Россияне уничтожили 60 тысяч тонн зерна в морских портах «Одесса» и «Черноморск»

В результате российских атак 18−19 июля на инфраструктуру в Одесской области в морских портах «Одесса» и «Черноморск» было уничтожено 60 тысяч тонн зерна. Об этом сообщил министр аграрной политики Николай Сольский.

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Также была выведена с работы большая часть зерновой экспортной инфраструктуры порта Черноморск. По оценкам специалистов, для полноценного восстановления пострадавших этой ночью объектов понадобится не менее года.

Уничтоженное зерно должно быть загружено на крупнотоннажное судно и отправлено зерновым коридором еще 60 дней назад.

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«Больше всего пострадала зерновая инфраструктура международных и украинских трейдеров и перевозчиков Kernel, Viterra, CMA CGM Group. Это террористический акт не против Украины, а против всего мира. Продовольственная безопасность которого снова под угрозой. Человечество оказалось в заложниках в стране террориста, шантажирующей весь мир голодом. Мир должен отреагировать жестко и в соответствии с ситуацией», — заявил Сольский.

Напомним

«Минфин» писал, что Украина рассматривает вариант перевозки зерна через территориальные воды стран-членов НАТО Румынии и Болгарии.