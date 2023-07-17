рф выходит из «зернового соглашения» — Песков

Пресс-секретарь президента Р Ф Дмитрий Песков заявил об остановке действия «зернового соглашения». Об этом пишет российское РБК.

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«Фактически договоренности прекратили действие сегодня. К сожалению, часть, касающаяся России, до сих пор не выполнена. Как только российская часть договоренностей будет выполнена, Россия немедленно вернется к выполнению соглашения», — сказал Песков.

Срок действия Черноморской зерновой инициативы, в рамках которой осуществлялся экспорт украинской агропродукции, истекает 17 июля.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что договорился с российским президентом Путиным о продлении «зернового соглашения», разрешающего экспорт украинского зерна из черноморских портов.