Главное за неделю: Национализация Сенс Банка, как заработать на евро и банки блокируют счета клиентам

Война оказала существенное влияние на приоритеты банковских VIP-клиентов. Это заставило банки пересмотреть и откорректировать свои программы премиального обслуживания. Как именно, — расскажет «Минфин».

Кабмин принял решение о национализации Сенс Банка

Кабинет Министров в пятницу, 21 июля, принял решение приобрести в полном объеме акции Сенс Банка (ранее Альфа-банк) у Фонда гарантирования вкладов физических лиц за 1 гривну. Таким образом, банк становится государственным под управлением Министерства финансов.

В Фонде гарантирования объяснили, что будет с денежными средствами клиентов Сенс Банка после начала его национализации

После начала национализации Сенс Банк будет работать в обычном режиме без дополнительных ограничений со стороны Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Компенсация за уничтоженное жилье: как получить деньги и жилищные сертификаты

В Украине стартовала программа компенсаций за уничтоженное жилье. Разрушенные квартиры возместят деньгами или жилыми сертификатами. Как будет работать программа на практике и содержит коррупционные риски, рассказала Мартына Богуславец, исполнительный директор Института законодательных идей.

Евро стремительно дорожает: что происходит и как на этом заработать

Период относительной стабильности евровалюты снова в прошлом. Пара евро/доллар на международных рынках входит в очередной период турбулентности, на которой готовятся заработать спекулянты. Как оказаться в тренде и заработать самим — расскажет «Минфин».

Вкладчики бегут из Привата: почему это происходит и куда они идут

По данным Опендатабот, в течение января-мая украинские банки заработали 53,59 млрд грн, что в 2,2 раза больше показателя соответствующего периода 2021 года. Такой результат платформа для работы с открытыми данными считает рекордными. Как дают зарабатывать своим вкладчикам банки с депозитным портфелем от 2 млрд грн — в свежем обзоре «Минфина».

Банки массово блокируют счета клиентам: что советуют финансисты, чтобы снизить такой риск

Блокировка счетов стала самой большой проблемой клиентов банков. На это в прошлом месяце чаще всего жаловались читатели. Почему люди теряли доступ к своим деньгам, а подобные случаи стали массовыми, советующими финансисты, чтобы уменьшить подобные риски, — расскажем в свежем Народном рейтинге банков.

Россияне уничтожили 60 тысяч тонн зерна в морских портах «Одесса» и «Черноморск»

В результате российских атак 18−19 июля на инфраструктуру в Одесской области в морских портах «Одесса» и «Черноморск» было уничтожено 60 тысяч тонн зерна.

Банки переводят клиентов на роботов: до каких банков дозвониться посложнее

Украинцам становится все сложнее дозвониться «живому» менеджеру контакт-центра и получить от него консультацию. Остается полагаться на роботов и сайты банков. Причем, более «человечным» общение с банком вряд ли станет. Крупные банки планируют максимально переводить своих клиентов на роботизированных помощников и готовятся использовать технологию чата-GPT. Как это сказывается на уровне сервиса, разбирался Минфин.

Приватбанк и ZEN.COM запустили бесплатные переводы в Украину

Приватбанк и компания ZEN.COM с 18 июля 2023 года запустили сервис быстрых денежных переводов на карты и номера счетов IBAN ПриватБанка.

В Польше работают более 25 тысяч украинских бизнесов: кого ищут на работу

Тысячи новых украинских бизнесов открылись в Польше, и их количество продолжает расти. Кого хотят снимать наши предприниматели и какие вакансии наиболее востребованы, рассказала вице-президент международной компании по трудоустройству Gremi Personal Лилия Терещенко.

Минфин снижает ставки по ОВГЗ: как на это отреагировали покупатели

За прошедшие три недели объем покупок ОВГЗ уменьшился на треть, но количество сделок осталось неизменным. Такие данные Евгения Грищенко, заместитель директора ICU, приводит на основании статистики собственной компании. Какие еще изменения произошли за это время на рынке ценных бумаг Минфина, она рассказала в очередном обзоре для Минфина.

Банкиры спрогнозировали курс к концу лета и определили лучшее время для покупки доллара.