технологическая грамотность является третьим основным навыком, который быстро развивается.

Вне лидеров среди когнитивных навыков два, которым компании планируют уделять больше внимания: искусственный интеллект и большие данные, а также лидерство и социальное влияние.

Приоритеты повышения квалификации и переквалификации на последующие 5 лет:

Аналитическое мышление

Творческое мышление

ИИ и большие данные

Лидерство и социальное влияние

Устойчивость, гибкость и ловкость

Любознательность и обучение на протяжении жизни

Технологическая грамотность

Дизайн и опыт пользователя

Мотивация и самосознание

Эмпатия и активное слушание

Управление талантами

Сервисная ориентация и обслуживание клиентов

Охрана окружающей среды

Управление ресурсами и операции

Маркетинг и медиа

В то время, как ИИ и большие данные занимают лишь 15 место среди ключевых навыков для массового трудоустройства в 2023 году, это приоритет № 3 в стратегиях обучения компании с сегодняшнего дня до 2027 года и приоритет № 1 для компаний с более чем 50 тыс. сотрудников. ИИ и большие данные также являются приоритетными навыками в сфере страхования и пенсионного обеспечения; менеджмента, медиа, развлечений и спорта; информационных и технологических услуг; телекоммуникации и т. д.

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Некоторые компании считают, что навыки чтения, письма и математики, глобального гражданства, обработки сенсорных данных, а также ручной ловкости, выносливости и точности становятся менее важными для их сотрудников.