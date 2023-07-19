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19 июля 2023, 18:31 Читати українською

Россияне уничтожили 60 тысяч тонн зерна в морских портах «Одесса» и «Черноморск»

В результате российских атак 18−19 июля на инфраструктуру в Одесской области в морских портах «Одесса» и «Черноморск» было уничтожено 60 тысяч тонн зерна. Об этом сообщил министр аграрной политики Николай Сольский.

В результате российских атак 18−19 июля на инфраструктуру в Одесской области в морских портах «Одесса» и «Черноморск» было уничтожено 60 тысяч тонн зерна.
Фото: minagro.gov.ua

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Также была выведена с работы большая часть зерновой экспортной инфраструктуры порта Черноморск. По оценкам специалистов, для полноценного восстановления пострадавших этой ночью объектов понадобится не менее года.

Уничтоженное зерно должно быть загружено на крупнотоннажное судно и отправлено зерновым коридором еще 60 дней назад.

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«Больше всего пострадала зерновая инфраструктура международных и украинских трейдеров и перевозчиков Kernel, Viterra, CMA CGM Group. Это террористический акт не против Украины, а против всего мира. Продовольственная безопасность которого снова под угрозой. Человечество оказалось в заложниках в стране террориста, шантажирующей весь мир голодом. Мир должен отреагировать жестко и в соответствии с ситуацией», — заявил Сольский.

Напомним

«Минфин» писал, что Украина рассматривает вариант перевозки зерна через территориальные воды стран-членов НАТО Румынии и Болгарии.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+10
matroskin
matroskin
19 июля 2023, 18:47
#
Одне міністерство каже «збили все», інше що таки долетіли і знищили зерно.
Невже не можна домовиться і казати однаково, або щоб казав хтось один.
+
+13
shabash
shabash
19 июля 2023, 19:11
#
Так ведь зерно было уничтожено обломками, после того, как ПВО сбили сами ракеты

¯\_(ツ)_/¯

Сейчас он пробовал отключиться от постороннего шума и расслышать то, что изливалось из телекрана. Кажется, были даже демонстрации благодарности Старшему Брату за то, что он увеличил норму шоколада до двадцати граммов в неделю. А ведь только вчера объявили, что норма уменьшена до двадцати граммов, подумал Уинстон. Неужели в это поверят — через какие-нибудь сутки? Верят. Парсонс поверил легко, глупое животное. Безглазый за соседним столом — фанатично, со страстью, с исступленным желанием выявить, разоблачить, распылить всякого, кто скажет, что на прошлой неделе норма была тридцать граммов. Сайм тоже поверил, только затейливее, при помощи двоемыслия. Так что же, у него одного не отшибло память?
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