Действительно ли Украине необходим зерновой коридор

Поскольку россия сообщила , что выходит из зерновой сделки, и атаковала портовую инфраструктуру, Украина активно ищет альтернативные пути экспорта агропродукции. Действительно ли Украина зависит от зернового коридора, и может ли обойтись без него, рассказал руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий.

Не вижу какой-либо критической важности зернового коридора для нашего экспорта с/х продукции в ближайшем будущем. Так, 33 из 68 Мт нашего экспорта агропродукции в прошлом сезоне обеспечил именно зерновой коридор. Но в этом сезоне наш экспортный потенциал из-за более низких урожаев 2022 и 2023 годов будет значительно меньше — где-то 43−47 Мт, или 3,6 — 3,9 Мт в месяц. В лучшие месяцы в прошлом сезоне мы могли вывозить почти 3,7 Мт без зернового коридора.

Поэтому, при условии, что мы сможем договориться с нашими западными соседями о возобновлении транзита нашей агропродукции, а также, если мы совсем немного расширим наши экспортные возможности, то весь урожай этого года мы сможем спокойно вывезти без этого коридора.

Так что, поскольку наличие того коридора для нас не столь критично, наша переговорная позиция по его организации сегодня должна быть значительно сильнее.

Пожалуй, одним из крупнейших выгодоприобретателей зернового коридора является Китай, который получает (вероятно) через Черное море огромные объемы украинской кукурузы (25% всего китайского импорта этого зерна в 2022 году, а в этом году, похоже, гораздо больше). Поэтому, выходит, что этот коридор важен именно китайцам. Но то ли мы такие гордые, что не хотим об этом с китайцами говорить, то ли нам здесь мешает основной конкурент на рынке китайской кукурузы (и по совместительству наш крупнейший спонсор), — но роли Китая в вопросе решения проблемы с коридором что-то не видно.

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Стратегически/геополитически, нам черноморский коридор, конечно, нужен. Хотя бы потому, что какого черта какая-то россия должна нам рассказывать, что и куда мы должны экспортировать?! Но как раз с помощью этого зернового коридора они это и делают.