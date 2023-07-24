Прогноз курса доллара и евро на неделю: 3 самых жарких дня на валютном рынке

Эта неделя пройдет на валютном рынке Украины очень активно и в формате большой турбулентности. Слишком уж много разных новостей будут разнонаправленно влиять как на мировой, так и на наш, внутренний, валютный рынок. Подробнее об этом — в свежем обзоре «Минфина»

Из международных событий на поведение пары евро/доллар, и следовательно, на курс евро в Украине повлияют:

Заседания ФРС (26 июля) и ЕЦБ (27 июля) по процентным ставкам. Несмотря на некоторое замедление инфляции экономическая ситуация в США и ЕС остается сложной. Риск рецессии высок, а возможность продолжать «закручивать гайки» путем дальнейшего повышения ставок для борьбы с ростом цен —и у Федрезерва, и у ЕЦБ не бесконечны.

Но экономика США выглядит лучше европейской, что позволяет ФРС и в этот раз выдержать паузу в дальнейшем повышении ставок. А вот Европа пока не достигла заметного прогресса в борьбе с инфляцией. Это, скорее всего, заставит ЕЦБ снова поднять ключевую ставку. Такая перспектива и привлекает сейчас спекулянтов, делающих ставку на евро.

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В итоге, евро за последний месяц подорожал, хотя и в краткосрочной перспективе.

Мой прогноз: ФРС США и в этот раз оставит ставку на уровне 5,25% годовых, а вот ЕЦБ поднимет ее еще раз на 0,25% — до 4,25% годовых. Хотя, судя по заявлениям, часть чиновников Федрезерва склонна рискнуть и также поднять ставку еще на 0,25% годовых. Так что интрига по действиям ФРС и ЕЦБ остается, что гарантирует нам ралли по паре евро/доллар, как минимум, с 25 по 27 июля. Это приведет к скачкам курса евро и на украинском рынке.

Кроме этого, турбулентности по евро и доллару на внешних рынках добавят:

24 июля, в понедельник, в середине дня будут опубликованы данные по показателям деловой активности во Франции, Германии и в целом по ЕС. А вечером — аналогичные данные по США.

25 июля, во вторник — данные по индексу деловых ожиданий, индексу делового климата и по оценке текущей экономической ситуации в Германии. А также данные по рынку недвижимости и индексу доверия потребителей в США.

26 июля, в среду, кроме оглашения результатов по процентной ставке Федрезерва на рынок существенно будут влиять американские новости по строительной отрасли, продажам нового жилья и статистика по запасам нефти. Ну и, конечно, — пресс-конференция главы ФРС Джерома Пауэлла.

27 июля, в четверг — решения ЕЦБ по процентным ставкам, пресс-конференция главы ЕЦБ Кристин Лагард, а также данные по ВВП США, американскому рынку труда, заказам на товары длительного пользования в Америке и данных баланса ФРС США.

28 июля, в пятницу, появится статистика по ВВП Франции и Испании, а также целый блок показателей по потребительским ценам во Франции, Италии, Германии и Испании. Кроме этого, будут опубликованы данные по рынку труда в США, индекс ожиданий американских потребителей и базовый индекс расходов на личное потребление в Америке.

Из украинских факторов на настроения и поведение валютного рынка на этой неделе больше всего повлияют:

Национализация Сенс Банка (бывший Альфа- банк). Я не ожидаю особых проблем у клиентов этого банка в части проведения платежей или угрозы для их сбережений в национализированном банке, но психологически такие пертурбации в системно важном финучреждении будут дестабилизирующим фактором для настроений на рынке. Чем быстрее будут закончены все необходимые действия и банк начнет работать в новом формате, тем лучше.

Нужно также понимать, что национализация такого крупного банка приведет к новому переделу всего банковского сектора и увеличению доли госбанков в системе. Это и ранее очень негативно воспринимали наши западные партнеры и МВФ. А для украинского валютного и ресурсного межбанка такое решение Кабмина и Нацбанка означает еще большую зависимость нашего рынка от госбанков, которые не всегда демонстрируют оперативность в принятии решений и клиентоориентированность.

Сработают факторы подковерных игр россии вокруг «зернового коридора», обстановка на фронтах, а также завершение очередного отчетного периода.

рф постарается выторговать для себя максимально выгодные условия для возобновления «Зерновой сделки». Сдерживающим аппетиты россии фактором может послужить близость Турции, ООН и Украины к альтернативным вариантам решения проблемы без участия страны-агрессора.

