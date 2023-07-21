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21 июля 2023, 13:06 Читати українською

Что не так с налогом на транзакции

В Интернете широко разгоняется инициатива о замене всех налогов Украины на единый: налог на транзакции. Его суть состоит в том, что при поступлении на банковский счет средств с них автоматически будет удерживаться налог. Почему это плохая идея, объяснил эксперт по банкам и банковскому надзору Case Украина Евгений Дубогрыз.

В Интернете широко разгоняется инициатива о замене всех налогов Украины на единый: налог на транзакции.

Интернетом, точнее, соцсетями, победоносно распространяется инициатива «отменить все косвенные налоги а-ля НДС и прямые а-ля налог на прибыль и заменить их налогом на транзакции».

Цифру, которую я чаще всего видел, — 2% налога на каждую банковскую транзакцию.

Не хочу комментировать это с точки зрения экономиста или макроэкономиста. Говорить о стимулах, о расходах на контроль, о перетоках денежных потоков в тень, о наличных деньгах, наконец, о наших обязательствах при вступлении в ЕС (называемые гармонизация НДС, а не отмены НДС с заменой чем-то другим) тоже не хочу.

Давайте представим лучше, что взяли и сделали. Несмотря на все расходы, косвенные препятствия и вступление в ЕС. Сколько налогов мы соберем?

На помощь приходит банковская статистика — доходы и расходы банков. Статья «комиссионные доходы», общие. Если предположить, что ставка эквайринга у нас, пусть, 1.5%. Так что размер комиссионных доходов банков даст нам приблизительное представление, сколько налогов можно собрать, введя налог на транзакцию 2%. При прочих равных, конечно, не равны, но не буду повторяться.

Читайте также: Сколько налогов уплачивают украинцы с каждой гривны зарплаты

Итак. В прошлом году общий размер комиссионных доходов банков составил 85 млрд грн. В этом году, судя по динамике (около 40 млрд за 5 месяцев) и инфляции выйдет в районе 110−120 млрд. Возьмем по максимуму — 120.

То есть, 2% от транзакций будет (Х/1.5%*2%) примерно на глаз 113 млрд грн в 2022 году и 160 млрд грн в 2023 году.

Это много или мало. Сравним. В прошлом году объемы НДС в Украине составили 467 млрд грн. Это более чем в 4 раза больше, чем «очень потенциальные ожидаемые налоговые поступления от налога на транзакции». Это без учета дополнительных затрат.

В этом году НДС собирают лучше (потому что в прошлом году с началом вторжения были определенные льготы), а будут собирать еще лучше, потому что возвращаются налоги на топливо. Следовательно, разница за пять месяцев 2023 года еще более существенная — 5.07 раз (264 млрд НДС против «потенциальных» 53 млрд «налогов на транзакции»).

Это было легкое арифметическое приблизительное упражнение для того, чтобы проиллюстрировать очень значительную разницу между налоговыми поступлениями по текущему и «предлагаемому» сценарию. Которую не перекрыть ничем, никакими расчетами или трюками. Даже при других равных, которые не равны.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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zzel
zzel
21 июля 2023, 14:05
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Комиссия эквайринга применяется когда физический человек рассчитывается своей картой Виза или Мастеркард Если мы говорим про транзакции, то туда входят не только расчеты через карты, а и по ИБАН коду По этому, например, когда Минобороны перевел 1.4 млрд грн за мины бывшему мужу работницы Офиса Президента, а те кинули государство на деньги и даже не получили уголовное дело — в этом случае бюджет мог бы вернуть себе 2% налогами.
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