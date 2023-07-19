Как заставить власть вместо брусчатки и ремонта стадионов покупать дроны для армии

В Украине разгораются скандалы вокруг расходов государственного и местных бюджетов на масштабные строительные проекты. Ведь в это же время на фронте не хватает дронов, автотранспорта, медикаментов и многих других вещей, деньги на которые собирают волонтеры. Но есть ли возможность действительно направить больше государственных средств для поддержки военных?

Среди случаев, которые больше всего привлекли внимание общественности, — перекладка брусчатки в центре Киева, которая оценивается в 300 млн грн, вложение 570 млн грн на достройку Национального музея Голодомора и планы строительства стадиона в городе Киверцы Волынской области за 145 млн грн. Можно ли вместо финансирования этих масштабных инфраструктурных проектов направить дополнительные средства для поддержки военных, рассуждал старший экономист Центра экономической стратегии Юрий Гайдай.

Можно ли направлять гражданские расходы на оборону

У нас почти нет задела для перенаправления гражданских расходов госбюджета на оборону. Напомню, что почти все собственные поступления в бюджет уже идут на оборону. За 5 месяцев поступления — 835 млрд грн (без грантов союзников), а расходы только на оборону — 745 млрд. А еще часть расходов на правопорядок и безопасность — это то, что идет на подразделения МВД и пограничников, которые тоже защищают страну.

При этом деньги союзников и международных финансовых институтов мы не можем использовать на войну. Таковы их условия. Что грантов, что кредитов. Эти средства как раз и идут на «гражданские» расходы.

Вероятно, в расходах из собственных поступлений можно найти еще десяток-два миллиарда гривен в масштабах года, которые не идут на войну, и использовать их более эффективно. Но это 1−2% от того, что государство уже тратит на оборону.

Какое здесь пространство для поиска ресурса?

Более эффективно собирать существующие налоги (потому что повышение налогов до завершения вторжения не будет); Следить за расходами госпредприятий — экономия их расходов, в конечном итоге, пойдет прибылью в бюджет.

Более эффективный сбор налогов может принести еще несколько процентов годовых расходов на оборону. Больше — это надо закрутить фискальные гайки так, что честный бизнес будет выть и сворачиваться. Или делать системную реформу, но во время войны никто не рискнет.

Как тратят деньги местные бюджеты

Здесь все очень смешанно. У некоторых общин большой приток НДФЛ от военных и ВПЛ, у других — беда. Какие-то общины ответственно используют возможности и вкладывают в то, что действительно важно для своих жителей, другие — ремонтируют стадионы.

Забрать средства у всех — это подгрузить децентрализацию, которая очень важна. И уже под опасностью.

Я не силен в теме местных бюджетов, теоретически «сверху» здесь можно инициировать временное прекращение, или частичное ограничение уплаты НДФЛ из госбюджета в местные бюджеты за денежное довольствие военнослужащих. Или продвигать низовую инициативу — чтобы профицитные общины «скидывались» на ВСУ, вместо расходов, которые могут подождать до победы. Инструменты здесь найти можно.

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Нет простых мгновенных решений. Но кое-что сделать можно, и быстро. Нужна свобода на всех уровнях, нужен sense of urgency. И давление со стороны общества и самих общин, чтобы эту волю простимулировать. Только не популистское давление, а предметное и продуманное.