Пока же рф продолжит саботаж этого проекта, что будет снижать объемы поступления валютной выручки в Украину от аграриев. В результате НБУ придется тратить дополнительные резервы, чтобы покрывать еще и этот дефицит валюты на межбанке.

Обстановка на фронтах и постоянные обстрелы рашистами территории Украины и далее будут оказывать давление на поведение валютного рынка. Но в настоящее время благодаря активным интервенциям Нацбанка по продаже доллара особых проблем с покупкой валюты на торгах клиенты банков не испытывают. Играют свою роль и ограничения Нацбанка по выводу капитала из страны в условиях войны. Как только НБУ начнет реально переходить к политике «плавающего курса» давление на курс возрастет в разы.

Частично на поведение участников торгов окажет влияние и фактор завершения месяца, который хотя и потерял свое основное значение из-за войны, но все же активизирует клиентов и сами банки на валютном рынке перед отчетными датами.

Решение НБУ по учетной ставке. 27 июля Правление НБУ будет снова принимать решение по данному вопросу. При уровне официальной инфляции 12,8% годовых сохранение учетной ставки на уровне в 25% годовых давно выглядит нелогичным.

Тем более, что в основном от этого выигрывают только сами банки, которые размещают под такойпроцент свои средства в депсертификаты Нацбанка на три месяца, хотя и в привязке к объему привлекаемых ими вкладов населения на срок от 3-х месяцев. При этом, финансисты не особо спешат повышать ставки по вкладам, чего от них добивается Нацбанк. Таким образом, значительная часть дополнительных доходов от таких размещений средств достается не вкладчикам, доверившим даже в условиях войны свои средства банковской системе Украины, а самим банкам.

Сохранение учетной ставки на таком высоком уровне интересно также и НБУ, у которого от этого показателя косвенно зависят его доходы по портфелю ОВГЗ, купленных у Минфина в военном 2022 году.

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Но такая ситуация долго продолжаться не может, тем более в воюющей стране. Скорее всего, чиновники снизят учетную ставку в этот раз на 2−3% годовых. То есть, до 22−23% годовых. На эти же 2−3 процентных пункта будет изменена и ставка по кредитам рефинансирования, а также размер платы по депсертификатам.

От того, какой после этого будет депозитная политика банков в части вновь привлекаемых от населения вкладов, во многом будет зависеть и поведение валютного рынка. Если банки начнут понижать ставки по депозитам, часть вкладчиков начнет забирать гривну из финучреждений и покупать валюту, что начнет давить на наличный курс обменок.

Именно поэтому решение НБУ по учетной ставке в этот раз чрезвычайно важно для валютного рынка. Скорее всего, ниже 22−23% годовых чиновники Нацбанка вряд ли решатся снизить учетную ставку.

Прогноз курса доллара и евро на 24−28 июля

Межбанк:

Доллар. Котировки доллара на межбанке пока сохранятся в привычном коридоре 36,5686−36,9343 гривны. НБУ продолжит активно продавать доллар на торгах по курсу 36,9343 гривен и потратит на это за неделю из ЗВР, по моим расчетам, до $330−520 млн.

Евро. Пик колебаний пары евро/доллар придется на 25−27 июля, что приведет к существенным колебаниям курса евро относительно гривны со вторника по четверг.

По моим прогнозам, соотношение евро/ доллар на этой неделе будет находиться в коридоре от 1,1060 до 1,125 доллара за евро, что приведет к колебаниям курса евро на украинском межбанке в эти дни в пределах от 40,44 до 41,55 гривен за евро.

Наличный рынок:

Спред при покупке/продаже валюты в большинстве обменников финкомпаний и в кассах банков на этой неделе будет в пределах до 20−25 копеек по доллару и от 25−30 копеек до 1 гривны по евро.

Частая смена ценников по евровалюте в обменниках гарантирована в период максимальных скачков пары евро/доллар на внешних площадках, то есть с 25 по 27 июля.

Курс наличного доллара. В большинстве касс банков купля/продажа доллара на этой неделе будет находиться в пределах от 36,50 до 37,50 грн.

А в обменниках финкомпаний коридор курсов приема и продажи американской валюты будет находиться в пределах от 36,55 до 37,45 грн.

Курс наличного евро. В кассах банков котировки евро при покупке/продаже будут находиться в пределах от 40,30 до 42,10 грн.

А в обменниках финкомпаний евро будет котироваться в пределах коридора покупки и продажи от 40,50 до 41,85 грн.